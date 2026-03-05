Dá tempo? Veja como serão os primeiros dias de Léo Condé no Remo

O Clube do Remo confirmou na noite da última quarta-feira (4) a contratação do técnico Léo Condé, de 47 anos, para substituir Juan Carlos Osório, demitido após o resultado negativo no clássico Re-Pa. O treinador mineiro chega a Belém nesta sexta-feira (6) acompanhado dos auxiliares técnicos Renato Negrão e Felipe Suriani, além do preparador físico Diego Mura.

A estreia do novo comandante azulino acontece em um momento decisivo. O Remo enfrenta o Paysandu no domingo (8), às 17h, pelo jogo de volta da final do Campeonato Paraense 2026, e Condé terá menos de 48 horas e apenas dois treinos oficiais para ajustar a equipe antes do clássico. Derrotado por 2 a 1 na primeira partida, o time azulino precisa reverter o placar para conquistar o título estadual.

Pouco tempo para treinar antes do clássico

A chegada do treinador ocorre às vésperas da decisão, o que reduz drasticamente o tempo de preparação. Com o desembarque marcado para sexta-feira (6), Léo Condé terá apenas cerca de três dias de contato com o elenco, sendo dois deles com atividades em campo.

Antes mesmo da chegada do novo comandante, integrantes da comissão técnica já iniciaram a observação do grupo e o levantamento de informações sobre o elenco. A intenção é entregar ao treinador um panorama detalhado da equipe assim que ele assumir os trabalhos na capital paraense.

Nesse curto período, a prioridade será:

Avaliar a condição física e técnica do elenco;

Definir ajustes táticos para o clássico;

Trabalhar o posicionamento da equipe para a final;

Recuperar a confiança do grupo após a derrota no primeiro jogo.

Um dos nomes que podem facilitar a adaptação de Léo Condé ao elenco azulino é o zagueiro Marllon, capitão da equipe. Os dois trabalharam juntos no Ceará, o que pode ajudar na comunicação entre o treinador e o grupo.

Depois da final do Campeonato Paraense, Léo Condé ainda terá pouco tempo para preparar a equipe para outro compromisso importante. O Remo terá quatro dias de intervalo antes de enfrentar o Fluminense, pela Série A do Campeonato Brasileiro.

Além do Brasileirão, o clube azulino também terá compromissos na Copa Verde e na Copa do Brasil ao longo da temporada. Assim, os primeiros dias do novo treinador no Baenão serão marcados por uma sequência intensa de jogos e pela necessidade de respostas rápidas dentro de campo.

Passagem recente pelo Ceará

Antes de acertar com o Remo, Léo Condé estava sem clube desde que deixou o Ceará, ao final do Campeonato Brasileiro da Série A de 2025. Durante sua passagem pelo clube cearense, o treinador viveu momentos importantes, incluindo o acesso à elite do futebol nacional em 2024.

Na temporada seguinte, ele comandou a equipe em diversas competições, incluindo o Campeonato Cearense, no qual foi campeão, e o Campeonato Brasileiro da Série A.

Ao todo, foram 83 partidas pelo Ceará, com 37 vitórias, 17 empates e 29 derrotas, o que representa um aproveitamento de 51,4%.