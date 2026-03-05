Dá tempo? Veja como serão os primeiros dias de Léo Condé no Remo Novo técnico azulino chega a Belém na sexta-feira (6) e terá menos de 48 horas para preparar o time para o clássico decisivo contra o Paysandu Hannah Franco 05.03.26 8h05 Léo Condé chega ao Remo e terá 48 horas para o clássico Re-Pa. (Davi Rocha/SVM) O Clube do Remo confirmou na noite da última quarta-feira (4) a contratação do técnico Léo Condé, de 47 anos, para substituir Juan Carlos Osório, demitido após o resultado negativo no clássico Re-Pa. O treinador mineiro chega a Belém nesta sexta-feira (6) acompanhado dos auxiliares técnicos Renato Negrão e Felipe Suriani, além do preparador físico Diego Mura. A estreia do novo comandante azulino acontece em um momento decisivo. O Remo enfrenta o Paysandu no domingo (8), às 17h, pelo jogo de volta da final do Campeonato Paraense 2026, e Condé terá menos de 48 horas e apenas dois treinos oficiais para ajustar a equipe antes do clássico. Derrotado por 2 a 1 na primeira partida, o time azulino precisa reverter o placar para conquistar o título estadual. VEJA MAIS Passagem pelo Paysandu e histórico na Série B: conheça Léo Condé, possível novo técnico do Remo Treinador mineiro assume o Leão após saída de Juan Carlos Osorio e deve comandar a equipe na final do Parazão Remo anuncia Léo Condé como novo treinador O nome de Condé ganhou força nos bastidores após uma reviravolta nas tratativas conduzidas pela diretoria remista Pouco tempo para treinar antes do clássico A chegada do treinador ocorre às vésperas da decisão, o que reduz drasticamente o tempo de preparação. Com o desembarque marcado para sexta-feira (6), Léo Condé terá apenas cerca de três dias de contato com o elenco, sendo dois deles com atividades em campo. Antes mesmo da chegada do novo comandante, integrantes da comissão técnica já iniciaram a observação do grupo e o levantamento de informações sobre o elenco. A intenção é entregar ao treinador um panorama detalhado da equipe assim que ele assumir os trabalhos na capital paraense. Nesse curto período, a prioridade será: Avaliar a condição física e técnica do elenco; Definir ajustes táticos para o clássico; Trabalhar o posicionamento da equipe para a final; Recuperar a confiança do grupo após a derrota no primeiro jogo. Um dos nomes que podem facilitar a adaptação de Léo Condé ao elenco azulino é o zagueiro Marllon, capitão da equipe. Os dois trabalharam juntos no Ceará, o que pode ajudar na comunicação entre o treinador e o grupo. Depois da final do Campeonato Paraense, Léo Condé ainda terá pouco tempo para preparar a equipe para outro compromisso importante. O Remo terá quatro dias de intervalo antes de enfrentar o Fluminense, pela Série A do Campeonato Brasileiro. Além do Brasileirão, o clube azulino também terá compromissos na Copa Verde e na Copa do Brasil ao longo da temporada. Assim, os primeiros dias do novo treinador no Baenão serão marcados por uma sequência intensa de jogos e pela necessidade de respostas rápidas dentro de campo. Passagem recente pelo Ceará Antes de acertar com o Remo, Léo Condé estava sem clube desde que deixou o Ceará, ao final do Campeonato Brasileiro da Série A de 2025. Durante sua passagem pelo clube cearense, o treinador viveu momentos importantes, incluindo o acesso à elite do futebol nacional em 2024. Na temporada seguinte, ele comandou a equipe em diversas competições, incluindo o Campeonato Cearense, no qual foi campeão, e o Campeonato Brasileiro da Série A. Ao todo, foram 83 partidas pelo Ceará, com 37 vitórias, 17 empates e 29 derrotas, o que representa um aproveitamento de 51,4%. 