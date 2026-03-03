Passagem pelo Paysandu e histórico na Série B: conheça Léo Condé, possível novo técnico do Remo Treinador mineiro assume o Leão após saída de Juan Carlos Osorio e deve comandar a equipe na final do Parazão Hannah Franco 03.03.26 12h15 Quem é Léo Condé? Conheça o novo técnico do Clube do Remo (Gabriel Silva/Ceará SC) O Clube do Remo deve anunciar nesta terça-feira (3) a contratação de Léo Condé como novo técnico da equipe azulina. O treinador chega para substituir o colombiano Juan Carlos Osorio, demitido no último domingo (1º), após a derrota por 2 a 1 para o Paysandu no jogo de ida da final do Campeonato Paraense. A informação sobre o acerto foi antecipada pelo jornalista Abner Luiz, da Rádio Liberal+. De acordo com a apuração, Léo Condé deve desembarcar em Belém nos próximos dias e já assumir a equipe para o jogo de volta da decisão estadual, marcado para domingo (8), novamente contra o Paysandu. VEJA MAIS Remo deve anunciar Léo Condé como novo treinador nas próximas horas, afirma jornalista De acordo com Abner Luiz, técnico chega a Belém nos próximos dias e já treina a equipe no jogo de volta da final do Parazão, diante do Paysandu. Filipe Luís é o 4º técnico demitido na Série A após 4 rodadas e 2 meses de Brasileirão Juan Carlos Osório, que estava no Clube do Remo, é um dos nomes demitidos Quem é Léo Condé? Léo Condé, natural de Minas Gerais, estava livre no mercado desde o fim da última temporada, quando deixou o Ceará-CE. Ele comandou o clube por quase duas temporadas. Em 2024, fez 23 jogos e conquistou o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. No ano seguinte, esteve à frente da equipe em 60 partidas, mas não conseguiu evitar o rebaixamento, encerrando a campanha com 43 pontos. Além do Ceará, o treinador acumula passagens por Vitória, Sampaio Corrêa, Novorizontino-SP, Botafogo-SP e Goiás-GO. Também trabalhou nas categorias de base do Atlético-MG e comandou o América-MG. Passagem pelo Paysandu Léo Condé, ex-técnico do Paysandu. (Divulgação/Paysandu) Léo Condé já conhece o futebol paraense. Em 2019, teve uma passagem pelo Paysandu, onde permaneceu por cerca de dois meses. No período, comandou o time em 10 partidas, com quatro vitórias, dois empates e quatro derrotas. Segundo nota divulgada pelo clube bicolor à época, a saída ocorreu em comum acordo. O treinador enfrentava forte pressão após o quarto lugar no Campeonato Paraense e um início instável na Série C do Campeonato Brasileiro. A instabilidade em campo e os resultados abaixo das expectativas contribuíram para o encerramento do vínculo. Agora no Remo, Léo Condé terá o desafio de comandar o Leão em um momento decisivo da temporada, com a disputa do título estadual e a sequência do calendário nacional. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Léo Condé clube do remo re-pa COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol CBF sorteia grupos da Copa Norte 2026; saiba os adversários de Remo, Paysandu e Águia Primeira rodada está prevista para os dias 25 ou 26 de março, com a fase de grupos se estendendo até 29 ou 30 de abril. 03.03.26 15h12 Futebol Remo deve anunciar Léo Condé como novo treinador nas próximas horas, afirma jornalista De acordo com Abner Luiz, técnico chega a Belém nos próximos dias e já treina a equipe no jogo de volta da final do Parazão, diante do Paysandu. 03.03.26 12h05 MMA Sport Club Dr. Porrada inicia campanha para ajudar família nas tragédia em Minas; veja como ajudar 03.03.26 10h35 futebol Sem espaço no Remo, atacante acerta com time da Série B Marrony deixa o Leão Azul após quatro partidas nesta temporada 03.03.26 10h35 MAIS LIDAS EM ESPORTES FALOU O ÍDOLO Agnaldo critica postura do Remo no Parazão e cobra atitude antes do jogo decisivo: 'Tem que honrar' O contraste com o Brasileirão, na visão do ídolo, é evidente 03.03.26 20h28 Botafogo busca empate contra Barcelona-EQU e traz decisão para o Nilton Santos 03.03.26 23h42 Copa Sul-Americana Alianza Atlético x Deportivo Garcilaso: onde assistir o jogo de hoje (03/03) pela Copa Sulamericana Alianza Atlético e Deportivo Garcilaso jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 03.03.26 22h00 Futebol CBF sorteia grupos da Copa Norte 2026; saiba os adversários de Remo, Paysandu e Águia Primeira rodada está prevista para os dias 25 ou 26 de março, com a fase de grupos se estendendo até 29 ou 30 de abril. 03.03.26 15h12