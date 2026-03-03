Passagem pelo Paysandu e histórico na Série B: conheça Léo Condé, possível novo técnico do Remo

O Clube do Remo deve anunciar nesta terça-feira (3) a contratação de Léo Condé como novo técnico da equipe azulina. O treinador chega para substituir o colombiano Juan Carlos Osorio, demitido no último domingo (1º), após a derrota por 2 a 1 para o Paysandu no jogo de ida da final do Campeonato Paraense. A informação sobre o acerto foi antecipada pelo jornalista Abner Luiz, da Rádio Liberal+.

De acordo com a apuração, Léo Condé deve desembarcar em Belém nos próximos dias e já assumir a equipe para o jogo de volta da decisão estadual, marcado para domingo (8), novamente contra o Paysandu.

Quem é Léo Condé?

Léo Condé, natural de Minas Gerais, estava livre no mercado desde o fim da última temporada, quando deixou o Ceará-CE. Ele comandou o clube por quase duas temporadas.

Em 2024, fez 23 jogos e conquistou o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. No ano seguinte, esteve à frente da equipe em 60 partidas, mas não conseguiu evitar o rebaixamento, encerrando a campanha com 43 pontos.

Além do Ceará, o treinador acumula passagens por Vitória, Sampaio Corrêa, Novorizontino-SP, Botafogo-SP e Goiás-GO. Também trabalhou nas categorias de base do Atlético-MG e comandou o América-MG.

Passagem pelo Paysandu

Léo Condé já conhece o futebol paraense. Em 2019, teve uma passagem pelo Paysandu, onde permaneceu por cerca de dois meses. No período, comandou o time em 10 partidas, com quatro vitórias, dois empates e quatro derrotas. Segundo nota divulgada pelo clube bicolor à época, a saída ocorreu em comum acordo.

O treinador enfrentava forte pressão após o quarto lugar no Campeonato Paraense e um início instável na Série C do Campeonato Brasileiro. A instabilidade em campo e os resultados abaixo das expectativas contribuíram para o encerramento do vínculo. Agora no Remo, Léo Condé terá o desafio de comandar o Leão em um momento decisivo da temporada, com a disputa do título estadual e a sequência do calendário nacional.