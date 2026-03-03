Filipe Luís é o 4º técnico demitido na Série A após 4 rodadas e 2 meses de Brasileirão Estadão Conteúdo 03.03.26 11h28 O Campeonato Brasileiro de 2026 mal ultrapassou as primeiras rodadas e já acumula quatro demissões de treinadores na elite. A mais recente foi a de Filipe Luís, desligado do comando do Flamengo na madrugada desta terça-feira, ampliando uma sequência de trocas que escancara a pressão precoce por resultados na Série A. Antes dele, outros três clubes - Atlético Mineiro, Vasco e Remo - já haviam optado por mudanças no banco de reservas ainda nos dois primeiros meses de competição. 1º - Jorge Sampaoli (Atlético-MG) A primeira troca aconteceu no Atlético-MG. Jorge Sampaoli deixou o cargo em 12 de fevereiro, logo após empate da equipe mineira com o Remo pela terceira rodada do Brasileirão. O treinador argentino já enfrentava ambiente desgastado desde o fim da temporada passada, especialmente depois da derrota na final da Copa Sul-Americana para o Lanús. Em sua segunda passagem pelo clube, comandou o time em 32 partidas, com 10 vitórias, 15 empates e sete derrotas - aproveitamento inferior a 50%. 2º - Fernando Diniz (Vasco da Gama) A segunda demissão foi registrada no Vasco da Gama. Fernando Diniz perdeu o cargo em 22 de fevereiro, após nova sequência negativa da equipe, que vinha acumulando resultados ruins desde a reta final de 2025. Mesmo após o vice da Copa do Brasil no ano passado e a chegada de reforços relevantes para a temporada atual, a diretoria decidiu encerrar o ciclo. O time cruzmaltino somava apenas três vitórias no ano sob seu comando, desempenho que minou a confiança inicial depositada no treinador. 3º - Juan Carlos Osório (Remo) O terceiro caso envolveu o Clube do Remo. Juan Carlos Osório teve passagem breve e encerrada após derrota para o rival Paysandu na primeira partida da final do Campeonato Paraense, no domingo, 1. Embora o tropeço decisivo tenha ocorrido no Estadual, o trabalho já vinha sendo avaliado com cautela. O colombiano dirigiu o Remo em 14 jogos, conquistando quatro vitórias, além de oito empates e duas derrotas. 4º - Filipe Luís (Flamengo) A demissão de Filipe Luís ocorreu logo após a goleada por 8 a 0 sobre o Madureira, resultado que garantiu o Flamengo na final do Campeonato Carioca. Apesar da classificação, o treinador vinha pressionado pelas derrotas nas decisões da Recopa Sul-Americana, diante do Lanús, e da Supercopa Rei, contra o Corinthians. Os números também pesaram. Em 15 jogos na temporada, o Flamengo acumulou sete derrotas mais da metade das 11 sofridas durante todo o ano de 2025. A equipe sofreu 14 gols em 12 partidas, perdendo a solidez defensiva que havia sido marca do ciclo anterior. Filipe Luís deixa o cargo com seis vitórias, um empate e cinco derrotas em 2026. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Flamengo Filipe Luis demitido Série A COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES MMA Sport Club Dr. Porrada inicia campanha para ajudar família nas tragédia em Minas; veja como ajudar 03.03.26 10h35 futebol Sem espaço no Remo, atacante acerta com time da Série B Marrony deixa o Leão Azul após quatro partidas nesta temporada 03.03.26 10h35 Futebol Papão, da temeridade à confiança 03.03.26 10h30 FUTEBOL Remo só venceu três clássicos contra o Paysandu nos últimos três anos; veja números Leão perdeu o primeiro jogo da final do Parazão 2026 e precisa vencer o Paysandu para sair como título 02.03.26 17h41 MAIS LIDAS EM ESPORTES DEMISSÃO Por que Filipe Luís foi demitido do Flamengo? Entenda o motivo por trás da decisão Entenda os bastidores da decisão após goleada no Carioca e o desgaste entre técnico e diretoria 03.03.26 9h10 DE SAÍDA Filipe Luís é demitido do Flamengo após goleada no Carioca Além de Filipe Luís, deixam o Flamengo o auxiliar técnico Ivan Palanco e o preparador físico Diogo Linhares 03.03.26 8h05 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (03/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Brasil, Copa do Rei da Espanha, Copa Sulamericana e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira 03.03.26 7h00 na bronca Após derrota no Re-Pa, presidente do Remo diz que Osorio 'não foi digno' de vestir a camisa do time Leão Azul perdeu para o Paysandu no último domingo (1º) e demitiu o treinador colombiano 02.03.26 12h01