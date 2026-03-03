Capa Jornal Amazônia
Filipe Luís é o 4º técnico demitido na Série A após 4 rodadas e 2 meses de Brasileirão

Estadão Conteúdo

O Campeonato Brasileiro de 2026 mal ultrapassou as primeiras rodadas e já acumula quatro demissões de treinadores na elite. A mais recente foi a de Filipe Luís, desligado do comando do Flamengo na madrugada desta terça-feira, ampliando uma sequência de trocas que escancara a pressão precoce por resultados na Série A.

Antes dele, outros três clubes - Atlético Mineiro, Vasco e Remo - já haviam optado por mudanças no banco de reservas ainda nos dois primeiros meses de competição.

1º - Jorge Sampaoli (Atlético-MG) A primeira troca aconteceu no Atlético-MG. Jorge Sampaoli deixou o cargo em 12 de fevereiro, logo após empate da equipe mineira com o Remo pela terceira rodada do Brasileirão.

O treinador argentino já enfrentava ambiente desgastado desde o fim da temporada passada, especialmente depois da derrota na final da Copa Sul-Americana para o Lanús. Em sua segunda passagem pelo clube, comandou o time em 32 partidas, com 10 vitórias, 15 empates e sete derrotas - aproveitamento inferior a 50%.

2º - Fernando Diniz (Vasco da Gama) A segunda demissão foi registrada no Vasco da Gama. Fernando Diniz perdeu o cargo em 22 de fevereiro, após nova sequência negativa da equipe, que vinha acumulando resultados ruins desde a reta final de 2025.

Mesmo após o vice da Copa do Brasil no ano passado e a chegada de reforços relevantes para a temporada atual, a diretoria decidiu encerrar o ciclo. O time cruzmaltino somava apenas três vitórias no ano sob seu comando, desempenho que minou a confiança inicial depositada no treinador.

3º - Juan Carlos Osório (Remo) O terceiro caso envolveu o Clube do Remo. Juan Carlos Osório teve passagem breve e encerrada após derrota para o rival Paysandu na primeira partida da final do Campeonato Paraense, no domingo, 1.

Embora o tropeço decisivo tenha ocorrido no Estadual, o trabalho já vinha sendo avaliado com cautela. O colombiano dirigiu o Remo em 14 jogos, conquistando quatro vitórias, além de oito empates e duas derrotas.

4º - Filipe Luís (Flamengo) A demissão de Filipe Luís ocorreu logo após a goleada por 8 a 0 sobre o Madureira, resultado que garantiu o Flamengo na final do Campeonato Carioca. Apesar da classificação, o treinador vinha pressionado pelas derrotas nas decisões da Recopa Sul-Americana, diante do Lanús, e da Supercopa Rei, contra o Corinthians.

Os números também pesaram. Em 15 jogos na temporada, o Flamengo acumulou sete derrotas  mais da metade das 11 sofridas durante todo o ano de 2025. A equipe sofreu 14 gols em 12 partidas, perdendo a solidez defensiva que havia sido marca do ciclo anterior. Filipe Luís deixa o cargo com seis vitórias, um empate e cinco derrotas em 2026.

