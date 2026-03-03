Filipe Luís é demitido do Flamengo após goleada no Carioca Além de Filipe Luís, deixam o Flamengo o auxiliar técnico Ivan Palanco e o preparador físico Diogo Linhares Redação O Liberal 03.03.26 8h05 Filipe Luis, técnico do Flamengo (Foto: Instagram do Maracanã/ @rsantosarantes) O treinador Filipe Luís e sua comissão técnica foram demitidos do Flamengo logo após a goleada por 8 a 0 contra o Madureira, na semifinal do Campeonato Carioca. A decisão, que classificou o time para a decisão contra o Fluminense, foi comunicada pelo diretor José Boto. Segundo apuração de O GLOBO, o técnico foi pego de surpresa pela medida. A demissão de Filipe Luís e sua equipe partiu do próprio clube rubro-negro. A comunicação oficial foi feita ao treinador logo após o término da entrevista coletiva, o que indicava que a decisão não estava em seu radar, conforme reportado. VEJA MAIS Flamengo goleia Madureira por 8 a 0 e avança à final do Carioca Time rubro-negro assegura vaga na sétima decisão consecutiva e enfrentará o Fluminense em busca do tricampeonato Flamengo e Palmeiras aparecem no top 5 de melhores clubes do mundo nos últimos 5 anos A lista foi produzida pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol Comissão técnica também deixa o clube Além de Filipe Luís, deixam o Flamengo o auxiliar técnico Ivan Palanco e o preparador físico Diogo Linhares. Ambos faziam parte da comissão que acompanhava o técnico em sua jornada no time carioca. O elenco do Flamengo já não estava presente no Maracanã no momento em que a demissão foi comunicada. Devido à ausência dos jogadores, não houve a oportunidade de uma despedida formal entre o técnico e o grupo. Nota oficial do Flamengo Em comunicado divulgado após a partida, o clube confirmou a saída do treinador: “O Clube de Regatas do Flamengo informa que, a partir desta terça-feira (3), Filipe Luís não seguirá no comando técnico da equipe profissional. Com ele, deixam o clube também Ivan Palanco (auxiliar técnico) e Diogo Linhares (preparador físico). O Flamengo agradece ao ex-atleta e técnico Filipe Luís por tudo o que foi conquistado e compartilhado nesta jornada. O clube deseja sucesso e muita sorte na continuidade de sua trajetória profissional.” Números e títulos de Filipe Luís no Flamengo Filipe Luís encerra sua passagem pelo comando do Flamengo com 101 jogos e aproveitamento de 69,9%. Foram: 63 vitórias 23 empates 15 derrotas 5 derrotas apenas em 2026 O ex-lateral-esquerdo deixa o cargo como o segundo técnico mais vitorioso da história do clube, empatado com Jorge Jesus e Flávio Costa, com cinco títulos conquistados: Copa do Brasil 2024 Supercopa 2025 Campeonato Carioca 2025 Libertadores 2025 Campeonato Brasileiro 2025 Agora, o Flamengo busca um novo treinador para comandar a equipe na final do Campeonato Carioca e na sequência da temporada. 