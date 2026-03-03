Filipe Luís é demitido do Flamengo após goleada no Carioca

O treinador Filipe Luís e sua comissão técnica foram demitidos do Flamengo logo após a goleada por 8 a 0 contra o Madureira, na semifinal do Campeonato Carioca. A decisão, que classificou o time para a decisão contra o Fluminense, foi comunicada pelo diretor José Boto. Segundo apuração de O GLOBO, o técnico foi pego de surpresa pela medida.

A demissão de Filipe Luís e sua equipe partiu do próprio clube rubro-negro. A comunicação oficial foi feita ao treinador logo após o término da entrevista coletiva, o que indicava que a decisão não estava em seu radar, conforme reportado.

VEJA MAIS

Comissão técnica também deixa o clube

Além de Filipe Luís, deixam o Flamengo o auxiliar técnico Ivan Palanco e o preparador físico Diogo Linhares. Ambos faziam parte da comissão que acompanhava o técnico em sua jornada no time carioca.

O elenco do Flamengo já não estava presente no Maracanã no momento em que a demissão foi comunicada. Devido à ausência dos jogadores, não houve a oportunidade de uma despedida formal entre o técnico e o grupo.

Nota oficial do Flamengo

Em comunicado divulgado após a partida, o clube confirmou a saída do treinador:

“O Clube de Regatas do Flamengo informa que, a partir desta terça-feira (3), Filipe Luís não seguirá no comando técnico da equipe profissional. Com ele, deixam o clube também Ivan Palanco (auxiliar técnico) e Diogo Linhares (preparador físico).

O Flamengo agradece ao ex-atleta e técnico Filipe Luís por tudo o que foi conquistado e compartilhado nesta jornada. O clube deseja sucesso e muita sorte na continuidade de sua trajetória profissional.”

Números e títulos de Filipe Luís no Flamengo

Filipe Luís encerra sua passagem pelo comando do Flamengo com 101 jogos e aproveitamento de 69,9%. Foram:

63 vitórias

23 empates

15 derrotas

5 derrotas apenas em 2026

O ex-lateral-esquerdo deixa o cargo como o segundo técnico mais vitorioso da história do clube, empatado com Jorge Jesus e Flávio Costa, com cinco títulos conquistados:

Copa do Brasil 2024

Supercopa 2025

Campeonato Carioca 2025

Libertadores 2025

Campeonato Brasileiro 2025

Agora, o Flamengo busca um novo treinador para comandar a equipe na final do Campeonato Carioca e na sequência da temporada.