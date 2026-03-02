Flamengo goleia Madureira por 8 a 0 e avança à final do Carioca Time rubro-negro assegura vaga na sétima decisão consecutiva e enfrentará o Fluminense em busca do tricampeonato Estadão Conteúdo 02.03.26 23h27 Nesta segunda-feira, o Flamengo goleou o Madureira por 8 a 0 no Maracanã e garantiu sua vaga na final do Campeonato Carioca, com um placar agregado de 11 a 0. A vitória permitiu à equipe de Filipe Luís retomar a confiança, após recentes resultados negativos. A partida aconteceu em meio a um clima de baixo astral no clube, após o Flamengo amargar dois vices em 2026: a Supercopa do Brasil contra o Corinthians, na última quinta-feira, e a Recopa para o Lanús-ARG. As derrotas geraram protestos da torcida, que cobrou desempenho do elenco. Pedro, que não começou jogando contra os argentinos, foi o destaque da partida com quatro gols. Lucas Paquetá, também reserva na final da Recopa, deixou sua marca duas vezes, e Jean marcou um gol contra. Flamengo busca tricampeonato Com a vaga assegurada, o Flamengo disputará o tricampeonato do Campeonato Carioca, feito que não alcança desde as temporadas de 2019, 2020 e 2021. O adversário na decisão será o Fluminense, em jogo único, no domingo, às 18h, novamente no Maracanã. Detalhes da goleada O equilíbrio inicial durou apenas cinco minutos, quando Lucas Paquetá abriu o placar de cabeça. O gol, inicialmente anulado, foi validado após revisão do VAR. Aos 23 minutos, Carrascal roubou a bola e serviu Paquetá, que ampliou o marcador. O ritmo de treino se acentuou após a expulsão de Wallace Camilo, do Madureira, por pisão em De la Cruz. Com superioridade numérica, Cebolinha cruzou, e Jean tentou cortar, mas acabou marcando contra o próprio patrimônio aos 34. Antes do intervalo, aos 45, Pedro fez o seu primeiro gol, transformando a vitória em goleada. O apetite ofensivo do Flamengo continuou no segundo tempo. Pedro, que havia sido reserva contra o Lanús, marcou dois gols em dois minutos: primeiro, completando cruzamento de Royal, e depois, aproveitando um erro na saída de bola do Madureira. Pouco depois, Pedro pegou a sobra na área e fez seu quarto gol na partida, o sétimo do Flamengo, aos 21 minutos. Com o placar elástico, Filipe Luís promoveu a entrada de garotos da base e atletas com pouca minutagem. Samuel Lino, um dos que entraram, acertou a trave e, aos 42, fechou a goleada. Apesar do resultado, a torcida manifestou seu descontentamento com cânticos de "time sem vergonha" após o apito final. Ficha Técnica MADUREIRA 0 X 8 FLAMENGO MADUREIRA: Neguete; Cauã Coutinho, Marcão, Jean e Julião (Júlio César); Rodrigo Lindoso (Arthur Santos), Adriano (Wendel Lessa) e Wallace Camilo; Geovane Maranhão (Fash), Jacó (João Fubá) e Vinícius Balotelli. Técnico: Toninho Andrade. FLAMENGO: Andrew; Emerson Royal, Léo Ortiz (Daniel Silva), Vitão e Alex Sandro; Evertton Araújo (Wallace Yan), De la Cruz (Luiz Felipe) e Carrascal (Luiz Araújo); Lucas Paquetá, Everton (Samuel Lino) e Pedro. Técnico: Filipe Luís. GOLS: Lucas Paquetá, aos quatro e 23, Jean, contra, aos 34, Pedro, aos 45 minutos do primeiro tempo. Pedro, aos dois e três, Samuel Lino aos 42 minutos do segundo tempo. ÁRBITRO: Carlos Tadeu Ferreira de Castro (RJ). CARTÕES AMARELOS: Neguete e Evertton Araújo. CARTÃO VERMELHO: Wallace Camilo. RENDA: R$ 926.604,00. PÚBLICO: 25.059 torcedores. LOCAL: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Carioca Madureira Flamengo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo só venceu três clássicos contra o Paysandu nos últimos três anos; veja números Leão perdeu o primeiro jogo da final do Parazão 2026 e precisa vencer o Paysandu para sair como título 02.03.26 17h41 FUTEBOL Vôlei paraense: APADE muda de nome e vira Amazônia Vôlei na Superliga B Clube paraense, único da Região Norte na Superliga B masculina, lança novo escudo nesta terça (3), em Belém 02.03.26 17h00 FUTEBOL Paysandu inicia vendas de ingressos para a final do Parazão contra o Remo; veja valores Sócios-torcedores do Paysandu possuem 40% de desconto na compra dos bilhetes. Torcedor comum pagará o valor cheio 02.03.26 15h27 na bronca Após derrota no Re-Pa, presidente do Remo diz que Osorio 'não foi digno' de vestir a camisa do time Leão Azul perdeu para o Paysandu no último domingo (1º) e demitiu o treinador colombiano 02.03.26 12h01 MAIS LIDAS EM ESPORTES Galvão Bueno realiza 'sonho de auditório' e mira o entretenimento em novo programa do SBT 03.03.26 0h12 De lavada! Flamengo goleia Madureira por 8 a 0 e avança à final do Carioca Time rubro-negro assegura vaga na sétima decisão consecutiva e enfrentará o Fluminense em busca do tricampeonato 02.03.26 23h27 DEU PAPÃO Superior, Paysandu vence o Remo no jogo de ida na final do Parazão Papão sufocou o Leão principalmente no primeiro tempo. Após a derrota, o Leão demitiu o treinador Juan Carlos Osorio 01.03.26 19h08 Mais esportes Partida de basquete na Argentina é definida com ponto no último segundo; veja O Ferro Carril Oeste venceu o Boca Juniors com ponto no final do jogo 13.06.25 11h18