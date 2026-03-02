Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Flamengo goleia Madureira por 8 a 0 e avança à final do Carioca

Time rubro-negro assegura vaga na sétima decisão consecutiva e enfrentará o Fluminense em busca do tricampeonato

Estadão Conteúdo

Nesta segunda-feira, o Flamengo goleou o Madureira por 8 a 0 no Maracanã e garantiu sua vaga na final do Campeonato Carioca, com um placar agregado de 11 a 0. A vitória permitiu à equipe de Filipe Luís retomar a confiança, após recentes resultados negativos.

A partida aconteceu em meio a um clima de baixo astral no clube, após o Flamengo amargar dois vices em 2026: a Supercopa do Brasil contra o Corinthians, na última quinta-feira, e a Recopa para o Lanús-ARG. As derrotas geraram protestos da torcida, que cobrou desempenho do elenco.

Pedro, que não começou jogando contra os argentinos, foi o destaque da partida com quatro gols. Lucas Paquetá, também reserva na final da Recopa, deixou sua marca duas vezes, e Jean marcou um gol contra.

Flamengo busca tricampeonato

Com a vaga assegurada, o Flamengo disputará o tricampeonato do Campeonato Carioca, feito que não alcança desde as temporadas de 2019, 2020 e 2021. O adversário na decisão será o Fluminense, em jogo único, no domingo, às 18h, novamente no Maracanã.

Detalhes da goleada

O equilíbrio inicial durou apenas cinco minutos, quando Lucas Paquetá abriu o placar de cabeça. O gol, inicialmente anulado, foi validado após revisão do VAR. Aos 23 minutos, Carrascal roubou a bola e serviu Paquetá, que ampliou o marcador.

O ritmo de treino se acentuou após a expulsão de Wallace Camilo, do Madureira, por pisão em De la Cruz. Com superioridade numérica, Cebolinha cruzou, e Jean tentou cortar, mas acabou marcando contra o próprio patrimônio aos 34. Antes do intervalo, aos 45, Pedro fez o seu primeiro gol, transformando a vitória em goleada.

O apetite ofensivo do Flamengo continuou no segundo tempo. Pedro, que havia sido reserva contra o Lanús, marcou dois gols em dois minutos: primeiro, completando cruzamento de Royal, e depois, aproveitando um erro na saída de bola do Madureira.

Pouco depois, Pedro pegou a sobra na área e fez seu quarto gol na partida, o sétimo do Flamengo, aos 21 minutos. Com o placar elástico, Filipe Luís promoveu a entrada de garotos da base e atletas com pouca minutagem. Samuel Lino, um dos que entraram, acertou a trave e, aos 42, fechou a goleada. Apesar do resultado, a torcida manifestou seu descontentamento com cânticos de "time sem vergonha" após o apito final.

Ficha Técnica

  • MADUREIRA 0 X 8 FLAMENGO
  • MADUREIRA: Neguete; Cauã Coutinho, Marcão, Jean e Julião (Júlio César); Rodrigo Lindoso (Arthur Santos), Adriano (Wendel Lessa) e Wallace Camilo; Geovane Maranhão (Fash), Jacó (João Fubá) e Vinícius Balotelli. Técnico: Toninho Andrade.
  • FLAMENGO: Andrew; Emerson Royal, Léo Ortiz (Daniel Silva), Vitão e Alex Sandro; Evertton Araújo (Wallace Yan), De la Cruz (Luiz Felipe) e Carrascal (Luiz Araújo); Lucas Paquetá, Everton (Samuel Lino) e Pedro. Técnico: Filipe Luís.
  • GOLS: Lucas Paquetá, aos quatro e 23, Jean, contra, aos 34, Pedro, aos 45 minutos do primeiro tempo. Pedro, aos dois e três, Samuel Lino aos 42 minutos do segundo tempo.
  • ÁRBITRO: Carlos Tadeu Ferreira de Castro (RJ).
  • CARTÕES AMARELOS: Neguete e Evertton Araújo.
  • CARTÃO VERMELHO: Wallace Camilo.
  • RENDA: R$ 926.604,00.
  • PÚBLICO: 25.059 torcedores.
  • LOCAL: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Campeonato Carioca

Madureira

Flamengo
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Remo só venceu três clássicos contra o Paysandu nos últimos três anos; veja números

Leão perdeu o primeiro jogo da final do Parazão 2026 e precisa vencer o Paysandu para sair como título

02.03.26 17h41

FUTEBOL

Vôlei paraense: APADE muda de nome e vira Amazônia Vôlei na Superliga B

Clube paraense, único da Região Norte na Superliga B masculina, lança novo escudo nesta terça (3), em Belém

02.03.26 17h00

FUTEBOL

Paysandu inicia vendas de ingressos para a final do Parazão contra o Remo; veja valores

Sócios-torcedores do Paysandu possuem 40% de desconto na compra dos bilhetes. Torcedor comum pagará o valor cheio

02.03.26 15h27

na bronca

Após derrota no Re-Pa, presidente do Remo diz que Osorio 'não foi digno' de vestir a camisa do time

Leão Azul perdeu para o Paysandu no último domingo (1º) e demitiu o treinador colombiano

02.03.26 12h01

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Galvão Bueno realiza 'sonho de auditório' e mira o entretenimento em novo programa do SBT

03.03.26 0h12

De lavada!

Flamengo goleia Madureira por 8 a 0 e avança à final do Carioca

Time rubro-negro assegura vaga na sétima decisão consecutiva e enfrentará o Fluminense em busca do tricampeonato

02.03.26 23h27

DEU PAPÃO

Superior, Paysandu vence o Remo no jogo de ida na final do Parazão

Papão sufocou o Leão principalmente no primeiro tempo. Após a derrota, o Leão demitiu o treinador Juan Carlos Osorio

01.03.26 19h08

Mais esportes

Partida de basquete na Argentina é definida com ponto no último segundo; veja

O Ferro Carril Oeste venceu o Boca Juniors com ponto no final do jogo

13.06.25 11h18

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda