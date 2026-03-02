Flamengo goleia Madureira por 8 a 0 e avança à final do Carioca

Nesta segunda-feira, o Flamengo goleou o Madureira por 8 a 0 no Maracanã e garantiu sua vaga na final do Campeonato Carioca, com um placar agregado de 11 a 0. A vitória permitiu à equipe de Filipe Luís retomar a confiança, após recentes resultados negativos.

A partida aconteceu em meio a um clima de baixo astral no clube, após o Flamengo amargar dois vices em 2026: a Supercopa do Brasil contra o Corinthians, na última quinta-feira, e a Recopa para o Lanús-ARG. As derrotas geraram protestos da torcida, que cobrou desempenho do elenco.

Pedro, que não começou jogando contra os argentinos, foi o destaque da partida com quatro gols. Lucas Paquetá, também reserva na final da Recopa, deixou sua marca duas vezes, e Jean marcou um gol contra.

Flamengo busca tricampeonato

Com a vaga assegurada, o Flamengo disputará o tricampeonato do Campeonato Carioca, feito que não alcança desde as temporadas de 2019, 2020 e 2021. O adversário na decisão será o Fluminense, em jogo único, no domingo, às 18h, novamente no Maracanã.

Detalhes da goleada

O equilíbrio inicial durou apenas cinco minutos, quando Lucas Paquetá abriu o placar de cabeça. O gol, inicialmente anulado, foi validado após revisão do VAR. Aos 23 minutos, Carrascal roubou a bola e serviu Paquetá, que ampliou o marcador.

O ritmo de treino se acentuou após a expulsão de Wallace Camilo, do Madureira, por pisão em De la Cruz. Com superioridade numérica, Cebolinha cruzou, e Jean tentou cortar, mas acabou marcando contra o próprio patrimônio aos 34. Antes do intervalo, aos 45, Pedro fez o seu primeiro gol, transformando a vitória em goleada.

O apetite ofensivo do Flamengo continuou no segundo tempo. Pedro, que havia sido reserva contra o Lanús, marcou dois gols em dois minutos: primeiro, completando cruzamento de Royal, e depois, aproveitando um erro na saída de bola do Madureira.

Pouco depois, Pedro pegou a sobra na área e fez seu quarto gol na partida, o sétimo do Flamengo, aos 21 minutos. Com o placar elástico, Filipe Luís promoveu a entrada de garotos da base e atletas com pouca minutagem. Samuel Lino, um dos que entraram, acertou a trave e, aos 42, fechou a goleada. Apesar do resultado, a torcida manifestou seu descontentamento com cânticos de "time sem vergonha" após o apito final.

Ficha Técnica

MADUREIRA 0 X 8 FLAMENGO

MADUREIRA: Neguete; Cauã Coutinho, Marcão, Jean e Julião (Júlio César); Rodrigo Lindoso (Arthur Santos), Adriano (Wendel Lessa) e Wallace Camilo; Geovane Maranhão (Fash), Jacó (João Fubá) e Vinícius Balotelli. Técnico: Toninho Andrade.

FLAMENGO: Andrew; Emerson Royal, Léo Ortiz (Daniel Silva), Vitão e Alex Sandro; Evertton Araújo (Wallace Yan), De la Cruz (Luiz Felipe) e Carrascal (Luiz Araújo); Lucas Paquetá, Everton (Samuel Lino) e Pedro. Técnico: Filipe Luís.

GOLS: Lucas Paquetá, aos quatro e 23, Jean, contra, aos 34, Pedro, aos 45 minutos do primeiro tempo. Pedro, aos dois e três, Samuel Lino aos 42 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO: Carlos Tadeu Ferreira de Castro (RJ).

CARTÕES AMARELOS: Neguete e Evertton Araújo.

CARTÃO VERMELHO: Wallace Camilo.

RENDA: R$ 926.604,00.

PÚBLICO: 25.059 torcedores.

LOCAL: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

25.059 torcedores. LOCAL: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).