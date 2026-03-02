Vôlei paraense: APADE muda de nome e vira Amazônia Vôlei na Superliga B Clube paraense, único da Região Norte na Superliga B masculina, lança novo escudo nesta terça (3), em Belém Fábio Will 02.03.26 17h00 Além do time profissional, a Apade possui escolinha de vôlei (Felipe Pereira / Apade) O único clube da Região Norte na Superliga B de vôlei masculino passará por uma mudança institucional. A APADE anunciou que adotará um novo nome e escudo, passando a se chamar Amazônia Vôlei. O lançamento oficial ocorrerá nesta terça-feira (3), às 10h, no Mercado de São Brás, em Belém, com a presença de atletas, dirigentes e imprensa. A equipe paraense disputa a Superliga B pela segunda temporada consecutiva, representando o Norte do país na competição nacional. Segundo a instituição, a alteração marca um novo momento da agremiação, que busca voos maiores em competições nacionais. Nova marca reforça identidade amazônica Em comunicado, o clube informou que a mudança busca fortalecer a identidade regional dentro do cenário esportivo brasileiro. A entidade destacou que o novo nome representa uma fase voltada ao alto rendimento. “O Amazônia Vôlei nasce como a marca de alto rendimento, levando a força, a garra e a identidade amazônica para as quadras do Brasil”, informou. APADE mantém atuação nas categorias de base No mesmo comunicado, a agremiação ressaltou que a APADE seguirá com sua atuação institucional, especialmente nas categorias de base e no desenvolvimento do voleibol no Pará. “A APADE com toda a sua trajetória e compromisso com o esporte, segue firme em sua atuação institucional: categorias de base, escolinhas, competições estaduais, CBIs e tudo aquilo que compõe o DNA do voleibol paraense”, comunicou. O clube também destacou o legado construído junto à comunidade dedicada ao vôlei no estado e a importância de manter um time paraense de alto rendimento em uma competição nacional. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes vôlei vôlei paraense superliga b apade volei apade amazônia vôlei COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES FUTEBOL Vôlei paraense: APADE muda de nome e vira Amazônia Vôlei na Superliga B Clube paraense, único da Região Norte na Superliga B masculina, lança novo escudo nesta terça (3), em Belém 02.03.26 17h00 MAIS ESPORTES All Star Rodas possui atletas e técnico convocados para a Seleção de basquete em cadeiras de rodas Referência na Região Norte, All Star Rodas emplaca convocações e visa Mundial e renovação na Seleção Brasileira 01.03.26 8h00 MMA Sport Club Leonardo Vasconcelos encara campeão russo em desafio de peso na Rússia 27.02.26 16h36 ESPORTE PARALÍMPICO Belém terá o primeiro ginásio paralímpico do Norte; saiba detalhes Espaço será erguido no Complexo do Mangueirão, em Belém, com investimento superior a R$ 5,2 milhões 26.02.26 14h16 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Guto Ferreira e outros: confira a lista de favoritos para assumir o Remo Clube azulino demitiu o treinador Juan Carlos Osorio após a derrota para o Paysandu no jogo de ida da final do Parazão 02.03.26 10h02 BASTIDORES Negociações avançam e Guto Ferreira está próximo de acertar com o Remo Após a demissão de Osorio, o clube azulino procurou o treinador, que teria dado sinal positivo para o retorno 02.03.26 11h12 na bronca Após derrota no Re-Pa, presidente do Remo diz que Osorio 'não foi digno' de vestir a camisa do time Leão Azul perdeu para o Paysandu no último domingo (1º) e demitiu o treinador colombiano 02.03.26 12h01 DEU PAPÃO Superior, Paysandu vence o Remo no jogo de ida na final do Parazão Papão sufocou o Leão principalmente no primeiro tempo. Após a derrota, o Leão demitiu o treinador Juan Carlos Osorio 01.03.26 19h08