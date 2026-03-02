Capa Jornal Amazônia
Vôlei paraense: APADE muda de nome e vira Amazônia Vôlei na Superliga B

Clube paraense, único da Região Norte na Superliga B masculina, lança novo escudo nesta terça (3), em Belém

Fábio Will
fonte

Além do time profissional, a Apade possui escolinha de vôlei (Felipe Pereira / Apade)

O único clube da Região Norte na Superliga B de vôlei masculino passará por uma mudança institucional. A APADE anunciou que adotará um novo nome e escudo, passando a se chamar Amazônia Vôlei. O lançamento oficial ocorrerá nesta terça-feira (3), às 10h, no Mercado de São Brás, em Belém, com a presença de atletas, dirigentes e imprensa.

A equipe paraense disputa a Superliga B pela segunda temporada consecutiva, representando o Norte do país na competição nacional. Segundo a instituição, a alteração marca um novo momento da agremiação, que busca voos maiores em competições nacionais.

Nova marca reforça identidade amazônica

Em comunicado, o clube informou que a mudança busca fortalecer a identidade regional dentro do cenário esportivo brasileiro. A entidade destacou que o novo nome representa uma fase voltada ao alto rendimento.

“O Amazônia Vôlei nasce como a marca de alto rendimento, levando a força, a garra e a identidade amazônica para as quadras do Brasil”, informou.

APADE mantém atuação nas categorias de base

No mesmo comunicado, a agremiação ressaltou que a APADE seguirá com sua atuação institucional, especialmente nas categorias de base e no desenvolvimento do voleibol no Pará.

“A APADE com toda a sua trajetória e compromisso com o esporte, segue firme em sua atuação institucional: categorias de base, escolinhas, competições estaduais, CBIs e tudo aquilo que compõe o DNA do voleibol paraense”, comunicou.

O clube também destacou o legado construído junto à comunidade dedicada ao vôlei no estado e a importância de manter um time paraense de alto rendimento em uma competição nacional.

