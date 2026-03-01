All Star Rodas possui atletas e técnico convocados para a Seleção de basquete em cadeiras de rodas Referência na Região Norte, All Star Rodas emplaca convocações e visa Mundial e renovação na Seleção Brasileira Fábio Will 01.03.26 8h00 Vileide Brito é uma das convocadas para os treinos da Seleção Brasileira (Thiago Gomes / O Liberal) O All Star Rodas segue com o trabalho de formar atletas para a Seleção Brasileira. O clube, que tem como técnico Wilson Caju, teve algumas jogadoras convocadas para compor os treinamentos da equipe que vai disputar o Mundial no Canadá, além de atletas para a Seleção Brasileira de Desenvolvimento. Elas terão como treinador o próprio Caju, que também foi convocado para assumir a função. Em entrevista ao O Liberal, Caju falou do trabalho desenvolvido pelo All Star no Norte do Brasil e do orgulho em ser um formador de atletas em meio as dificuldades. “Você conseguir formar tantos atletas aqui em Belém e levá-los até a seleção brasileira, olha, é muito trabalho. Nós treinamos diariamente, são quatro horas de treino e, quando está perto da competição, treinamos até nos finais de semana. Sempre coloco que o que faz o atleta é o treino. Porque o basquete pode ser um esporte coletivo, mas ele é individual. Se você não treinar, você não vai chegar a lugar nenhum”, disse Caju. Técnico Wilson Cajú é o grande mentor do All Star Rodas (Thiago Gomes / O Liberal) Essa não é a primeira vez que atletas do Pará se destacam e ganham espaço na Seleção Brasileira. Wilson Caju relembrou competições importantes em que paraenses estiveram presentes, sendo a base do esquadrão brasileiro. “No Parapan do Rio de Janeiro, 10 atletas eram do All Star. A Seleção sub-23 já teve sete atletas do All Star. Na seleção masculina também já tivemos atletas do All Star. Eu mesmo já fui técnico da seleção brasileira durante 15 anos. Tudo isso foi derivado do trabalho feito em Belém pelo All Star. Por isso que eu digo que hoje somos uma referência do basquetebol no Brasil”, comentou. VEJA MAIS All Star Rodas: esporte, dedicação, superação e um local de inclusão na Região Norte Clube All Star Rodas foi fundado em 1999 e tornou-se referência no esporte paralímpico brasileiro e inclusão social na Região Norte Atletas do All Star Rodas são convocadas para treinos visando o Mundial no Canadá Três jogadoras do All Star Rodas foram convocadas para um período de treinamento de olho no Mundial de Basquete em cadeira de rodas All Star Rodas retoma treinos mirando competições nacionais e o Mundial de 2026 Com 27 anos de atuação no basquete em cadeira de rodas, All Star inicia nova temporada mirando desafios de 2026 Caju recebeu com orgulho a convocação para ser o comandante da Seleção Brasileira de Desenvolvimento, que é a base da equipe que vai jogar, daqui a uns anos, os campeonatos mais importantes da modalidade. Caju explicou que essa seleção será a continuidade do trabalho, tendo, assim, uma renovação da modalidade. “É sempre um prazer estar na Seleção Brasileira e desenvolver esse trabalho. Vão reunir vários técnicos para falar sobre basquetebol e eu sou o coach principal, e isso me deixa bem”, falou o treinador. All Star Rodas é referênia na Região Norte (Thiago Gomes / O Liberal) A Seleção Brasileira contará com duas atletas para o período de testes, que irá ocorrer a partir deste domingo (1º) até o dia 8, em São Paulo (SP). Perla Assunção e Vileide Brito foram convocadas e representam o Estado na busca pela permanência no grupo. Algumas atletas serão cortadas após a preparação e, depois, o elenco segue para a disputa do Mundial no Canadá. Vileide Brito, uma das convocadas do All Star para a disputa dos treinamentos, falou de como anda a expectativa em poder representar o Brasil no Mundial e como vem sendo a preparação para o período de treinamentos. “Tenho alguns objetivos para este ano, estamos iniciando a temporada, têm muitas competições pela frente e um dos objetivos também vai ser o Mundial que irá acontecer no Canadá. Neste final de semana, do dia 1º a 8 de março, estaremos participando de uma fase de treinamento, já visando o Mundial. Então são muitos objetivos, muitos desafios que a gente ainda vai ter pela frente, mas treinamos e nos dedicamos todos os dias. Isso nos fortalece muito”, falou. Já na Seleção Brasileira em Desenvolvimento, o All Star teve quatro atletas convocadas, que passarão por treinamentos, para que tenha uma renovação na Seleção Brasileira de forma gradual. As atletas do All Star Rodas convocadas foram: Ivete Pantoja, Luriene de Souza, Ana Clara Faria e Graziele da Silva. 