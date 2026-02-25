Brasil terá oito representantes nos Jogos Paralímpicos de Inverno 2026

O Brasil terá oito representantes nos Jogos Paralímpicos de Inverno Milano-Cortina, na Itália, sendo a maior delegação do país entre todas as edições. Entre os paratletas brasileiros está a gaúcha Vitória Machado, no ParaSnowboard. Ela será a primeira mulher amputada a representar o Brasil em uma edição da disputa.

Vitória, de 21 anos, foi a última convocada para representar o país nos Jogos. O convite foi feito em conjunto pela Federação Internacional de Esqui e Snowboard (FIS) e pelo Comitê Paralímpico Internacional (IPC, na sigla em inglês).

"Eu estou muito feliz e ansiosa por poder representar o Brasil nos Jogos Paralímpicos de Milano-Cortina, sendo a primeira atleta mulher amputada a representar o Brasil. Já tem muito tempo que eu estou me preparando para os Jogos, competindo e treinando fora do Brasil, e finalmente consegui chegar no lugar onde eu queria e eu estou muito feliz", declarou a paratleta por meio das redes sociais.

VEJA MAIS

Neste ciclo, Vitória conquistou o segundo lugar na Europa Cup, disputada em Landgraaf, na Holanda. Além disso, conquistou o primeiro lugar na etapa de Kühtai, na Austria, no primeiro dia de disputa e terminou a competição no top 10, no segundo dia.

Os Jogos Paralímpicos de Inverno ocorrem entre os dias 6 e 15 de março de 2026. Além de Vitória, outros sete brasileiros estão classificados para a disputa: o gaúcho André Barbieri, no snowboard, e os paulistas Wellington da Silva, Elena Regina e Guilherme Cruz Rocha; a paranaense Aline Rocha; o rondoniense Cristian Ribera; e o paraibano Robelson Lula, todos do esqui cross-country.

Esta será a quarta participação do Brasil em Jogos Paralímpicos de Inverno. O país teve dois representantes em Sochi, na Rússia, em 2014. Depois, três na edição de PyeongChang, na Coreia do Sul. Já em Pequim, na China, em 2022, o Brasil contou com seis atletas.