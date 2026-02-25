Brasil terá oito representantes nos Jogos Paralímpicos de Inverno 2026 Entre os convocados está Vitória Machado, do ParaSnowboard, que será a primeira atleta mulher amputada a representar o Brasil em uma edição dos Jogos Paralímpicos de Inverno O Liberal 25.02.26 11h48 Gaúcha vai representar o país no ParaSnowboard (Reprodução / Instagram) O Brasil terá oito representantes nos Jogos Paralímpicos de Inverno Milano-Cortina, na Itália, sendo a maior delegação do país entre todas as edições. Entre os paratletas brasileiros está a gaúcha Vitória Machado, no ParaSnowboard. Ela será a primeira mulher amputada a representar o Brasil em uma edição da disputa. Vitória, de 21 anos, foi a última convocada para representar o país nos Jogos. O convite foi feito em conjunto pela Federação Internacional de Esqui e Snowboard (FIS) e pelo Comitê Paralímpico Internacional (IPC, na sigla em inglês). "Eu estou muito feliz e ansiosa por poder representar o Brasil nos Jogos Paralímpicos de Milano-Cortina, sendo a primeira atleta mulher amputada a representar o Brasil. Já tem muito tempo que eu estou me preparando para os Jogos, competindo e treinando fora do Brasil, e finalmente consegui chegar no lugar onde eu queria e eu estou muito feliz", declarou a paratleta por meio das redes sociais. VEJA MAIS Próxima edição dos Jogos Olímpicos de Inverno acontece nos Alpes Franceses em 2030 A competição está programada para acontecer entre 1º e 17 de fevereiro de 2030 em diferentes cidades alpinas francesas. Brasil faz melhor campanha em Jogos Olímpicos de Inverno e termina na 19ª posição Pela primeira vez desde que passou a disputar os Jogos de Inverno, a delegação verde-amarela conquistou uma medalha, um ouro histórico Neste ciclo, Vitória conquistou o segundo lugar na Europa Cup, disputada em Landgraaf, na Holanda. Além disso, conquistou o primeiro lugar na etapa de Kühtai, na Austria, no primeiro dia de disputa e terminou a competição no top 10, no segundo dia. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Os Jogos Paralímpicos de Inverno ocorrem entre os dias 6 e 15 de março de 2026. Além de Vitória, outros sete brasileiros estão classificados para a disputa: o gaúcho André Barbieri, no snowboard, e os paulistas Wellington da Silva, Elena Regina e Guilherme Cruz Rocha; a paranaense Aline Rocha; o rondoniense Cristian Ribera; e o paraibano Robelson Lula, todos do esqui cross-country. Esta será a quarta participação do Brasil em Jogos Paralímpicos de Inverno. O país teve dois representantes em Sochi, na Rússia, em 2014. Depois, três na edição de PyeongChang, na Coreia do Sul. Já em Pequim, na China, em 2022, o Brasil contou com seis atletas. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes mais esportes jogos paralímpicos de inverno COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES mais esportes Brasil terá oito representantes nos Jogos Paralímpicos de Inverno 2026 Entre os convocados está Vitória Machado, do ParaSnowboard, que será a primeira atleta mulher amputada a representar o Brasil em uma edição dos Jogos Paralímpicos de Inverno 25.02.26 11h48 Futebol Breves Fight Combat Agita a Ilha do Marajó com Duelo de Gigantes no Peso Pesado 24.02.26 12h56 mais esportes Paraense conquista dois ouros no Mundial de jiu-jitsu em Minas Gerais Rennieh Pessoa subiu ao pódio três vezes, sendo duas em primeiro lugar e outra em segundo 24.02.26 11h14 PROMESSAS Belém abriu o calendário nacional do tênis juvenil Reunindo atletas de várias regiões, 1ª Etapa do Nacional Juvenil 2026 reforça a presença da região Norte no calendário nacional da modalidade 24.02.26 0h21 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Sem Diego Hernández, Remo divulga lista de relacionados para duelo contra o Internacional; confira Clube azulino encara o Colorado nesta quarta-feira (25), no Mangueirão 25.02.26 9h35 perda Jovem promessa do Taekwondo brasileiro, Cauã Batista morre aos 18 anos Cauã estava internado no Hospital Miguel Couto, no Rio, e a família e sua equipe vinham fazendo campanha por doação de sangue nos últimos dias 25.02.26 8h53 FUTEBOL Marcos Braz está próximo de assumir o departamento de futebol de time da Série C Braz deixou o Remo antes da estreia da Série A e segue sem clube no mercado 24.02.26 17h08 Futebol Remo encara o Internacional no Mangueirão em busca da primeira vitória na Série A Leão tenta transformar boa atuação em resultado positivo diante de um Colorado pressionado na tabela 25.02.26 7h30