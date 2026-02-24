Paraense conquista dois ouros no Mundial de jiu-jitsu em Minas Gerais

O paraense Rennieh Pessoa conquistou três medalhas no Mundial de Jiu-Jitsu GI e NO-GI da Liga Brasileira de Jiu-Jitsu Profissional (LBJJP), realizado no último fim de semana, em Belo Horizonte, Minas Gerais. O lutador conquistou dois ouros e uma prata.

Os dois ouros vieram na categoria super-pesado faixa-preta, no GI (com quimono) e NO-GI (sem quimono). Já a medalha de prata foi no absoluto, que não tem divisão de peso.

Em contato com o Núcleo de Esportes de O Liberal, Rennieh contou que a terceira medalha de ouro na disputa escapou por muito pouco.

"Na final, eu estava ganhando por uma vantagem. Faltando coisa assim de cinco segundos, eu me desequilibrei, o meu adversário conseguiu puxar minha perna, eu acabei sentando, contou dois pontos e acabou o tempo. Perdi a minha medalha de campeão absoluto faltando cinco segundos para acabar a luta. Mas foi uma grande experiência", detalhou.

Paraense ficou em segundo lugar no absoluto (Arquivo Pessoal)

Com esse resultado, o paraense chegou ao tricampeonato mundial no GI na carreira. Agora, o objetivo é focar no Campeonato Brasileiro, que será realizado em junho, no Rio de Janeiro.

"Eu estou muito feliz [com o resultado]. Agora vou me preparar mais, porque em junho tem um Brasileiro de jiu-jitsu no Rio de Janeiro. E aí eu quero chegar lá 100%", declarou.

Com isso, Rennieh soma nove medalhas em mundiais, sendo quatro de ouro, três de prata e duas de bronze. Além disso, ele também acumula três títulos no Brasileiro, dois na Copa do Brasil e dois Sul-Americanos.