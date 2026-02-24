Paraense conquista dois ouros no Mundial de jiu-jitsu em Minas Gerais Rennieh Pessoa subiu ao pódio três vezes, sendo duas em primeiro lugar e outra em segundo O Liberal 24.02.26 11h14 Paraense chegou ao terceiro título mundial (Arquivo Pessoal) O paraense Rennieh Pessoa conquistou três medalhas no Mundial de Jiu-Jitsu GI e NO-GI da Liga Brasileira de Jiu-Jitsu Profissional (LBJJP), realizado no último fim de semana, em Belo Horizonte, Minas Gerais. O lutador conquistou dois ouros e uma prata. Os dois ouros vieram na categoria super-pesado faixa-preta, no GI (com quimono) e NO-GI (sem quimono). Já a medalha de prata foi no absoluto, que não tem divisão de peso. Em contato com o Núcleo de Esportes de O Liberal, Rennieh contou que a terceira medalha de ouro na disputa escapou por muito pouco. VEJA MAIS Projeto de jiu-jitsu transforma a rotina de crianças e adolescentes em Outeiro Iniciativa completa um ano e é alternativa para crianças e adolescente Paraense conquista duas medalhas de ouro no Campeonato Europeu de Jiu-Jitsu Ivan Leal foi um dos destaques da disputa e saiu com o 'double gold' "Na final, eu estava ganhando por uma vantagem. Faltando coisa assim de cinco segundos, eu me desequilibrei, o meu adversário conseguiu puxar minha perna, eu acabei sentando, contou dois pontos e acabou o tempo. Perdi a minha medalha de campeão absoluto faltando cinco segundos para acabar a luta. Mas foi uma grande experiência", detalhou. Paraense ficou em segundo lugar no absoluto (Arquivo Pessoal) Com esse resultado, o paraense chegou ao tricampeonato mundial no GI na carreira. Agora, o objetivo é focar no Campeonato Brasileiro, que será realizado em junho, no Rio de Janeiro. "Eu estou muito feliz [com o resultado]. Agora vou me preparar mais, porque em junho tem um Brasileiro de jiu-jitsu no Rio de Janeiro. E aí eu quero chegar lá 100%", declarou. Com isso, Rennieh soma nove medalhas em mundiais, sendo quatro de ouro, três de prata e duas de bronze. Além disso, ele também acumula três títulos no Brasileiro, dois na Copa do Brasil e dois Sul-Americanos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes jiu-jitsu mais esportes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES mais esportes Paraense conquista dois ouros no Mundial de jiu-jitsu em Minas Gerais Rennieh Pessoa subiu ao pódio três vezes, sendo duas em primeiro lugar e outra em segundo 24.02.26 11h14 PROMESSAS Belém abriu o calendário nacional do tênis juvenil Reunindo atletas de várias regiões, 1ª Etapa do Nacional Juvenil 2026 reforça a presença da região Norte no calendário nacional da modalidade 24.02.26 0h21 MAIS ESPORTES Academia da PM participa da Etapa do Circuito Paraense de Natação e garante 15 medalhas Cadetes representaram a Academia Cel Fontoura na 1ª etapa do Circuito Paraense Master de Natação 2026 23.02.26 17h13 MMA Paraense Michel Pereira volta a vencer e encerra jejum no UFC Lutador superou norte-americano por decisão dos juízes no último sábado (21) 23.02.26 11h10 MAIS LIDAS EM ESPORTES INVIÁVEL Paysandu deve cinco vezes mais do que o declarado na recuperação judicial No pedido aprovado pela justiça, clube declarou dívidas de pouco mais de R$ 16 mi, no entanto, totalidade de débitos chega a quase R$ 75 milhões 24.02.26 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (24/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A saudita, Libertadores, Copa do Brasil e Champions League movimentam o futebol nesta terça-feira 24.02.26 7h00 futebol Internacional tem dúvida no setor defensivo para jogo contra o Remo Duelo, válido pela quarta rodada do Brasileirão, ocorre nesta quarta-feira (25), no Mangueirão 24.02.26 10h32 FUTEBOL Dirigente do Remo fala sobre contratações e detalha conversas com zagueiro e meia Lingard Vice-presidente do Remo, Glauber Gonçalves, explicou que existe conversas entre o clube e jogadores, mas que situação depende de uma força-tarefa 23.02.26 16h08