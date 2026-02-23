Academia da PM participa da Etapa do Circuito Paraense de Natação e garante 15 medalhas Cadetes representaram a Academia Cel Fontoura na 1ª etapa do Circuito Paraense Master de Natação 2026 O Liberal 23.02.26 17h13 Atletas fizeram bonito no Circuito (Divulgação) A Academia de Polícia Militar Cel Fontoura participou, no sábado (21), da 1ª Etapa do Circuito Paraense Master de Natação 2026. A competição ocorreu na Federação Educacional Infanto Juvenil (FEIJ), em Belém. A equipe de natação é formada por 26 cadetes do Curso de Formação de Oficiais (CFO) 2025/2026. O grupo foi criado em 25 de julho de 2025 e reúne alunos que conciliam a rotina de formação militar com treinamentos esportivos voltados ao alto rendimento. Na competição, os atletas garantiram 15 medalhas no total. O trabalho técnico é conduzido pelo capitão Silveira, chefe do Corpo de Alunos. Ele conta com o apoio do capitão Braga, comandante da 1ª Companhia do Batalhão de Operações Especiais, e do 1º tenente Marcos. CONFIRA AS FOTOS pm Divulgação Divulgação Divulgação Divulgação Divulgação Divulgação Divulgação Treinamento antes da rotina acadêmica A preparação dos cadetes começa às 5h, antes do início das atividades acadêmicas, que têm início às 8h. A rotina integra disciplina, organização e preparo físico dentro do processo de formação dos futuros oficiais da corporação. A participação em competições esportivas faz parte das atividades desenvolvidas durante o curso, alinhando condicionamento físico e desempenho técnico. Desempenho nas provas individuais e de revezamento Na etapa do circuito, 11 cadetes representaram diretamente a Academia de Polícia Militar Cel Fontoura. Ao todo, a equipe conquistou 15 medalhas. As premiações vieram em provas individuais e de revezamento nos estilos: livre; peito; costas e medley. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes mais esportes natação COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES PROMESSAS Belém abriu o calendário nacional do tênis juvenil Reunindo atletas de várias regiões, 1ª Etapa do Nacional Juvenil 2026 reforça a presença da região Norte no calendário nacional da modalidade 24.02.26 0h21 MAIS ESPORTES Academia da PM participa da Etapa do Circuito Paraense de Natação e garante 15 medalhas Cadetes representaram a Academia Cel Fontoura na 1ª etapa do Circuito Paraense Master de Natação 2026 23.02.26 17h13 MMA Paraense Michel Pereira volta a vencer e encerra jejum no UFC Lutador superou norte-americano por decisão dos juízes no último sábado (21) 23.02.26 11h10 ESPORTE PARALÍMPICO All Star Rodas: esporte, dedicação, superação e um local de inclusão na Região Norte Clube All Star Rodas foi fundado em 1999 e tornou-se referência no esporte paralímpico brasileiro e inclusão social na Região Norte 22.02.26 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES PROMESSAS Belém abriu o calendário nacional do tênis juvenil Reunindo atletas de várias regiões, 1ª Etapa do Nacional Juvenil 2026 reforça a presença da região Norte no calendário nacional da modalidade 24.02.26 0h21 FUTEBOL De olho na Série A, Remo exerce poder de compra e fecha a contratação de atacante Atacante Jajá estava no Goiás e desembarcou em Belém para se apresentar ao Leão Azul 23.02.26 13h15 PARAZÃO Patrick de Paula fala sobre gol salvador que colocou Remo na final: 'único na minha vida' Jogador marcou um golaço nos acréscimos e sacramentou a virada remista contra o Cametá 23.02.26 20h57 Futebol Paysandu conhece tabela básica da Série C 2026; estreia será contra o Volta Redonda em abril CBF divulga calendário da competição, que será disputada entre 5 de abril e 25 de outubro e marca a última edição no formato atual com 20 clubes 23.02.26 16h51