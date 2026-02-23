Academia da PM participa da Etapa do Circuito Paraense de Natação e garante 15 medalhas

A Academia de Polícia Militar Cel Fontoura participou, no sábado (21), da 1ª Etapa do Circuito Paraense Master de Natação 2026. A competição ocorreu na Federação Educacional Infanto Juvenil (FEIJ), em Belém.

A equipe de natação é formada por 26 cadetes do Curso de Formação de Oficiais (CFO) 2025/2026. O grupo foi criado em 25 de julho de 2025 e reúne alunos que conciliam a rotina de formação militar com treinamentos esportivos voltados ao alto rendimento. Na competição, os atletas garantiram 15 medalhas no total.

O trabalho técnico é conduzido pelo capitão Silveira, chefe do Corpo de Alunos. Ele conta com o apoio do capitão Braga, comandante da 1ª Companhia do Batalhão de Operações Especiais, e do 1º tenente Marcos.

CONFIRA AS FOTOS

pm Divulgação Divulgação Divulgação Divulgação Divulgação Divulgação Divulgação

Treinamento antes da rotina acadêmica

A preparação dos cadetes começa às 5h, antes do início das atividades acadêmicas, que têm início às 8h. A rotina integra disciplina, organização e preparo físico dentro do processo de formação dos futuros oficiais da corporação. A participação em competições esportivas faz parte das atividades desenvolvidas durante o curso, alinhando condicionamento físico e desempenho técnico.

Desempenho nas provas individuais e de revezamento

Na etapa do circuito, 11 cadetes representaram diretamente a Academia de Polícia Militar Cel Fontoura. Ao todo, a equipe conquistou 15 medalhas. As premiações vieram em provas individuais e de revezamento nos estilos: livre; peito; costas e medley.