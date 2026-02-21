Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Mais Esportes chevron right

No UFC, Melk Costa defende sequência invicta e Michel Pereira luta por recuperação

Paraenses entram em ação neste sábado (21) no UFC Houston, no Texas, nos Estados Unidos

Aila Beatriz Inete
fonte

Paraenses vivem momentos diferentes na organização (Divulgação / UFC)

Embalado por cinco vitórias seguidas, o paraense Melquizael “Melk” Costa sobe novamente no octógono neste sábado (21), no UFC Houston, no Texas, nos Estados Unidos. O lutador encara o norte-americano Dan Ige no card principal da noite, pela categoria peso-pena (até 65,7 kg), em um confronto que pode colocá-lo entre os ranqueados da divisão.

Confiante, o atleta de 29 anos garante viver o melhor momento da carreira. “Eu estou no melhor momento da minha carreira. Nível físico 100%, nível técnico 200%. É a luta da minha vida”, afirmou. “Eu sonhei a vida toda por esse momento.”

Do outro lado do evento, o também paraense Michel Pereira busca recuperação na organização. O “Paraense Voador” enfrenta Zach Reese após três derrotas consecutivas.

Dan Ige está no UFC desde 2018 e tem muita experiência na organização. Aos 34 anos, o lutador vem de derrota para o brasileiro Patrício "Pitbull" Freire. Ao todo, o norte-americano tem um cartel de 19 vitórias e 10 derrotas.

Fase iluminada

Melk foi uma das sensações do UFC em 2025. Foram quatro lutas na organização no ano, três delas com intervalo de apenas um mês. No compromisso mais recente, em dezembro, venceu o francês Morgan Charriere por nocaute técnico e alcançou a marca de cinco triunfos seguidos.

Agora, o desafio é ainda maior. Conhecido como “Dálmata”, o lutador natural de Porto de Moz, no interior do Pará, encara o 14º colocado do ranking dos penas, divisão que tem Alexander Volkanovski como campeão. Uma vitória sobre Ige pode assegurar a entrada do paraense na lista dos 15 melhores da categoria.

Mesmo diante da experiência do adversário, Melk aposta na manutenção da estratégia que o levou à sequência positiva. “Para esse combate não teve muita coisa que fazer, porque o estilo dele casa muito com o meu estilo de treino. A gente manteve o game plan que sempre faz e é isso”, explicou.

Dan Ige está no UFC desde 2018 e soma 19 vitórias e 10 derrotas na carreira. Aos 34 anos, vem de revés para o brasileiro Patrício "Pitbull" Freire e busca retomar espaço na divisão.

Melk, no entanto, projeta um duelo intenso do início ao fim. “Eu acredito que essa luta vai ser muito sangue do começo do round até o último, ele tentando me matar e eu tentando matar ele”, declarou. Apesar da expectativa por uma possível vaga no ranking, o paraense evita pensar além do próximo compromisso. “O único passo que eu penso é nessa luta contra o Ige. Depois a gente vê o resto.”

Para ele, a lógica é simples: “Cada luta é uma luta. As coisas vão crescendo, chegando mais perto do top 20. É passo a passo.”

Recuperação

Enquanto Melk vive excelente fase, Michel Pereira atravessa momento delicado no Ultimate. Após ficar invicto por oito lutas, o paraense de Tucumã soma três derrotas seguidas, a última delas para Kyle Daukaus, que o nocauteou em 43 segundos.

Na categoria dos médios (até 83,9 kg), Pereira precisa reagir para afastar qualquer risco de perda de espaço na organização. O atleta tem 31 lutas na carreira, com 17 vitórias e 14 derrotas.

Zach Reese, seu adversário, possui 13 combates como profissional — 10 vitórias, duas derrotas e um no contest. Ele está há três lutas sem perder e, na apresentação mais recente, venceu Jackson McVey por finalização no segundo round.

Luta principal

A luta principal da noite será entre o ex-campeão dos médios Sean Strickland e o quarto colocado do ranking, Anthony Hernandez.

Confira o card do UFC Houston,
Sábado, 21 de fevereiro 
Card Principal - 22 horas 
Peso-médio (até 83,9 Kg): Sean Strickland x Anthony Hernandez

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Geoff Neal x Uros Medic

Peso-pena (até 65,7 Kg): Dan Ige x Melquizael Costa

Peso-pesado (até 120,2 Kg): Serghei Spivac x Ante Delija

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Jacobe Smith x Seokhyeon Ko

Peso-médio (até 83,9 Kg): Zach Reese x Michel Pereira

Card Preliminar - 19 horas 
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Chidi Njokuani x Carlos Leal

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Ode Osbourne x Alibi Idiris

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Alden Coria x Luis Gurule

Peso-galo (até 61,2 Kg): Nora Cornolle x Joselyne Edwards

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Austin Vanderford x Jean Paul Lebosnoyani

Peso-pena (até 65,7 Kg): Jordan Leavitt x Yadier del Valle

Peso-mosca (até 65,7 Kg): Juliana Miller x Carli Judice

 

