Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Mais Esportes chevron right

Atleta ucraniano é desclassificado dos Jogos Olímpicos por capacete contra guerra; entenda

A decisão gerou repercussão internacional e críticas de autoridades ucranianas

Gabrielle Borges
fonte

Heraskevych usou um capacete de modelo cinza com imagens de atletas ucranianos mortos na guerra. (Reprodução/Instagram: @heraskevychvladyslav)

O atleta ucraniano Vladislav Heraskevych foi desclassificado das provas de skeleton nos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina 2026 nesta quinta-feira (12), após tentar competir com um capacete que exibia imagens de esportistas mortos na guerra contra a Rússia. A decisão foi confirmada pelo Comitê Olímpico Internacional (COI).

Heraskevych, que representava a Ucrânia na competição, tinha como objetivo utilizar o acessório como forma de homenagem às vítimas do conflito. No entanto, a organização das Olimpíadas considerou que a manifestação visual violava as regras do evento, que proíbem mensagens políticas ou de caráter militar durante as provas.

VEJA MAIS

image Entenda como surgiram os jogos Olímpicos de Inverno
As competições em gelo e neve tiveram início cerca de 23 anos antes do primeiro “Jogos Olímpicos de Inverno” oficial


image Após Olimpíadas de 2024, França será sede dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2030
COI também anunciou que Salt Lake City, nos EUA, será sede da competição de 2034.


image Brasil estreia nos Jogos Olímpicos de Inverno
Jaqueline Mourão fica em 74º lugar na competição


 

O COI havia apresentado uma solução alternativa: o uso de uma braçadeira preta em substituição ao capacete com imagens de esportistas mortos na guerra entre Ucrânia e Rússia. No entanto, nesta quinta, ao chegar às instalações da competição, Heraskevych manteve sua posição, mesmo após reunião com a presidente do COI, Kirsty Coventry.

“Como nas reuniões anteriores, ele se recusou a mudar a sua postura”, informou a entidade. Diante disso, os juízes da Federação Internacional de Bobsleigh e Skeleton (IBSF) aplicaram o regulamento.

Autoridades ucranianas contestaram desclassificação

A decisão gerou repercussão internacional e críticas de autoridades ucranianas. O presidente da Ucrânia, Volodymir Zelensky, comentou nas redes sociais:O esporte não deveria significar amnésia, e o movimento olímpico deveria ajudar a acabar com as guerras, não fazer o jogo dos agressores”, afirmou.

O chefe da diplomacia ucraniana, Andrii Sibiga, reforçou a crítica: “O COI vetou não apenas o atleta ucraniano, e sim a sua própria reputação. As gerações futuras vão citar isto como um momento de vergonha”, disse.

Heraskevych também se manifestou, defendendo sua posição: “Este é o preço da nossa dignidade”, escreveu em um post no Instagram.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

mundo

Jogos Olímpicos de Inverno

guerra ucrânia rússia
Mais Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES

POLÊMICA

Atleta ucraniano é desclassificado dos Jogos Olímpicos por capacete contra guerra; entenda

A decisão gerou repercussão internacional e críticas de autoridades ucranianas

12.02.26 9h59

Mais Esportes

Mestre da capoeira recebe nova condecoração e comemora em roda histórica na Praça da República

Cerimônia serviu como um ato de confraternização entre diferentes correntes da modalidade.

11.02.26 15h31

Automobilismo

Paraense Noah Diamantino vence 1ª etapa da Copa São Paulo Light de Kart, em Interlagos

Piloto de apenas nove anos venceu a disputa da categoria em sua estreia na Cadete

11.02.26 9h26

MMA Sport Club

Andrei Arlovski conquista título no boxe sem luvas aos 47 anos

10.02.26 12h09

MAIS LIDAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Remo emite nota e exige 'responsabilidade' da arbitragem, após partida contra Galo; saiba mais

Leão Azul não gostou da atuação da arbitragem em jogo contra o Atlético-MG

11.02.26 23h52

Futebol

Menos de 24 horas depois da Série A, Remo visita o Castanhal pelo Parazão

Equipe azulina deve utilizar equipe alternativa diante do Japiim por aperto no calendário. 

12.02.26 7h00

FUTEBOL

Técnico do Paysandu avalia derrota para o Cametá e diz: 'estamos longe do ideal'

Júnior Rocha lamentou a derrota que deixou o Papão longe da ponta da tabela

11.02.26 23h26

Poderia ter sido melhor

Osorio lamenta empate no fim, mas exalta competitividade do Remo: 'É uma equipe em formação'

Técnico azulino destacou que o time precisa 'aprender' a jogar com o placar a seu favor, mas demostrou otimismo com a evolução da equipe

12.02.26 9h32

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda