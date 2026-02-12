Menos de 24 horas depois da Série A, Remo visita o Castanhal pelo Parazão

Pela segunda vez na temporada, o Remo enfrenta uma sequência apertada de compromissos. Nesta quinta-feira (12), às 20h, o Leão visita o Castanhal no estádio Modelão, em partida válida pelo Campeonato Paraense, menos de 24 horas após entrar em campo contra o Atlético-MG, pela Série A, em outro compromisso oficial.

Até o fechamento desta edição, o clube azulino não havia divulgado a lista de relacionados para o confronto diante do Japiim da Estrada. A tendência, no entanto, é que o técnico Juan Carlos Osório adote estratégia semelhante à da última semana, quando o Leão enfrentou Mirassol-SP (Série A) e Águia de Marabá (Parazão), em sequência, e também precisou administrar jogos em curto intervalo. Na ocasião, o treinador utilizou no segundo jogo apenas atletas que entraram no decorrer da partida anterior ou que sequer foram relacionados para o compromisso pelo Brasileirão.

Nesse cenário, jogadores como Eduardo Melo, Tassano, Marcelinho e Panagiotis aparecem como opções para iniciar a partida. A possível manutenção de um time alternativo também se apoia no desempenho recente do chamado “Time B”, que venceu o Águia de Marabá por 3 a 0, pela terceira rodada do estadual.

Mesmo com início instável na Série A, o Remo mantém regularidade no Parazão. A equipe encerrou a quarta rodada na liderança, com oito pontos, e segue invicta na competição. Na rodada passada, empatou em 1 a 1 o clássico Re-Pa, resultado que manteve o Leão na ponta da tabela.

O Castanhal, por sua vez, ocupa a quarta colocação, com sete pontos conquistados. Uma vitória diante do Remo coloca a equipe aurinegra à frente do adversário na classificação. Apesar de tratar o Modelão como fator positivo, o Japiim sofreu no último fim de semana a primeira derrota no campeonato, ao perder por 1 a 0 para a Tuna Luso, também em casa

Para buscar a recuperação, o time aposta em nomes que vêm se destacando nas primeiras rodadas, como Daniel GTA e Heron. A equipe encerrou a preparação para o jogo na noite da última quarta, com o tradicional recreativo (rachão).

A grande novidade para o técnico aurinegro é o retorno de Renan e Ricardinho. A dupla, que cumpria suspensões pendentes da Terceira Divisão de 2025, está oficialmente liberada e à disposição para o duelo. O jogo é tratado internamente como uma "final", dada a importância para a classificação na reta final da fase de grupos.

Ficha técnica

Remo x Castanhal

5ª rodada

Campeonato Paraense

Arbitragem: Alexandre Expedito Vieira da Silva Júnior

Auxiliares: Acácio Menezes Leão e Brenda Jeovana Rodrigues dos Santos

Quarto árbitro: Matheus Marques do Nascimento

VAR: Djonaltan Costa de Araújo

Castanhal: Tom; Ramon Rocha, Guizão, Matheus Felix e Braga; Hércules, Romarinho, Marcos Paulo e Heron; Dudu Black e Daniel GTA. Técnico: Guilherme Furtado.

Remo: Ygor Vinhas; Marcelinho, Kawan, Tassano e Thalisson; Cantillo, Pavani e Tachtsidis (Freitas); Eduardo Melo, Carlinhos e Jaderson (Marrony). Técnico: Juan Carlos Osório.