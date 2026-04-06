Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia Fábio Will 06.04.26 0h02 Júnior Rocha gostou do desempenho da equipe bicolor (Jorge Luís Totti/Paysandu) O Paysandu conseguiu os primeiros 3 pontos na Série C, ao vencer o Volta Redonda-RJ, na noite deste domingo (5), no Estádio Raulino de Oliveira, na cidade de Volta Redonda (RJ). O técnico Júnior Rocha elogiou o desempenho da equipe, afirmou que o time teve merecimento no jogo e elogiou a estreia do atacante Juninho. “Essa Vitória veio por merecimento. Sabemos que estreia gera uma tensão maior, mas temos uma continuidade de um primeiro semestre de um Parazão, Copa do Brasil e Copa Norte juntos e isso dá uma vantagem frente a alguns adversários. Tivemos merecimento, fomos os donos das ações, criamos oportunidades e não fomos efetivos no primeiro tempo, mas no segundo concluímos o jogo com vitória de uma equipe competitiva, a cara do torcedor do Paysandu e sempre bom vencer o jogo fazendo por merecer, com a bola e sem a bola. Os atletas estão de parabéns, com início, meio e fim e para uma primeira partida, fora de casa nossa equipe se saiu muito bem”, disse. Júnior Rocha citou a importância da coletividade da equipe bicolor e o quanto a parceira e o entrosamento são importantes para o Paysandu. Para o comandante bicolor, ter coragem e colocar em prática o que foi exaustivamente trabalhado no treino, faz com que os atletas tenham confiança no jogo. “O nosso forte é a coletividade e isso vai potencializar o individual dos atletas (...) temos um grupo muito corajoso, jogando com mesmo padrão, dentro ou fora de casa. Lógico que isso as vezes pode dar certou ou não. Futebol não é uma ciência exata, mas estamos juntos fazendo um ano muito bom, mas sempre temos sacrifícios a fazer, nós abrimos mão de muitas coisas para chegarmos em campo performar e trazer alegria ao torcedor. Vamos fazer com que o próximo jogo em casa a Curuzu esteja abarrotada de gente, que a torcida seja nosso 12º jogador. Estamos pegando esse gosto de ser competitivo dentro e fora de casa, foi assim contra a Portuguesa na Copa do Brasil”, comentou. O técnico alviceleste teve em campo a presença de Juninho, autor do gol bicolor. O atleta recém-chegado à Curuzu mostrou que pode ser útil ao time e “ganhou pontos” com o treinador, que elogiou seu desempenho. “O Juninho em poucas sessões de treino mostrou, estava jogando no Esporte Osasco, teve uma semana de adaptação e correspondeu bem. Então é merecimento mesmo. Fez o que pretendíamos, marcou o gol, teve oportunidades e ficamos feliz por ser mais um atleta que vai nos ajudar na competição”, finalizou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu futebol série c júnior rocha COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 SÉRIE C Paysandu vence Volta Redonda fora de casa e larga com o pé direito na Série C Com gol do estreante Juninho, Papão bate o Volta Redonda no Raulino de Oliveira e garante três pontos na abertura da competição 05.04.26 21h00 DAQUI A POUCO Com estreia e retorno, Paysandu está escalado para estreia na Série C; confira Time bicolor entra em campo na noite deste domingo (05), contra o Volta Redonda, no Estádio Raulino de Oliveira, às 19h 05.04.26 18h24 Demanda! Paysandu prorroga promoção de ingressos para jogo contra o Vasco na Copa do Brasil; confira Clube bicolor recebeu muita procura em pouco tempo e decidiu estender o valor promocional até a próxima semana 05.04.26 18h16 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 Grêmio não aproveita expulsão de rival e empata sem gols com o Remo no Brasileirão 05.04.26 23h32 São Bernardo surpreende o Botafogo-SP e vence de virada em Ribeirão Preto pela Série B 05.04.26 23h42 está fora! Dorival Júnior não resiste à nova derrota e é demitido do Corinthians Ao todo, Dorival comandou o Corinthians por 63 jogos 05.04.26 23h07