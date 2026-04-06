Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento'

O Paysandu conseguiu os primeiros 3 pontos na Série C, ao vencer o Volta Redonda-RJ, na noite deste domingo (5), no Estádio Raulino de Oliveira, na cidade de Volta Redonda (RJ). O técnico Júnior Rocha elogiou o desempenho da equipe, afirmou que o time teve merecimento no jogo e elogiou a estreia do atacante Juninho.

“Essa Vitória veio por merecimento. Sabemos que estreia gera uma tensão maior, mas temos uma continuidade de um primeiro semestre de um Parazão, Copa do Brasil e Copa Norte juntos e isso dá uma vantagem frente a alguns adversários. Tivemos merecimento, fomos os donos das ações, criamos oportunidades e não fomos efetivos no primeiro tempo, mas no segundo concluímos o jogo com vitória de uma equipe competitiva, a cara do torcedor do Paysandu e sempre bom vencer o jogo fazendo por merecer, com a bola e sem a bola. Os atletas estão de parabéns, com início, meio e fim e para uma primeira partida, fora de casa nossa equipe se saiu muito bem”, disse.

Júnior Rocha citou a importância da coletividade da equipe bicolor e o quanto a parceira e o entrosamento são importantes para o Paysandu. Para o comandante bicolor, ter coragem e colocar em prática o que foi exaustivamente trabalhado no treino, faz com que os atletas tenham confiança no jogo.

“O nosso forte é a coletividade e isso vai potencializar o individual dos atletas (...) temos um grupo muito corajoso, jogando com mesmo padrão, dentro ou fora de casa. Lógico que isso as vezes pode dar certou ou não. Futebol não é uma ciência exata, mas estamos juntos fazendo um ano muito bom, mas sempre temos sacrifícios a fazer, nós abrimos mão de muitas coisas para chegarmos em campo performar e trazer alegria ao torcedor. Vamos fazer com que o próximo jogo em casa a Curuzu esteja abarrotada de gente, que a torcida seja nosso 12º jogador. Estamos pegando esse gosto de ser competitivo dentro e fora de casa, foi assim contra a Portuguesa na Copa do Brasil”, comentou.

O técnico alviceleste teve em campo a presença de Juninho, autor do gol bicolor. O atleta recém-chegado à Curuzu mostrou que pode ser útil ao time e “ganhou pontos” com o treinador, que elogiou seu desempenho.

“O Juninho em poucas sessões de treino mostrou, estava jogando no Esporte Osasco, teve uma semana de adaptação e correspondeu bem. Então é merecimento mesmo. Fez o que pretendíamos, marcou o gol, teve oportunidades e ficamos feliz por ser mais um atleta que vai nos ajudar na competição”, finalizou.