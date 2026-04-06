Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento'

Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 

Fábio Will
fonte

Júnior Rocha gostou do desempenho da equipe bicolor (Jorge Luís Totti/Paysandu)

O Paysandu conseguiu os primeiros 3 pontos na Série C, ao vencer o Volta Redonda-RJ, na noite deste domingo (5), no Estádio Raulino de Oliveira, na cidade de Volta Redonda (RJ). O técnico Júnior Rocha elogiou o desempenho da equipe, afirmou que o time teve merecimento no jogo e elogiou a estreia do atacante Juninho.

“Essa Vitória veio por merecimento. Sabemos que estreia gera uma tensão maior, mas temos uma continuidade de um primeiro semestre de um Parazão, Copa do Brasil e Copa Norte juntos e isso dá uma vantagem frente a alguns adversários. Tivemos merecimento, fomos os donos das ações, criamos oportunidades e não fomos efetivos no primeiro tempo, mas no segundo concluímos o jogo com vitória de uma equipe competitiva, a cara do torcedor do Paysandu e sempre bom vencer o jogo fazendo por merecer, com a bola e sem a bola. Os atletas estão de parabéns, com início, meio e fim e para uma primeira partida, fora de casa nossa equipe se saiu muito bem”, disse.

Júnior Rocha citou a importância da coletividade da equipe bicolor e o quanto a parceira e o entrosamento são importantes para o Paysandu. Para o comandante bicolor, ter coragem e colocar em prática o que foi exaustivamente trabalhado no treino, faz com que os atletas tenham confiança no jogo.

“O nosso forte é a coletividade e isso vai potencializar o individual dos atletas (...) temos um grupo muito corajoso, jogando com mesmo padrão, dentro ou fora de casa. Lógico que isso as vezes pode dar certou ou não. Futebol não é uma ciência exata, mas estamos juntos fazendo um ano muito bom, mas sempre temos sacrifícios a fazer, nós abrimos mão de muitas coisas para chegarmos em campo performar e trazer alegria ao torcedor. Vamos fazer com que o próximo jogo em casa a Curuzu esteja abarrotada de gente, que a torcida seja nosso 12º jogador. Estamos pegando esse gosto de ser competitivo dentro e fora de casa, foi assim contra a Portuguesa na Copa do Brasil”, comentou.

O técnico alviceleste teve em campo a presença de Juninho, autor do gol bicolor. O atleta recém-chegado à Curuzu mostrou que pode ser útil ao time e “ganhou pontos” com o treinador, que elogiou seu desempenho.

“O Juninho em poucas sessões de treino mostrou, estava jogando no Esporte Osasco, teve uma semana de adaptação e correspondeu bem. Então é merecimento mesmo. Fez o que pretendíamos, marcou o gol, teve oportunidades e ficamos feliz por ser mais um atleta que vai nos ajudar na competição”, finalizou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

paysandu

futebol

série c

júnior rocha
Paysandu
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM PAYSANDU

FUTEBOL

Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento'

Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 

06.04.26 0h02

SÉRIE C

Paysandu vence Volta Redonda fora de casa e larga com o pé direito na Série C

Com gol do estreante Juninho, Papão bate o Volta Redonda no Raulino de Oliveira e garante três pontos na abertura da competição

05.04.26 21h00

DAQUI A POUCO

Com estreia e retorno, Paysandu está escalado para estreia na Série C; confira

Time bicolor entra em campo na noite deste domingo (05), contra o Volta Redonda, no Estádio Raulino de Oliveira, às 19h

05.04.26 18h24

Demanda!

Paysandu prorroga promoção de ingressos para jogo contra o Vasco na Copa do Brasil; confira

Clube bicolor recebeu muita procura em pouco tempo e decidiu estender o valor promocional até a próxima semana

05.04.26 18h16

MAIS LIDAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento'

Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 

06.04.26 0h02

Grêmio não aproveita expulsão de rival e empata sem gols com o Remo no Brasileirão

05.04.26 23h32

São Bernardo surpreende o Botafogo-SP e vence de virada em Ribeirão Preto pela Série B

05.04.26 23h42

está fora!

Dorival Júnior não resiste à nova derrota e é demitido do Corinthians

Ao todo, Dorival comandou o Corinthians por 63 jogos

05.04.26 23h07

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda