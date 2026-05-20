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Castro decide, Paysandu vence o Nacional e larga na frente na final da Copa Norte

Papão faz 1 a 0 no Mangueirão, abre vantagem na decisão e joga por empate no duelo de volta, dia 28, em Manaus

O Liberal
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Castro foi o nome da vitória bicolor. (Wagner Santana / O Liberal)

O Paysandu sofreu, encontrou dificuldades diante da forte marcação do Nacional, mas fez valer a força do Mangueirão para sair na frente na final da Copa Norte. Na noite desta quarta-feira (20), o Papão venceu por 1 a 0, com um golaço de Castro no segundo tempo, e abriu vantagem na disputa pelo título regional.

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Com o resultado, o time bicolor joga por um empate no confronto da volta, marcado para o dia 28, em Manaus. Já o Nacional precisará vencer por dois gols de diferença para ficar com a taça. Vitória amazonense por um gol leva a decisão para os pênaltis.

O início de partida mostrou um Paysandu com mais posse de bola, mas sem conseguir transformar o domínio em chances claras. Bem organizado defensivamente, o Nacional fechava os espaços e ainda assustava nos contra-ataques. Rafa Marcos, Vitinho e Renanzinho levaram perigo ao gol defendido por Gabriel Mesquita.

Paysandu x Nacional

A melhor oportunidade bicolor na primeira etapa apareceu já nos minutos finais. Após cobrança de escanteio de Marcinho, Castro subiu sozinho e acertou o travessão, arrancando o grito da torcida no Mangueirão.

Na volta do intervalo, o cenário parecia o mesmo. O Paysandu seguia encontrando dificuldades para entrar na área adversária e abusava dos chutes de longa distância. Até que, aos seis minutos, Castro resolveu mudar a história da partida.

O volante recebeu pelo meio, percebeu o espaço e soltou um chute forte, no canto direito do goleiro Caio, marcando um golaço e colocando o Papão em vantagem na decisão.

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Empurrado pela torcida, o Paysandu passou a controlar mais o jogo. Marcinho e Kleiton Pego encontraram espaços pelo lado esquerdo e aumentaram a pressão ofensiva. O Nacional tentou responder, principalmente em finalizações de fora da área, mas sem a mesma intensidade do primeiro tempo.

Na reta final, o time bicolor administrou o resultado, segurou a pressão amazonense e ainda teve chances de ampliar nos contra-ataques. O apito final confirmou a vitória mínima, mas suficiente para deixar o Paysandu mais perto do título da Copa Norte.

Ficha Técnica

Data: 20/05/2026
Hora: 20h
Local: Mangueirão
Árbitro: Alisson Sidnei Furtado (TO)
Assistentes: Fabio Pereira (TO) e Samuel Smith Nobrega Silva (TO)

Cartões Amarelos: Pedro Henrique (Paysandu) Ryan, Miliano (Nacional)

Paysandu: Gabriel Mesquita; Edílson, Castro, Quintana, Facundo Bonifazi; Pedro Henrique (Lucas Cardoso), Caio Mello, Thalyson (Thayllon), Marcinho (Lucas Cardoso); Kleiton Pego (Matheus Vargas) e Ítalo (Juninho).
Técnico: Junior Rocha

Nacional: Caio Alan; Michel, Thiago Lopes, Rodrigo, Wendel; Erick Varão, Ryan (João), Milano (Anderson), Vitinho (Kevin); Renanzinho (Caio Mancha) e Rafa Marcos (Douglas).
Técnico: Julio César Nunes

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