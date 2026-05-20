Castro decide, Paysandu vence o Nacional e larga na frente na final da Copa Norte Papão faz 1 a 0 no Mangueirão, abre vantagem na decisão e joga por empate no duelo de volta, dia 28, em Manaus O Liberal 20.05.26 22h11 Castro foi o nome da vitória bicolor. (Wagner Santana / O Liberal) O Paysandu sofreu, encontrou dificuldades diante da forte marcação do Nacional, mas fez valer a força do Mangueirão para sair na frente na final da Copa Norte. Na noite desta quarta-feira (20), o Papão venceu por 1 a 0, com um golaço de Castro no segundo tempo, e abriu vantagem na disputa pelo título regional. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Com o resultado, o time bicolor joga por um empate no confronto da volta, marcado para o dia 28, em Manaus. Já o Nacional precisará vencer por dois gols de diferença para ficar com a taça. Vitória amazonense por um gol leva a decisão para os pênaltis. O início de partida mostrou um Paysandu com mais posse de bola, mas sem conseguir transformar o domínio em chances claras. Bem organizado defensivamente, o Nacional fechava os espaços e ainda assustava nos contra-ataques. Rafa Marcos, Vitinho e Renanzinho levaram perigo ao gol defendido por Gabriel Mesquita. Paysandu x Nacional A melhor oportunidade bicolor na primeira etapa apareceu já nos minutos finais. Após cobrança de escanteio de Marcinho, Castro subiu sozinho e acertou o travessão, arrancando o grito da torcida no Mangueirão. Na volta do intervalo, o cenário parecia o mesmo. O Paysandu seguia encontrando dificuldades para entrar na área adversária e abusava dos chutes de longa distância. Até que, aos seis minutos, Castro resolveu mudar a história da partida. O volante recebeu pelo meio, percebeu o espaço e soltou um chute forte, no canto direito do goleiro Caio, marcando um golaço e colocando o Papão em vantagem na decisão. VEJA MAIS Quase 800 agentes fazem a segurança de Paysandu e Nacional-AM, pela final da Copa Norte Expectativa é de que cerca de 40 mil torcedores acompanhem a decisão no estádio. Presidente do Paysandu cobra punição à arbitragem e sugere que clubes paguem por VAR na Série C Márcio Tuma reclama de três possíveis pênaltis contra o Caxias e sugere que clubes arquem com os custos da tecnologia Marcinho projeta final da Copa Norte e admite querer a 'forra' do Paysandu contra o Nacional Papão encara os amazonenses nesta terça-feira, no Mangueirão, tentando abrir vantagem antes da decisão em Manaus; equipes se reencontram após goleada por 7 a 0 do Nacional Empurrado pela torcida, o Paysandu passou a controlar mais o jogo. Marcinho e Kleiton Pego encontraram espaços pelo lado esquerdo e aumentaram a pressão ofensiva. O Nacional tentou responder, principalmente em finalizações de fora da área, mas sem a mesma intensidade do primeiro tempo. Na reta final, o time bicolor administrou o resultado, segurou a pressão amazonense e ainda teve chances de ampliar nos contra-ataques. O apito final confirmou a vitória mínima, mas suficiente para deixar o Paysandu mais perto do título da Copa Norte. Ficha Técnica Data: 20/05/2026 Hora: 20h Local: Mangueirão Árbitro: Alisson Sidnei Furtado (TO) Assistentes: Fabio Pereira (TO) e Samuel Smith Nobrega Silva (TO) Cartões Amarelos: Pedro Henrique (Paysandu) Ryan, Miliano (Nacional) Paysandu: Gabriel Mesquita; Edílson, Castro, Quintana, Facundo Bonifazi; Pedro Henrique (Lucas Cardoso), Caio Mello, Thalyson (Thayllon), Marcinho (Lucas Cardoso); Kleiton Pego (Matheus Vargas) e Ítalo (Juninho). Técnico: Junior Rocha Nacional: Caio Alan; Michel, Thiago Lopes, Rodrigo, Wendel; Erick Varão, Ryan (João), Milano (Anderson), Vitinho (Kevin); Renanzinho (Caio Mancha) e Rafa Marcos (Douglas). Técnico: Julio César Nunes Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol final da copa norte paysandu x nacional futebol do norte jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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