Após quebrar tabu em 2025, Remo reencontra Athletico-PR no Brasileirão; veja retrospecto Em duelo válido pela Série B, time azulino venceu pela primeira vez o Furacão O Liberal 20.05.26 11h36 Time azulino venceu o último confronto contra o Furacão (FERNANDO TORRES/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO) O Remo recebe o Athletico-PR no próximo domingo (24) após a disputa pelo acesso na Série B do Campeonato Brasileiro. O confronto será válido pela 17ª rodada do Brasileirão, e o Leão Azul tentará repetir o feito do ano passado para firmar a reação na disputa e diminuir a distância para sair do Z-4. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo No último confronto entre o Leão Azul e o Furacão, o Remo venceu por 2 a 1. O resultado marcou o primeiro triunfo do time azulino sobre os paranaenses na história. A partida ocorreu na 21ª rodada da Série B, no Baenão. O resultado manteve a equipe firme na luta pelo acesso e encerrou o tabu contra o Athletico-PR. Até então, o clube nunca havia vencido os rubro-negros. Retrospecto Ao todo, Remo e Athletico-PR já se enfrentaram oito vezes, com três vitórias para os paranaenses, uma para os azulinos e quatro empates. O primeiro duelo entre as equipes foi há cerca de 53 anos, em 17 de outubro de 1973, pelo Brasileirão. Na ocasião, o Furacão venceu por 1 a 0. VEJA MAIS Remo repudia ataques racistas contra modelos de campanha e aciona setor jurídico Clube afirma que comentários ofensivos durante lançamento do novo uniforme não refletem os valores da instituição e garante apoio às vítimas Com promoção, Remo inicia venda de ingressos para jogo contra o Athletico-PR Na 18ª colocação com 15 pontos conquistados, o Leão pode sair da zona de rebaixamento em caso de vitória. Marcelinho destaca união do elenco e vê Remo em evolução na temporada Lateral azulino aponta crescimento coletivo da equipe e acredita em sequência positiva antes da pausa no calendário Agora, embalado pela sequência positiva de três jogos sem derrotas no Brasileirão, o Remo vai tentar repetir o feito do ano passado e vencer novamente o Furacão para tentar escalar a tabela. Tabela O time de Léo Condé é o 18º colocado, com 15 pontos, atrás do Corinthians, que tem 18, assim como Santos e Grêmio, que ocupam a 16ª e 15ª posições, respectivamente. Uma vitória azulina levaria a equipe aos 18 pontos e poderia deixar o time mais próximo de sair do Z-4. Vale destacar que a meta da comissão azulina é fechar o primeiro semestre com pelo menos 18 pontos. Após o jogo contra o Athletico-PR, o clube encara o São Paulo e só volta a jogar no dia 22 de julho, após a parada da Copa do Mundo. Já o time paranaense vive uma situação bem melhor do que o clube paraense. A equipe é a quinta colocada na tabela, com 24 pontos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO mais esportes Remo abre inscrições para a 1ª Corrida Leão de Periçá em Belém Prova ocorre no dia 16 de agosto, com largada e chegada no Baenão 20.05.26 12h48 futebol Após quebrar tabu em 2025, Remo reencontra Athletico-PR no Brasileirão; veja retrospecto Em duelo válido pela Série B, time azulino venceu pela primeira vez o Furacão 20.05.26 11h36 Futebol Remo repudia ataques racistas contra modelos de campanha e aciona setor jurídico Clube afirma que comentários ofensivos durante lançamento do novo uniforme não refletem os valores da instituição e garante apoio às vítimas 19.05.26 20h06 Futebol Marcelinho destaca união do elenco e vê Remo em evolução na temporada Lateral azulino aponta crescimento coletivo da equipe e acredita em sequência positiva antes da pausa no calendário 19.05.26 19h05 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu e Nacional iniciam decisão da Copa Norte em clima de revanche no Mangueirão Papão aposta em casa cheia para abrir vantagem diante dos amazonenses após goleada sofrida na primeira fase 20.05.26 8h00 FIQUE DE OLHO! Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (20/05), horários das partidas e onde assistir ao vivo Quarta-feira será agitada com jogos decisivos e até finais. Confira! 20.05.26 9h55 Futebol Remo lamenta morte de Sérgio Zumero, ex-diretor médico do clube Diretoria azulina informou ainda que divulgará posteriormente os detalhes sobre velório e sepultamento. 19.05.26 13h27 mais esportes Ginástica rítmica movimenta Belém com etapa do Campeonato Paraense neste sábado (23) Competição será no Parque da Cidade, com programação a partir das 9h 20.05.26 9h57