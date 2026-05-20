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Após quebrar tabu em 2025, Remo reencontra Athletico-PR no Brasileirão; veja retrospecto

Em duelo válido pela Série B, time azulino venceu pela primeira vez o Furacão

O Liberal
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Time azulino venceu o último confronto contra o Furacão (FERNANDO TORRES/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO)

O Remo recebe o Athletico-PR no próximo domingo (24) após a disputa pelo acesso na Série B do Campeonato Brasileiro. O confronto será válido pela 17ª rodada do Brasileirão, e o Leão Azul tentará repetir o feito do ano passado para firmar a reação na disputa e diminuir a distância para sair do Z-4.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

No último confronto entre o Leão Azul e o Furacão, o Remo venceu por 2 a 1. O resultado marcou o primeiro triunfo do time azulino sobre os paranaenses na história. A partida ocorreu na 21ª rodada da Série B, no Baenão. O resultado manteve a equipe firme na luta pelo acesso e encerrou o tabu contra o Athletico-PR. Até então, o clube nunca havia vencido os rubro-negros.

Retrospecto

Ao todo, Remo e Athletico-PR já se enfrentaram oito vezes, com três vitórias para os paranaenses, uma para os azulinos e quatro empates. O primeiro duelo entre as equipes foi há cerca de 53 anos, em 17 de outubro de 1973, pelo Brasileirão. Na ocasião, o Furacão venceu por 1 a 0.

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Na 18ª colocação com 15 pontos conquistados, o Leão pode sair da zona de rebaixamento em caso de vitória. 

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Agora, embalado pela sequência positiva de três jogos sem derrotas no Brasileirão, o Remo vai tentar repetir o feito do ano passado e vencer novamente o Furacão para tentar escalar a tabela.

Tabela

O time de Léo Condé é o 18º colocado, com 15 pontos, atrás do Corinthians, que tem 18, assim como Santos e Grêmio, que ocupam a 16ª e 15ª posições, respectivamente.

Uma vitória azulina levaria a equipe aos 18 pontos e poderia deixar o time mais próximo de sair do Z-4. Vale destacar que a meta da comissão azulina é fechar o primeiro semestre com pelo menos 18 pontos. Após o jogo contra o Athletico-PR, o clube encara o São Paulo e só volta a jogar no dia 22 de julho, após a parada da Copa do Mundo.

Já o time paranaense vive uma situação bem melhor do que o clube paraense. A equipe é a quinta colocada na tabela, com 24 pontos.

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