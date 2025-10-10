Vitória do Remo sobre o Athletico-PR na Série B encerra tabu histórico

O Remo venceu o Athletico-PR na noite da última quinta-feira (9), no Baenão, por 2 a 1, em duelo válido pela 21ª rodada da Série B. A vitória azulina deixou o clube mais próximo do G-4 e também marcou o primeiro triunfo do Leão Azul sobre o Furacão, colocando fim a um tabu histórico.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Ao todo, Remo e Athletico-PR haviam se enfrentado sete vezes, com três vitórias para os paranaenses e quatro empates. O primeiro confronto entre as equipes foi há cerca de 52 anos, em 17 de outubro de 1973, pelo Brasileirão. Na ocasião, o Furacão venceu por 1 a 0. Já o último havia sido em junho, na Série B, quando o Leão Azul perdeu por 2 a 1.

Mas, na última quinta-feira (9), o Remo encerrou o tabu e venceu o time paranaense por 2 a 1, com gols de Marcelinho e Caio Vinícius. Além de encerrar o jejum, o Leão Azul chegou ao terceiro triunfo consecutivo no campeonato e está com 48 pontos, apenas dois a menos que o quarto colocado, Criciúma-SC, e o terceiro, Chapecoense-SC.

VEJA MAIS

O resultado também mantém a invencibilidade do treinador Guto Ferreira à frente da equipe azulina. Em três jogos, o técnico soma três vitórias.

Mesmo com a derrota, o Athletico-PR segue à frente do Remo na tabela. O time é o sexto colocado, enquanto a equipe azulina ocupa a sétima posição. Os clubes têm a mesma pontuação, mas o Furacão leva vantagem pelo número de vitórias na competição.

Com isso, o Leão Azul mantém vivo o sonho do acesso e vai embalado para o clássico Re-Pa. Na próxima rodada, o time de Guto Ferreira encara o Paysandu, lanterna do campeonato. O jogo ocorre às 19h30, no Mangueirão. Uma vitória sobre o maior rival pode colocar o Remo no G-4 e aumentar as chances de subir para a Série A.

Até o fim do campeonato, restam sete partidas e 21 pontos em disputa. O Remo precisa de pelo menos mais 16 para chegar aos 64, pontuação que garantiu o acesso do Ceará-CE em 2024 e do Atlético-GO em 2023.