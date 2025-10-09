Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Jogadores do Remo entram em campo com a imagem de Nossa Senhora de Nazaré

A saudação à padroeira dos paraenses aconteceu minutos antes da bola rolar pela Série B

Luiz Guillherme Ramos
fonte

Klaus conduziu a imagem de Nossa Senhora de Nazaré. (Reprodução / ESPN)

Os titulares do Clube do Remo entraram em campo para a partida contra o Athletico-PR carregando a imagem de Nossa Senhora de Nazaré. A imagem da santa foi conduzida pelo zagueiro Klaus, no momento em que o time pisava no gramado do Baenão. 

