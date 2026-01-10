Osório projeta Remo competitivo e coloca Série A como prioridade em 2026 Treinador colombiano foi apresentado oficialmente e destacou foco no Brasileirão, consistência de jogo e evolução do elenco azulino O Liberal 10.01.26 17h52 Osório vem comandando a pré-temporada azulina em Pernambuco. (Raul Martins / Ascom Remo) Apresentado oficialmente no último final de semana, o técnico Juan Carlos Osório assumiu o comando do Clube do Remo com um discurso direto e objetivo. Escolhido para liderar o maior desafio do clube em 32 anos, o colombiano deixou claro que a prioridade absoluta da temporada será a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo “O mais importante é o Brasileirão. Vamos colocar todos os nossos esforços nisso”, afirmou Osório, destacando a importância da consistência em uma competição longa e de alto nível técnico. Além da Série A, o Remo terá um calendário cheio logo no início do ano. Apenas em janeiro, o time azulino entra em campo por três competições diferentes: Supercopa Grão-Pará, Campeonato Paraense e Brasileirão. Para Osório, o desafio será equilibrar o elenco e extrair o máximo rendimento em cada torneio. “Vamos tentar competir em todos, usando da melhor forma nossos atletas”, resumiu. A pré-temporada começou no dia 3 e segue até a próxima sexta-feira (16), dois dias antes da estreia oficial em 2026, contra o Águia de Marabá, na final da Supercopa Grão-Pará. Sobre o elenco, o técnico se mostrou otimista. “Temos atletas fortes, rápidos e competitivos. Com a parte técnica, podemos formar um bom time, mas ainda vamos buscar reforços”, disse. Com passagens por São Paulo, Athletico-PR e experiência em Copa do Mundo com a seleção mexicana, Osório explicou sua metodologia, baseada em intensidade e controle de bola. "Treinamos o jogo através do jogo, todos os dias, para melhorar as decisões individuais e coletivas", afirmou. Na visão do treinador, o Remo não dominará partidas o tempo todo, mas buscará controle e competitividade. "É impossível dominar 90 minutos. O importante é controlar o jogo e ser valente para propor", concluiu. O primeiro compromisso do Leão na Série A está previsto para 28 de janeiro, contra o Vitória, em Salvador. Além do Brasileirão, o Remo também disputará o Parazão, a Copa do Brasil, a Copa Norte/Verde e a Supercopa Grão-Pará. 