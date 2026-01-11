Com o Remo na Série A, torcedores vivem a expectativa de jogar o Cartola FC

A temporada de 2026 promete fortes emoções para a torcida do Remo. De volta à Série A do Campeonato Brasileiro após 32 anos (a última participação foi em 1994), o Leão Azul não apenas retorna à elite do futebol nacional, como também estará no Cartola FC, jogo de fantasy game que avalia o desempenho individual dos atletas rodada a rodada do Brasileirão, atribuindo valorização ou desvalorização aos jogadores.

Com a presença azulina na principal divisão, os jogadores do Remo passarão a estar disponíveis no game, o que anima torcedores que já praticam ou pretendem retomar o Cartola em 2026.

O Núcleo de Esportes de O Liberal conversou com o torcedor remista Luiz Felipe Ferreira, de 25 anos, apaixonado pelo Leão Azul que pretende retornar ao Cartola com a chegada do Remo ao jogo. Ele falou sobre a expectativa de ver atletas do seu clube do coração no jogo e revelou quais estratégias pretende utilizar na disputa.

“Comecei a jogar o Cartola em 2021, durante a pandemia, como uma forma de distração e passatempo. Mas peguei gosto principalmente pela competição entre amigos, que também começaram a jogar na mesma época. Gostei porque era uma outra forma de torcer pelo futebol, inclusive em jogos que não valiam tanto no campeonato, mas tinham jogadores na minha escalação”, contou.

Torcedor azulino conta as horas para o Leão estrear na Série A (Thiago Gomes / O Liberal)

Luiz Felipe explicou que, apesar de não estar ativo no momento, pretende voltar com força total em 2026, impulsionado pela presença do Remo na Série A.

“Hoje não participo, mas durante o Brasileirão de 2026 com certeza vou entrar em alguma liga, porque a competitividade é um incentivo para continuar jogando, deixando o jogo mais legal”, disse.

Segundo ele, o retorno do Remo à elite deve movimentar ainda mais o game entre os azulinos.

“Como a torcida do Remo sonhava com o time na Série A depois de tanto tempo, acredito que grande parte dos torcedores vai começar, ou voltar, a jogar o Cartola com essa empolgação. Sempre jogávamos com os times dos outros, mas agora vamos ver o nosso time lá, podendo escolher jogadores do Remo”, falou.

Luiz Felipe também acredita que, inicialmente, os jogadores azulinos podem ser subestimados por participantes de outras regiões.

“Acho que muita gente vai ter desconfiança no começo e não vai optar por jogadores ou técnico do Remo nas primeiras rodadas. Mas, se Deus quiser, o Remo vai surpreender, como foi o caso do Mirassol-SP no ano passado”, falou.

O carinho pelo Remo pode ser fundamental nas escolhas do time de Luiz Felipe (Thiago Gomes / O Liberal)

Sobre estratégia, o torcedor revelou que prefere apostar em atletas desvalorizados para aumentar o patrimônio no jogo.

“Sempre gostei de escolher jogadores e técnicos desvalorizados, que foram mal nas rodadas anteriores, para valorizar minhas cartoletas e depois poder escolher jogadores mais caros. Tenho receio de optar por atletas muito valorizados, porque muitas vezes eles acabam decepcionando”, avaliou.

Apesar disso, Luiz Felipe admite que a paixão pelo clube do coração pode falar mais alto nas suas escolhas na hora de escalar o time.

“Acho que a emoção vai falar mais alto que a razão. Sempre vou acreditar que os jogadores do Remo vão se sair bem. Vou ter que torcer o dobro”, falou.

Luiz Felipe também apontou quais atletas devem iniciar o Brasileirão entre os mais valorizados do elenco azulino.

“Acho que o Pikachu e o Patrick de Paula serão os jogadores mais caros do Remo no começo, por serem atletas com mais rodagem recente na Série A. Mas dependendo das próximas contratações, isso pode mudar”, comentou.

Por fim, destacou a importância do goleiro Marcelo Rangel para o desempenho do clube dentro do game Cartola.

“Acredito que o Marcelo Rangel vai valorizar bastante, fazendo muitas defesas e somando bons pontos. Sei que não vai ter jogo fácil, ele vai enfrentar os melhores atacantes do Brasil, então a gente vai precisar muito que ele vá bem, mesmo que não consiga passar tantos jogos sem sofrer gols”, finalizou.