Remo joga a vida contra o Palmeiras e precisa vencer para avançar na Copa São Paulo 2026

O Remo entra em campo neste domingo (11), às 11h (horário de Brasília), para o jogo mais importante até o momento nesta Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na Arena Barueri, o Simba encara o Palmeiras pela terceira e última rodada do Grupo 27 da competição. O confronto tem ares de decisão: para o time paraense, apenas a vitória interessa para não depender de combinações de resultado e assegurar a classificação para a segunda fase.

Após uma estreia com vitória, o Remo viu sua situação se complicar na última quinta-feira (8), ao ser derrotado por 3 a 1 pelo Monte Roraima-RR. Com o resultado, o Leão estacionou nos 3 pontos. Já o Palmeiras chega para o duelo com 100% de aproveitamento e a classificação encaminhada, após aplicar uma goleada histórica de 9 a 0 sobre o Batalhão-TO.

Para avançar, o Remo precisa vencer o Alviverde. Se empatar, terá que torcer para que o Monte Roraima não vença o seu compromisso contra o Batalhão-TO, que é o lanterna do grupo.

O técnico Netão aposta na resiliência do elenco para surpreender os donos da casa. O atacante Tico, autor do único gol azulino na última partida e um dos nomes mais ativos do setor ofensivo, é a esperança de gols. No setor defensivo, o zagueiro Darlan terá o desafio de segurar o ataque mais positivo da chave.

Pelo lado paulista, o cuidado deve ser redobrado com o atacante Eduardo, que marcou quatro gols na última rodada, e o ponta Sorriso, que acumula três gols na competição. O Palmeiras, comandado por Lucas Andrade, joga com a tranquilidade de quem pode até empatar para garantir a liderança isolada.

Regulamento

De acordo com o regulamento da FPF, a Copinha conta com 128 clubes divididos em 32 grupos. Apenas os dois melhores de cada chave avançam para a segunda fase, onde começa o sistema de mata-mata (eliminatória simples) até a grande final, tradicionalmente disputada no dia 25 de janeiro.