Remo joga a vida contra o Palmeiras e precisa vencer para avançar na Copa São Paulo 2026 Equipes se enfrentam neste domingo (11), às 11h, na Arena Barueri, pela última rodada do Grupo 27. Caio Maia 11.01.26 7h30 Remo tem jogo decisivo pela Copinha. (Reprodução / Clube do Remo) O Remo entra em campo neste domingo (11), às 11h (horário de Brasília), para o jogo mais importante até o momento nesta Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na Arena Barueri, o Simba encara o Palmeiras pela terceira e última rodada do Grupo 27 da competição. O confronto tem ares de decisão: para o time paraense, apenas a vitória interessa para não depender de combinações de resultado e assegurar a classificação para a segunda fase. Após uma estreia com vitória, o Remo viu sua situação se complicar na última quinta-feira (8), ao ser derrotado por 3 a 1 pelo Monte Roraima-RR. Com o resultado, o Leão estacionou nos 3 pontos. Já o Palmeiras chega para o duelo com 100% de aproveitamento e a classificação encaminhada, após aplicar uma goleada histórica de 9 a 0 sobre o Batalhão-TO. Para avançar, o Remo precisa vencer o Alviverde. Se empatar, terá que torcer para que o Monte Roraima não vença o seu compromisso contra o Batalhão-TO, que é o lanterna do grupo. O técnico Netão aposta na resiliência do elenco para surpreender os donos da casa. O atacante Tico, autor do único gol azulino na última partida e um dos nomes mais ativos do setor ofensivo, é a esperança de gols. No setor defensivo, o zagueiro Darlan terá o desafio de segurar o ataque mais positivo da chave. Pelo lado paulista, o cuidado deve ser redobrado com o atacante Eduardo, que marcou quatro gols na última rodada, e o ponta Sorriso, que acumula três gols na competição. O Palmeiras, comandado por Lucas Andrade, joga com a tranquilidade de quem pode até empatar para garantir a liderança isolada. Regulamento De acordo com o regulamento da FPF, a Copinha conta com 128 clubes divididos em 32 grupos. Apenas os dois melhores de cada chave avançam para a segunda fase, onde começa o sistema de mata-mata (eliminatória simples) até a grande final, tradicionalmente disputada no dia 25 de janeiro.