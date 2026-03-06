Capa Jornal Amazônia
Pavani diz que Remo é time de Série A ao falar da final do Parazão: ‘Vamos ser agressivos’

Meia azulino afirma que equipe tem experiência para buscar a virada na final do Parazão

Igor Wilson

O Remo aposta em uma postura ofensiva para tentar reverter a desvantagem na final do Campeonato Paraense, no próximo domingo (8). Um dos jogadores mais experientes do elenco azulino, o meio-campista Pavani reforçou a confiança no grupo e destacou a postura que o clube irá adotar na decisão contra o Paysandu, às 17h, no Mangueirão.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

“Sim, temos time pra isso (reverter o placar), nosso time é de Série A, tudo jogador experiente, acho que tem que ter paciência, sabemos que temos que buscar o resultado, então vamos ser muito agressivos sim”, afirmou

A declaração foi dada após mais um dia de treinamentos, no Baenão, às vésperas do segundo e decisivo Re-Pa. O Remo precisa reverter o placar adverso de 2 a 1 do primeiro jogo para conquistar o título estadual. Para Pavani, o momento exige coragem para executar o plano de jogo preparado durante a semana pela comissão técnica interina.

“Ter coragem de fazer o que tem que ser feito, o que o professor Flávio passou pra nós durante a semana, acho que se nós fizermos tudo certinho, organizado, ter a responsabilidade, vai dar tudo certo”, disse o meio-campista.

Acostumado ao clássico, Pavani também destacou a experiência acumulada ao longo da carreira em confrontos entre Remo e Paysandu. Segundo ele, o conhecimento do ambiente do Re-Pa pode ajudar o elenco azulino a lidar melhor com a pressão de uma final.

“Eu acho que é meu 13º Re-Pa, já entendo bem o que é jogar um Re-Pa, vamos com força máxima pra reverter esse placar, tenho certeza que vamos fazer um grande jogo e buscar esse título”, comentou.

O jogador também falou sobre a expectativa em relação ao novo treinador do clube, Léo Condé, que deve assumir o comando da equipe após a decisão estadual. Segundo Pavani, alguns atletas que estavam no elenco azulino ano passado já trabalharam com o profissional e têm boas referências.

“Os moleques já estão mandando mensagem, que trabalharam com ele e estavam aqui ano passado, que é um bom profissional e vai chegar pra nos ajudar”, relatou.

Por fim, o meia destacou a importância da torcida azulina no Mangueirão. Para ele, o apoio vindo das arquibancadas pode ser determinante em uma partida que exige intensidade e concentração do início ao fim.

“Desde quando eu cheguei aqui, a torcida do clube do Remo sempre lotou, não teve um jogo que joguei com menos de dez mil torcedores, é nosso 12º jogador, eles são muito importantes pra nós, creio eu que eles vão nos apoiar do início ao fim do jogo”, concluiu.

