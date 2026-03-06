Castro projeta decisão do Parazão e destaca força coletiva do Paysandu

O volante Castro vive a expectativa para a grande decisão do Campeonato Paraense. Aos 31 anos, o jogador do Paysandu disputou nove partidas na temporada 2026 e esteve em campo na vitória por 2 a 1 sobre o Remo, no primeiro jogo da final. Agora, ele se prepara, junto ao elenco, para o ato final da competição que pode trazer o primeiro título com a camisa bicolor.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Os dois times decidem quem leva a taça Estrela do Norte deste domingo (8), às 17h, no Mangueirão. O Paysandu pode empatar para garantir o título. Para o atleta, o bom desempenho defensivo da equipe passa pelo trabalho coletivo. Segundo ele, a marcação começa ainda no setor ofensivo, dentro da proposta de jogo definida pelo técnico Júnior Rocha.

“A nossa defesa começa lá do ataque. O esquema de pressão que o professor pede ajuda muito. A bola já chega mascarada para a gente ali atrás”, explicou. Castro também destacou a importância da comunicação dentro de campo, principalmente em jogos com grande presença de público.

VEJA MAIS

“A gente precisa se acertar bastante ali atrás, porque com o estádio cheio fica difícil para o treinador orientar. Então essa responsabilidade é nossa dentro de campo”, afirmou.

Na primeira partida da final, o Paysandu abriu vantagem, mas precisou suportar a pressão do adversário na reta final. Para Castro, saber lidar com esses momentos faz parte de qualquer decisão. “Dentro de um jogo ninguém é 100% o tempo todo. Tem momentos em que você está muito bem e outros em que precisa saber sofrer. Se for para sofrer até o final e sair com o título, não vejo problema”, disse.

Mesmo com a vantagem do empate, o discurso no elenco bicolor é de manter a mesma postura adotada ao longo da competição. “A gente vai entrar como se estivesse 0 a 0. A vantagem pode ser importante no final, mas antes disso precisamos jogar com a mesma garra e vontade”, ressaltou.