Após choque durante clássico, Kleiton Pego pode retornar no próximo Re-Pa, diz jornalista O jogador deixou o gramado de jogo no primeiro confronto da final do Paraense após um baque na cabeça que o levou direto ao hospital O Liberal 06.03.26 16h09 Pego pode ser a surpresa bicolor no próximo Re-Pa. (Ascom / Paysandu) O Paysandu pode ganhar um reforço importante para o segundo clássico que decide o Campeonato Paraense, neste domingo (8). O atacante Kleiton Pego, que deixou o primeiro Re-Pa após um choque com o zagueiro Marllon, pode ser reintegrado ao time para a partida decisiva. A informação foi divulgada pelo jornalista Carlos Ferreira. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu No primeiro confronto, o Paysandu venceu por 2 a 1 e entra em campo com a vantagem do empate para conquistar o título. De acordo com a assessoria de imprensa do clube, Kleiton Pego segue cumprindo o protocolo de concussão. O procedimento exige um período de observação antes da liberação para retorno às atividades. A tendência é que a confirmação sobre a presença do atacante aconteça apenas no dia do jogo. Em semanas de clássico, é comum que os clubes evitem divulgar informações mais detalhadas sobre a condição dos jogadores. VEJA MAIS Última vitória do Remo por dois gols de diferença sobre o Paysandu ocorreu em 2022; relembre Leão e Papão decidem o Parazão neste domingo (8) e o Remo precisa vencer o rival por dois gols de diferença para conquistar o título de forma direta Brian Macapá tem punição revertida pelo TJD-PA e pode ser relacionado para o Re-Pa de domingo (8) Informação foi confirmada ao Núcleo de Esportes de O Liberal pelo advogado do Papão, Bruno Castro. Jogo da final do Parazão entre Remo e Paysandu mobiliza 1.400 agentes Re-Pa de número 783 ocorre no próximo domingo (8), às 17h, no Mangueirão O lance que tirou Pego da partida ocorreu aos 40 minutos do primeiro tempo do primeiro Re-Pa. O atacante se chocou com Marllon e caiu desacordado no gramado. A ambulância foi acionada imediatamente e o jogador recebeu os primeiros atendimentos ainda no estádio. Na sequência, ele foi encaminhado a um hospital particular como parte do protocolo de concussão. Durante o trajeto, Kleiton recobrou os sentidos e chegou a dizer que gostaria de retornar à partida, o que não era permitido naquele momento. Jogadores submetidos ao protocolo não podem treinar normalmente até a liberação da equipe médica, e o retorno ocorre de forma gradual. Nesta temporada, o atacante já disputou nove partidas pelo Paysandu e marcou três gols. 