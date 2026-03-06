Após choque durante clássico, Kleiton Pego pode retornar no próximo Re-Pa, diz jornalista

O Paysandu pode ganhar um reforço importante para o segundo clássico que decide o Campeonato Paraense, neste domingo (8). O atacante Kleiton Pego, que deixou o primeiro Re-Pa após um choque com o zagueiro Marllon, pode ser reintegrado ao time para a partida decisiva. A informação foi divulgada pelo jornalista Carlos Ferreira.

No primeiro confronto, o Paysandu venceu por 2 a 1 e entra em campo com a vantagem do empate para conquistar o título.

De acordo com a assessoria de imprensa do clube, Kleiton Pego segue cumprindo o protocolo de concussão. O procedimento exige um período de observação antes da liberação para retorno às atividades.

A tendência é que a confirmação sobre a presença do atacante aconteça apenas no dia do jogo. Em semanas de clássico, é comum que os clubes evitem divulgar informações mais detalhadas sobre a condição dos jogadores.

O lance que tirou Pego da partida ocorreu aos 40 minutos do primeiro tempo do primeiro Re-Pa. O atacante se chocou com Marllon e caiu desacordado no gramado. A ambulância foi acionada imediatamente e o jogador recebeu os primeiros atendimentos ainda no estádio.

Na sequência, ele foi encaminhado a um hospital particular como parte do protocolo de concussão.

Durante o trajeto, Kleiton recobrou os sentidos e chegou a dizer que gostaria de retornar à partida, o que não era permitido naquele momento. Jogadores submetidos ao protocolo não podem treinar normalmente até a liberação da equipe médica, e o retorno ocorre de forma gradual.

Nesta temporada, o atacante já disputou nove partidas pelo Paysandu e marcou três gols.