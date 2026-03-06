Capa Jornal Amazônia
Última vitória do Remo por dois gols de diferença sobre o Paysandu ocorreu em 2022; relembre

Leão e Papão decidem o Parazão neste domingo (8) e o Remo precisa vencer o rival por dois gols de diferença para conquistar o título de forma direta

Fábio Will
fonte

Leão é obrigado a vencer o Paysandu se quiser ficar com a taça (Cristino Martins / O Liberal)

A derrota do Remo por 2 a 1, para o Paysandu, no primeiro jogo da grande final do Parazão 2026, obriga o Leão Azul a vencer o seu maior rival no jogo de volta, marcado para este domingo (8), às 17h, no Mangueirão. Mas uma vitória simples não garante o título remista, o Remo precisa de um triunfo de dois gols de diferença, para ficar com a taça, sem depender das cobranças de pênaltis, porém, faz um tempinho em que o clube azulino não vence o Paysandu por dois ou mais gols de diferença.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

O último jogo em que o Remo derrotou o Paysandu por dois ou mais gols de diferença foi na final do Campeonato Paraense de 2022. No dia 3 de abril, o Leão Azul venceu o Paysandu por 3 a 0, no Baenão, no jogo de ida da decisão. Os gols da equipe remista, foram marcados por Anderson Uchôa e Brenner, que marcou duas vezes. São quase quatro anos sem o Leão Azul derrotar seu maior rival por uma diferença de dois gols ou mais.

image Brenner foi decisivo para o Remo no primeiro jogo da final (Filipe Bispo / Arquivo O Liberal)

Neste ano em que o Leão venceu por uma diferença de mais de dois gols, o clube azulino ficou com o título do Parazão, mesmo perdendo para o Paysandu, no jogo de volta, na Curuzu, pelo placar de 3 a 1. O gol de Leonan, no segundo tempo, deu o título azulino dentro do estádio do rival, conquista que ficou marcada por um “apagão”, na Curuzu, justamente no momento em que os jogadores do Remo estavam comemorando e levantando a taça do estadual.

Assista aos gols da vitória do Remo

Único representante do Norte na Série A do campeonato Brasileiro, o Remo chega à decisão do Parazão bastante pressionado. O clube ainda não venceu na elite do Brasileiro e viu o Paysandu, que está na Série C e com um elenco modesto, ser superior no último jogo, vencer e garantir a vantagem do empate na decisão de domingo.

Paysandu x Remo decidem o Parazão 2026, no domingo (8), às 17h, no Mangueirão. O Paysandu quer o seu 51º título, o Remo busca o seu 49º. O clube bicolor precisa de um empate para levantar a taça, já a equipe azulina tem que vencer por dois gols de diferença para conquistar a Estrela do Norte. Caso o Remo vença por um gol de diferença, o título do Parazão será decidido nas cobranças de pênaltis. A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

.
