Última vitória do Remo por dois gols de diferença sobre o Paysandu ocorreu em 2022; relembre Leão e Papão decidem o Parazão neste domingo (8) e o Remo precisa vencer o rival por dois gols de diferença para conquistar o título de forma direta Fábio Will 06.03.26 16h01 Leão é obrigado a vencer o Paysandu se quiser ficar com a taça (Cristino Martins / O Liberal) A derrota do Remo por 2 a 1, para o Paysandu, no primeiro jogo da grande final do Parazão 2026, obriga o Leão Azul a vencer o seu maior rival no jogo de volta, marcado para este domingo (8), às 17h, no Mangueirão. Mas uma vitória simples não garante o título remista, o Remo precisa de um triunfo de dois gols de diferença, para ficar com a taça, sem depender das cobranças de pênaltis, porém, faz um tempinho em que o clube azulino não vence o Paysandu por dois ou mais gols de diferença. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo O último jogo em que o Remo derrotou o Paysandu por dois ou mais gols de diferença foi na final do Campeonato Paraense de 2022. No dia 3 de abril, o Leão Azul venceu o Paysandu por 3 a 0, no Baenão, no jogo de ida da decisão. Os gols da equipe remista, foram marcados por Anderson Uchôa e Brenner, que marcou duas vezes. São quase quatro anos sem o Leão Azul derrotar seu maior rival por uma diferença de dois gols ou mais. Brenner foi decisivo para o Remo no primeiro jogo da final (Filipe Bispo / Arquivo O Liberal) VEJA MAIS Ex-jogador do Remo morre aos 53 anos após parada cardiorrespiratória O ex-atleta de futebol Reinaldo Aleluia estava tratando de um problema crônico nos rins Léo Condé já passa orientações ao Remo para final contra o Paysandu, revela Alef Manga Segundo o jogador, Condé tem mantido contato com a comissão técnica para iniciar a implementação de suas ideias antes mesmo de chegar a Belém. Justiça acata recurso do Remo e Diego Hernández está liberado para o Re-Pa da final do Parazão Informação foi confirmada pelo advogado azulino, Gustavo Fonseca. Neste ano em que o Leão venceu por uma diferença de mais de dois gols, o clube azulino ficou com o título do Parazão, mesmo perdendo para o Paysandu, no jogo de volta, na Curuzu, pelo placar de 3 a 1. O gol de Leonan, no segundo tempo, deu o título azulino dentro do estádio do rival, conquista que ficou marcada por um “apagão”, na Curuzu, justamente no momento em que os jogadores do Remo estavam comemorando e levantando a taça do estadual. Assista aos gols da vitória do Remo Único representante do Norte na Série A do campeonato Brasileiro, o Remo chega à decisão do Parazão bastante pressionado. O clube ainda não venceu na elite do Brasileiro e viu o Paysandu, que está na Série C e com um elenco modesto, ser superior no último jogo, vencer e garantir a vantagem do empate na decisão de domingo. Paysandu x Remo decidem o Parazão 2026, no domingo (8), às 17h, no Mangueirão. O Paysandu quer o seu 51º título, o Remo busca o seu 49º. O clube bicolor precisa de um empate para levantar a taça, já a equipe azulina tem que vencer por dois gols de diferença para conquistar a Estrela do Norte. Caso o Remo vença por um gol de diferença, o título do Parazão será decidido nas cobranças de pênaltis. A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo futebol parazão 2026 futebol COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO FUTEBOL Última vitória do Remo por dois gols de diferença sobre o Paysandu ocorreu em 2022; relembre Leão e Papão decidem o Parazão neste domingo (8) e o Remo precisa vencer o rival por dois gols de diferença para conquistar o título de forma direta 06.03.26 16h01 Futebol Léo Condé já passa orientações ao Remo para final contra o Paysandu, revela Alef Manga Segundo o jogador, Condé tem mantido contato com a comissão técnica para iniciar a implementação de suas ideias antes mesmo de chegar a Belém. 06.03.26 11h58 Futebol Justiça acata recurso do Remo e Diego Hernández está liberado para o Re-Pa da final do Parazão Informação foi confirmada pelo advogado azulino, Gustavo Fonseca. 06.03.26 11h07 'PECHINCHA' Remo contrata mais que todos na Série A e gasta menos que quase todos Mesmo com 19 reforços, Leão investiu pouco mais de R$ 10 milhões; no outro extremo, Flamengo ultrapassou R$ 340 milhões em apenas três contratações 05.03.26 20h58 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Paysandu conhece adversário da terceira fase da Copa do Brasil; confira Além do Papão, Águia de Marabá, Tuna Luso e Castanhal também vão disputar a terceira etapa do torneio 06.03.26 9h12 Futebol Léo Condé já passa orientações ao Remo para final contra o Paysandu, revela Alef Manga Segundo o jogador, Condé tem mantido contato com a comissão técnica para iniciar a implementação de suas ideias antes mesmo de chegar a Belém. 06.03.26 11h58 Futebol Justiça acata recurso do Remo e Diego Hernández está liberado para o Re-Pa da final do Parazão Informação foi confirmada pelo advogado azulino, Gustavo Fonseca. 06.03.26 11h07 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (06/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa da Inglaterra, Campeonato Espanhol, Bundesliga, Série A saudita e Campeonato Italiano movimentam o futebol nesta sexta-feira 06.03.26 7h00