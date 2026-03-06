Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (06/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, nesta sexta-feira (06/03), incluem partidas pelo Copa da Inglaterra, La Liga, Campeonato Alemão, Campeonato Saudita e Série A italiana.

Às 16h, Al Ahli jogará contra Al Ittihad pelo Campeonato Saudita. Às 17h, o Celta enfrentará o Real Madrid por La Liga.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão - Bundesliga

Bayern de Munique x Borussia Mönchengladbach - 16h30 - SporTV, XSports, Youtube (Canal GOAT) e OneFootball

Campeonato Espanhol - La Liga

Celta x Real Madrid - 17h - ESPN e Disney+

Campeonato Italiano

Napoli x Torino - 16h45 - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Saudita

Al Ahli x Al Ittihad - 16h - Bandsports e Youtube (Canal GOAT e Esporte na Band) Al Hilal x Al Najma - 16h - Youtube (Canal GOAT) Al Taawon x Al Fateh - 16h - Sem informações Al Khaleej x Al Hazm - 16h - Sem informações

Copa da Inglaterra

Wolverhampton x Liverpool - 17h - Disney+

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

16h - Al Ahli x Al Ittihad​ - Campeonato Saudita

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta sexta-feira.

ESPN

16h45 - Napoli x Torino - Campeonato Italiano 17h - Celta x Real Madrid - La Liga

SporTV

16h30 - Bayern de Munique x Borussia Mönchengladbach - Bundesliga

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta sexta-feira.

Disney+

16h45 - Napoli x Torino - Campeonato Italiano 17h - Celta x Real Madrid - La Liga 17h - Wolverhampton x Liverpool - Copa da Inglaterra

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta sexta-feira.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta sexta-feira.

OneFootball

16h30 - Bayern de Munique x Borussia Mönchengladbach - Bundesliga

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta sexta-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta sexta-feira.