O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (06/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Copa da Inglaterra, Campeonato Espanhol, Bundesliga, Série A saudita e Campeonato Italiano movimentam o futebol nesta sexta-feira

Thalles Leal
fonte

Às 16h, Al Hilal jogará contra o Al Najma pelo Campeonato Saudita (X/ @Alhilal_EN)

Os jogos de hoje, nesta sexta-feira (06/03), incluem partidas pelo Copa da Inglaterra, La Liga, Campeonato Alemão, Campeonato Saudita e Série A italiana.

Às 16h, Al Ahli jogará contra Al Ittihad pelo Campeonato Saudita. Às 17h, o Celta enfrentará o Real Madrid por La Liga.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão - Bundesliga

  1. Bayern de Munique x Borussia Mönchengladbach - 16h30 - SporTV, XSports, Youtube (Canal GOAT) e OneFootball

Campeonato Espanhol - La Liga

  1. Celta x Real Madrid - 17h - ESPN e Disney+

Campeonato Italiano

  1. Napoli x Torino - 16h45 - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Saudita

  1. Al Ahli x Al Ittihad - 16h - Bandsports e Youtube (Canal GOAT e Esporte na Band)
  2. Al Hilal x Al Najma - 16h - Youtube (Canal GOAT)
  3. Al Taawon x Al Fateh - 16h - Sem informações
  4. Al Khaleej x Al Hazm - 16h - Sem informações

Copa da Inglaterra

  1. Wolverhampton x Liverpool - 17h - Disney+

Onde assistir ao jogo de Bayern e Borussia Mönchen; veja o horário

O jogo entre Bayern x Borussia Mönchengladbach terá transmissão ao vivo pela SporTV, XSports, OneFootball e Canal GOAT, no Youtube, às 16h30.

Onde assistir ao jogo de Celta e Madrid; veja o horário

O jogo entre Celta de Vigo x Real Madrid terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 17h.

Onde assistir ao jogo de Al Ahli e Al Ittihad; veja o horário

O jogo entre Al Ahli x Al Ittihad terá transmissão ao vivo pela Bandsports e pelos canais Esporte na Band e Canal GOAT, no Youtube, às 16h.

Onde assistir ao jogo de Napoli e Torino; veja o horário

O jogo entre Napoli x Torino terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, às 16h45.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

  1. 16h - Al Ahli x Al Ittihad​ - Campeonato Saudita

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta sexta-feira.

ESPN

  1. 16h45 - Napoli x Torino - Campeonato Italiano
  2. 17h - Celta x Real Madrid - La Liga

SporTV

  1. 16h30 - Bayern de Munique x Borussia Mönchengladbach - Bundesliga

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta sexta-feira.

Disney+

  1. 16h45 - Napoli x Torino - Campeonato Italiano
  2. 17h - Celta x Real Madrid - La Liga
  3. 17h - Wolverhampton x Liverpool - Copa da Inglaterra

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta sexta-feira.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta sexta-feira.

OneFootball

  1. 16h30 - Bayern de Munique x Borussia Mönchengladbach - Bundesliga

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta sexta-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta sexta-feira.

