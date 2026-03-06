Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (06/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa da Inglaterra, Campeonato Espanhol, Bundesliga, Série A saudita e Campeonato Italiano movimentam o futebol nesta sexta-feira Thalles Leal 06.03.26 7h00 Às 16h, Al Hilal jogará contra o Al Najma pelo Campeonato Saudita (X/ @Alhilal_EN) Os jogos de hoje, nesta sexta-feira (06/03), incluem partidas pelo Copa da Inglaterra, La Liga, Campeonato Alemão, Campeonato Saudita e Série A italiana. Às 16h, Al Ahli jogará contra Al Ittihad pelo Campeonato Saudita. Às 17h, o Celta enfrentará o Real Madrid por La Liga. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Alemão - Bundesliga Bayern de Munique x Borussia Mönchengladbach - 16h30 - SporTV, XSports, Youtube (Canal GOAT) e OneFootball Campeonato Espanhol - La Liga Celta x Real Madrid - 17h - ESPN e Disney+ Campeonato Italiano Napoli x Torino - 16h45 - ESPN 4 e Disney+ Campeonato Saudita Al Ahli x Al Ittihad - 16h - Bandsports e Youtube (Canal GOAT e Esporte na Band) Al Hilal x Al Najma - 16h - Youtube (Canal GOAT) Al Taawon x Al Fateh - 16h - Sem informações Al Khaleej x Al Hazm - 16h - Sem informações Copa da Inglaterra Wolverhampton x Liverpool - 17h - Disney+ Onde assistir ao jogo de Bayern e Borussia Mönchen; veja o horário O jogo entre Bayern x Borussia Mönchengladbach terá transmissão ao vivo pela SporTV, XSports, OneFootball e Canal GOAT, no Youtube, às 16h30. Onde assistir ao jogo de Celta e Madrid; veja o horário O jogo entre Celta de Vigo x Real Madrid terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 17h. Onde assistir ao jogo de Al Ahli e Al Ittihad; veja o horário O jogo entre Al Ahli x Al Ittihad terá transmissão ao vivo pela Bandsports e pelos canais Esporte na Band e Canal GOAT, no Youtube, às 16h. Onde assistir ao jogo de Napoli e Torino; veja o horário O jogo entre Napoli x Torino terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, às 16h45. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta sexta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta sexta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta sexta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta sexta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports 16h - Al Ahli x Al Ittihad - Campeonato Saudita TNT Nenhum jogo vai passar na TNT nesta sexta-feira. ESPN 16h45 - Napoli x Torino - Campeonato Italiano 17h - Celta x Real Madrid - La Liga SporTV 16h30 - Bayern de Munique x Borussia Mönchengladbach - Bundesliga Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? HBO Max Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta sexta-feira. Disney+ 16h45 - Napoli x Torino - Campeonato Italiano 17h - Celta x Real Madrid - La Liga 17h - Wolverhampton x Liverpool - Copa da Inglaterra Premiere Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta sexta-feira. DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta sexta-feira. OneFootball 16h30 - Bayern de Munique x Borussia Mönchengladbach - Bundesliga Paramount+ Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta sexta-feira. SportyNet Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta sexta-feira. 