O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Orense x Macará: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (05/03) pela Copa Sulamericana

Orense e Macará jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja onde assistir o jogo ao vivo

Thalles Leal
fonte

O Orense vem de um empate com o CT Universitario e o Macará de uma vitória de 2 a 0 sobre o LDU Quito (X/ @Macara_Oficial)

Orense x Macará disputam hoje, quinta-feira (05/03), a primeira pré-eliminatória da Copa Sudamericana 2026. O jogo começa às 23h (horário de Brasília), no Estádio 9 de Maio, em Machala, Equador. Confira onde assistir ao vivo:

Onde assistir Orense x Macará ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Paramount+, a partir das 23h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, o Orense registrou uma derrota de 1 a 0 para o Leones del Norte, outra de 2 a 1 para o LDU Quito e um empate de 1 a 1 com o CT Universitario.

Já o Macará passou por uma derrota nos pênaltis pra Universitaria de Portoviejo, um empate sem gols com o Leones del Norte e uma vitória de 2 a 0 sobre o LDU Quito.

Orense x Macará: prováveis escalações

Orense: Sem informações.

Macará: Sem informações.

FICHA TÉCNICA
Orense x Macará
Copa Sulamericana
Local: Estádio 9 de Maio, em Machala, Equador
Data/Horário: 05 de março de 2026, 23h

