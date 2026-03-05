Orense x Macará: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (05/03) pela Copa Sulamericana Orense e Macará jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 05.03.26 22h00 O Orense vem de um empate com o CT Universitario e o Macará de uma vitória de 2 a 0 sobre o LDU Quito (X/ @Macara_Oficial) Orense x Macará disputam hoje, quinta-feira (05/03), a primeira pré-eliminatória da Copa Sudamericana 2026. O jogo começa às 23h (horário de Brasília), no Estádio 9 de Maio, em Machala, Equador. Confira onde assistir ao vivo: Onde assistir Orense x Macará ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela Paramount+, a partir das 23h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em seus últimos jogos, o Orense registrou uma derrota de 1 a 0 para o Leones del Norte, outra de 2 a 1 para o LDU Quito e um empate de 1 a 1 com o CT Universitario. Já o Macará passou por uma derrota nos pênaltis pra Universitaria de Portoviejo, um empate sem gols com o Leones del Norte e uma vitória de 2 a 0 sobre o LDU Quito. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (05/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Brasil, Campeonato Inglês, Copa Sulamericana, Série A saudita e Libertadores movimentam o futebol nesta quinta-feira Juventude x Guaporé: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (05/03) pela Copa do Brasil Juventude e Guaporé jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Juventud x Independiente: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (05/03) pela Libertadores Juventud e Independiente de Medellín jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Orense x Macará: prováveis escalações Orense: Sem informações. Macará: Sem informações. FICHA TÉCNICA Orense x Macará Copa Sulamericana Local: Estádio 9 de Maio, em Machala, Equador Data/Horário: 05 de março de 2026, 23h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Orense Macará Copa Sudamericana 2026 jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Série A saudita West Ham x Brentford: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (09) pela Copa da Inglaterra West Ham e Brentford jogam pela Copa da Inglaterra hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 09.03.26 15h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (09/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo La Liga, Copa da Inglaterra e Campeonato Italiano movimentam o futebol nesta segunda-feira 09.03.26 7h00 Futebol Maior campeão do Parazão tem 51 taças! Veja a lista com todos os títulos do Campeonato Paraense Em 2026, o Paysandu superou o Remo na final e se isolou ainda mais na liderança do ranking de títulos. 08.03.26 19h20 Futebol Detalhes definem clássico e expõem protagonistas no empate do Re-Pa Marcelo Rangel brilha pelo Remo, enquanto falhas ofensivas e inconsistência no meio-campo marcam atuação das duas equipes 08.03.26 19h08 MAIS LIDAS EM ESPORTES lamentável FPF se pronuncia sobre confusão no Mangueirão após o Re-Pa: 'Episódio grave' Federação responsabilizou o ex-jogador e ex-BBB Hadson Nery, o Hadbala, pelo início da briga 09.03.26 11h34 confusão Jogadores e membros do Remo e do Paysandu brigam após a final do Parazão Atletas azulinos e bicolores discutiram após o final do jogo na zona mista do Mangueirão 09.03.26 10h54 futebol Ítalo comemora título do Paysandu e provoca o Remo: 'Não sei qual será a desculpa' Artilheiro bicolor exaltou a equipe após a confirmação da conquista do Parazão no último domingo (8) 09.03.26 10h13 Futebol Maior campeão do Parazão tem 51 taças! Veja a lista com todos os títulos do Campeonato Paraense Em 2026, o Paysandu superou o Remo na final e se isolou ainda mais na liderança do ranking de títulos. 08.03.26 19h20