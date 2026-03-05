CBF prepara sorteio dos grupos da Série D e clubes aguardam definição dos adversários Competição nacional começa em abril, terá novo formato com 16 grupos e acesso garantido à Série C para os semifinalistas O Liberal 05.03.26 17h30 Tuna Luso e Águia de Marabá estão na disputa pela taça da Série D. (Lucas Figueiredo/CBF) A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) deve divulgar nos próximos dias a composição dos grupos da Série D do Campeonato Brasileiro. O sorteio, previsto para acontecer na sede da entidade, vai definir os caminhos dos clubes na primeira fase da competição nacional. Entre os times que aguardam a definição estão Tuna Luso e Águia de Marabá, que conhecerão os primeiros adversários na corrida por uma vaga nas fases decisivas do torneio. A Série D tem início marcado para o dia 5 de abril e a final está prevista para o dia 13 de setembro. Para esta edição, o campeonato contará com um novo modelo de disputa. Os clubes serão distribuídos em 16 grupos, cada um com seis equipes. Na primeira fase, os times jogam dentro das próprias chaves e os quatro melhores colocados avançam para o mata-mata. VEJA MAIS Semifinalistas do Parazão, Cametá e Castanhal garantem vaga na Série D 2027 Clubes avançaram às semifinais do Campeonato Paraense e, de quebra, garantiram vagas em no Brasileirão Castanhal aposta em atacante que se destacou na Série D para 2026 Após boa passagem pelo futebol paraense em 2025 e uma breve experiência internacional, Daniel GTA reforça o Japiim para a próxima temporada Clubes paraenses aprovam mudanças da CBF para a Série D, mas alertam para desafios financeiros A partir de 2026, a competição terá 96 clubes e seis vagas de acesso à Série C; dirigentes de Águia, Bragantino e Castanhal comentam expectativas e impactos A partir daí, a competição passa por uma sequência eliminatória com segunda e terceira fases, além de oitavas de final, quartas de final, semifinais e decisão. Os quatro clubes que chegarem às semifinais garantem o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro. Outra novidade está prevista para a fase de quartas de final. Os quatro times eliminados nessa etapa disputarão um playoff extra que valerá duas vagas adicionais na Série C, medida adotada pela CBF como parte do plano de ampliação do número de participantes da terceira divisão a partir de 2027. O regulamento também prevê benefícios esportivos para as equipes que avançarem no torneio. Os 26 clubes que alcançarem a terceira fase e não conquistarem o acesso terão vaga assegurada na Série D da temporada seguinte. Já o campeão da competição nacional ganhará, além do título, uma vaga direta na terceira fase da Copa do Brasil, aumentando ainda mais o peso da disputa para os participantes. Confira a lista de clubese participantes: Acre: Independência, Humaitá e Galvez Alagoas: CSA, ASA e CSE Amapá: Trem e Oratório Amazonas: Nacional e Manaus Bahia: Atlético-BA, Jacuipense, Juazeirense e Porto Ceará: Tirol, Ferroviário, Maracanã, Iguatu e Atlético-CE Distrito Federal: Capital, Gama, Ceilândia e Brasiliense Espírito Santo: Rio Branco-ES, Vitória e Real Noroeste Goiás: Aparecidense, Goiatuba, CRAC, ABECAT e Inhumas Maranhão: Sampaio Corrêa, Imperatriz, Moto Club e Iape Mato Grosso: Luverdense, Primavera, Operário, União Rondonópolis e Mixto Mato Grosso do Sul: Operário e Ivinhema Minas Gerais: Tombense, Betim, Democrata GV, Pouso Alegre e Uberlândia Pará: Tuna Luso e Águia de Marabá Paraíba: Sousa, Treze e Serra Branca Paraná: FC Cascavel, Azuriz, São Joseense e Cianorte Pernambuco: Retrô, Central, Maguary e Decisão Piauí: Altos, Piauí, Parnahyba e Fluminense Rio de Janeiro: Maricá, Madureira, Nova Iguaçu, América, Sampaio Corrêa e Portuguesa Rio Grande do Norte: ABC, Laguna e América-RN Rio Grande do Sul: São José, Brasil de Pelotas, São Luiz e Guarany Rondônia: Porto Velho e Guaporé; Roraima: GAS, São Raimundo e Monte Roraima Santa Catarina: Marcílio Dias, Joinville, Santa Catarina e Blumenau São Paulo: Água Santa, Portuguesa, Velo Clube, Noroeste e XV de Piracicaba Sergipe: Lagarto e Sergipe Tocantins: Araguaína e Tocantinópolis 