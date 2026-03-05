Capa Jornal Amazônia
CBF prepara sorteio dos grupos da Série D e clubes aguardam definição dos adversários

Competição nacional começa em abril, terá novo formato com 16 grupos e acesso garantido à Série C para os semifinalistas

O Liberal
fonte

Tuna Luso e Águia de Marabá estão na disputa pela taça da Série D. (Lucas Figueiredo/CBF)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) deve divulgar nos próximos dias a composição dos grupos da Série D do Campeonato Brasileiro. O sorteio, previsto para acontecer na sede da entidade, vai definir os caminhos dos clubes na primeira fase da competição nacional.

Entre os times que aguardam a definição estão Tuna Luso e Águia de Marabá, que conhecerão os primeiros adversários na corrida por uma vaga nas fases decisivas do torneio. A Série D tem início marcado para o dia 5 de abril e a final está prevista para o dia 13 de setembro.

Para esta edição, o campeonato contará com um novo modelo de disputa. Os clubes serão distribuídos em 16 grupos, cada um com seis equipes. Na primeira fase, os times jogam dentro das próprias chaves e os quatro melhores colocados avançam para o mata-mata.

A partir daí, a competição passa por uma sequência eliminatória com segunda e terceira fases, além de oitavas de final, quartas de final, semifinais e decisão. Os quatro clubes que chegarem às semifinais garantem o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro.

Outra novidade está prevista para a fase de quartas de final. Os quatro times eliminados nessa etapa disputarão um playoff extra que valerá duas vagas adicionais na Série C, medida adotada pela CBF como parte do plano de ampliação do número de participantes da terceira divisão a partir de 2027.

O regulamento também prevê benefícios esportivos para as equipes que avançarem no torneio. Os 26 clubes que alcançarem a terceira fase e não conquistarem o acesso terão vaga assegurada na Série D da temporada seguinte.

Já o campeão da competição nacional ganhará, além do título, uma vaga direta na terceira fase da Copa do Brasil, aumentando ainda mais o peso da disputa para os participantes.

Confira a lista de clubese participantes:

Acre: Independência, Humaitá e Galvez
Alagoas: CSA, ASA e CSE
Amapá: Trem e Oratório
Amazonas: Nacional e Manaus
Bahia: Atlético-BA, Jacuipense, Juazeirense e Porto
Ceará: Tirol, Ferroviário, Maracanã, Iguatu e Atlético-CE
Distrito Federal: Capital, Gama, Ceilândia e Brasiliense
Espírito Santo: Rio Branco-ES, Vitória e Real Noroeste
Goiás: Aparecidense, Goiatuba, CRAC, ABECAT e Inhumas
Maranhão: Sampaio Corrêa, Imperatriz, Moto Club e Iape
Mato Grosso: Luverdense, Primavera, Operário, União Rondonópolis e Mixto
Mato Grosso do Sul: Operário e Ivinhema
Minas Gerais: Tombense, Betim, Democrata GV, Pouso Alegre e Uberlândia
Pará: Tuna Luso e Águia de Marabá
Paraíba: Sousa, Treze e Serra Branca
Paraná: FC Cascavel, Azuriz, São Joseense e Cianorte
Pernambuco: Retrô, Central, Maguary e Decisão
Piauí: Altos, Piauí, Parnahyba e Fluminense
Rio de Janeiro: Maricá, Madureira, Nova Iguaçu, América, Sampaio Corrêa e Portuguesa
Rio Grande do Norte: ABC, Laguna e América-RN
Rio Grande do Sul: São José, Brasil de Pelotas, São Luiz e Guarany
Rondônia: Porto Velho e Guaporé;
Roraima: GAS, São Raimundo e Monte Roraima
Santa Catarina: Marcílio Dias, Joinville, Santa Catarina e Blumenau
São Paulo: Água Santa, Portuguesa, Velo Clube, Noroeste e XV de Piracicaba
Sergipe: Lagarto e Sergipe
Tocantins: Araguaína e Tocantinópolis

Palavras-chave

futebol

sorteio da série d 2026

futebol brasileiro

jornal amazônia
Futebol
