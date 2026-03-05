CBF prepara sorteio dos grupos da Série D e clubes aguardam definição dos adversários

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) deve divulgar nos próximos dias a composição dos grupos da Série D do Campeonato Brasileiro. O sorteio, previsto para acontecer na sede da entidade, vai definir os caminhos dos clubes na primeira fase da competição nacional.

Entre os times que aguardam a definição estão Tuna Luso e Águia de Marabá, que conhecerão os primeiros adversários na corrida por uma vaga nas fases decisivas do torneio. A Série D tem início marcado para o dia 5 de abril e a final está prevista para o dia 13 de setembro.

Para esta edição, o campeonato contará com um novo modelo de disputa. Os clubes serão distribuídos em 16 grupos, cada um com seis equipes. Na primeira fase, os times jogam dentro das próprias chaves e os quatro melhores colocados avançam para o mata-mata.

A partir daí, a competição passa por uma sequência eliminatória com segunda e terceira fases, além de oitavas de final, quartas de final, semifinais e decisão. Os quatro clubes que chegarem às semifinais garantem o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro.

Outra novidade está prevista para a fase de quartas de final. Os quatro times eliminados nessa etapa disputarão um playoff extra que valerá duas vagas adicionais na Série C, medida adotada pela CBF como parte do plano de ampliação do número de participantes da terceira divisão a partir de 2027.

O regulamento também prevê benefícios esportivos para as equipes que avançarem no torneio. Os 26 clubes que alcançarem a terceira fase e não conquistarem o acesso terão vaga assegurada na Série D da temporada seguinte.

Já o campeão da competição nacional ganhará, além do título, uma vaga direta na terceira fase da Copa do Brasil, aumentando ainda mais o peso da disputa para os participantes.

Confira a lista de clubese participantes:

Acre: Independência, Humaitá e Galvez

Alagoas: CSA, ASA e CSE

Amapá: Trem e Oratório

Amazonas: Nacional e Manaus

Bahia: Atlético-BA, Jacuipense, Juazeirense e Porto

Ceará: Tirol, Ferroviário, Maracanã, Iguatu e Atlético-CE

Distrito Federal: Capital, Gama, Ceilândia e Brasiliense

Espírito Santo: Rio Branco-ES, Vitória e Real Noroeste

Goiás: Aparecidense, Goiatuba, CRAC, ABECAT e Inhumas

Maranhão: Sampaio Corrêa, Imperatriz, Moto Club e Iape

Mato Grosso: Luverdense, Primavera, Operário, União Rondonópolis e Mixto

Mato Grosso do Sul: Operário e Ivinhema

Minas Gerais: Tombense, Betim, Democrata GV, Pouso Alegre e Uberlândia

Pará: Tuna Luso e Águia de Marabá

Paraíba: Sousa, Treze e Serra Branca

Paraná: FC Cascavel, Azuriz, São Joseense e Cianorte

Pernambuco: Retrô, Central, Maguary e Decisão

Piauí: Altos, Piauí, Parnahyba e Fluminense

Rio de Janeiro: Maricá, Madureira, Nova Iguaçu, América, Sampaio Corrêa e Portuguesa

Rio Grande do Norte: ABC, Laguna e América-RN

Rio Grande do Sul: São José, Brasil de Pelotas, São Luiz e Guarany

Rondônia: Porto Velho e Guaporé;

Roraima: GAS, São Raimundo e Monte Roraima

Santa Catarina: Marcílio Dias, Joinville, Santa Catarina e Blumenau

São Paulo: Água Santa, Portuguesa, Velo Clube, Noroeste e XV de Piracicaba

Sergipe: Lagarto e Sergipe

Tocantins: Araguaína e Tocantinópolis