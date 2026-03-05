Defesa pessoal: Academias de Belém terão aulas gratuitas de Krav Maga para mulheres em março

Em alusão ao mês da mulher, academias de Belém vão oferecer treinamentos gratuitos de defesa pessoal voltados exclusivamente ao público feminino. A iniciativa é promovida pela Federação Sul Americana de Krav Maga e ocorrerá neste sábado (7), em diferentes horários, em três pontos da capital paraense. Para participar, é necessário entrar em contato com a academia credenciada mais próxima e fazer a inscrição pelo link.

A proposta é apresentar técnicas básicas de Krav Maga aplicadas a situações comuns de risco no cotidiano, como tentativas de assalto, agressões físicas e outras ameaças. A atividade será conduzida por instrutores habilitados pela entidade, que atua na difusão da modalidade na América Latina.

De acordo com a organização, a iniciativa busca incentivar mulheres a desenvolverem maior autoconfiança e preparo diante de situações de perigo. “Nosso objetivo é mudar a relação das mulheres com o medo por meio do treinamento. O Krav Maga foi criado para que qualquer pessoa pudesse se defender, independentemente de força física ou experiência prévia”, afirma o presidente da federação, o grão-mestre israelense Kobi Lichtenstein.

A ação ocorre em um contexto de preocupação com os índices de violência. Dados de pesquisas nacionais indicam que milhões de brasileiras relatam ter sofrido algum tipo de violência doméstica ou familiar nos últimos anos, cenário que tem ampliado a busca por alternativas de prevenção e proteção.

Durante as aulas abertas, os participantes terão contato com técnicas voltadas para situações reais, como puxões de cabelo, estrangulamentos e tentativas de roubo. Segundo a federação, o objetivo é demonstrar, de forma prática, estratégias de reação e prevenção que podem ser utilizadas no dia a dia.

Além dos aulões nas academias, a entidade também oferece, ao longo de março, treinamentos gratuitos voltados a grupos corporativos, como empresas, associações e clubes que tenham interesse em promover atividades de defesa pessoal para mulheres.

Criado na década de 1940 por Imi Lichtenfeld, o Krav Maga surgiu como um sistema de defesa pessoal voltado para situações reais de combate e foi introduzido no Brasil em 1990 por Lichtenstein. Diferentemente de artes marciais esportivas, a modalidade não possui competições, tendo como foco a autoproteção.

Veja as academias participantes e horários

RH² Fitness

7 de março

8h

Avenida Rodolfo Chermont, 638 – Marambaia

(91) 99155-2023

Complexo Coliseu

7 de março

10h15

Avenida Senador Lemos, 247 – Umarizal

(91) 99155-2023

Ritual Academia

7 de março

9h

Travessa Mauriti, 3390 – Marco

(91) 99319-3121