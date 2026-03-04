Em Belém, Amazônia Vôlei é lançado para disputar Superliga B 2026/2027

A Associação Paraense de Apoio ao Desporto (APADE) apresentou oficialmente à imprensa a marca esportiva Amazônia Vôlei, que representará a equipe de alto rendimento na disputa da Superliga B 2026/2027. O evento ocorreu no The Coffee, no Mercado de São Brás, em Belém, e reuniu dirigentes, atletas e parceiros.

A nova identidade foi lançada como estratégia de posicionamento nacional do projeto de alto rendimento. Segundo a diretoria, a criação da marca não altera a estrutura institucional da APADE, que segue responsável pelas atividades esportivas e administrativas da associação.

Amazônia Vôlei mantém base da APADE ativa

Durante a apresentação, foi reforçada a continuidade das ações desenvolvidas pela entidade, incluindo as categorias de base, a escolinha, as competições estaduais e a participação nos Campeonatos Brasileiros Interclubes (CBIs). O presidente Fernando afirmou que a essência da instituição permanece a mesma e destacou que a iniciativa amplia o posicionamento e a visibilidade do projeto no cenário esportivo brasileiro.

Identidade visual e foco no cenário nacional

O momento oficial de apresentação da identidade visual contou com a participação dos atletas Maicon e Moisés. Eles ressaltaram o orgulho e a responsabilidade de representar o Norte do país em uma competição nacional. Também participou do evento o publicitário Renato Costa, apontado como parceiro estratégico na construção e consolidação da marca. Ele reforçou o objetivo de ampliar a presença do projeto no mercado esportivo e atrair novos investimentos.