Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (04/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Brasil, Bundesliga, Copa Sulamericana e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira Thalles Leal 04.03.26 7h00 Às 21h30, o América Mineiro jogará contra o Tirol pela Copa do Brasil (Pedro Souza/ Atlético-MG) Os jogos de hoje, nesta quarta-feira (04/03), incluem partidas pelo Copa do Brasil, Premier League, Libertadores e outras competições internacionais. Às 17h, o Real Sociedad jogará contra o Athletic Bilbao pela Copa do Rei da Espanha. No mesmo horário, o Lazio enfrentará a Atalanta pela Copa da Itália. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Alemão - Bundesliga Hamburg x Leverkusen - 16h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball Campeonato Espanhol - La Liga Rayo Vallecano x Real Oviedo - 15h - Disney+ Campeonato Inglês - Premier League Manchester City x Nottingham Forest - 16h30 - XSports e Disney+ Brighton x Arsenal - 16h30 - Disney+ Aston Villa x Chelsea - 16h30 - Disney+ Fulham x West Ham - 16h30 - Disney+ Newcastle x Manchester United - 17h15 - Disney+ Copa do Brasil Velo Clube x Vila Nova - 19h - Sem informações Tuna Luso x Tocantinópolis - 19h - Sem informações Nova Iguaçu x Lagarto - 19h - Sem informações Capital-TO x Manaus - 19h30 - Sem informações Betim x Operário-PR - 19h30 - Sem informações Avaí x Porto Vitória - 19h30 - Amazon Prime Video Santa Catarina x Cuiabá - 20h - Sem informações Rio Branco-ES x Athletic Club - 20h - Sem informações Ivinhema x Volta Redonda - 20h30 - Sem informações Manauara x Itabaiana - 21h - Sem informações América-MG x Tirol - 21h30 - SporTV e Premiere Copa Itália Lazio x Atalanta - 17h - SportyNet Copa Libertadores da América Carabobo x Sporting Cristal - 19h - ESPN 3 e Disney+ O'Higgins x Tolima - 21h30 - GeTV e Paramount+ Copa del Rey Real Sociedad x Athletic Bilbao - 17h - ESPN 3 e Disney+ Copa Sul-Americana Blooming x San Antonio Bulo Bulo - 19h - Disney+ Caracas x Metropolitanos - 19h - Paramount+ Sportivo Trinidense x Olimpia - 21h30 - Paramount+ Universidad de Chile x Palestino - 21h30 - Paramount+ Atlético Nacional x Millonarios - 21h30 - ESPN e Disney+ Deportivo Cuenca x Libertad-EQU - 23h - Disney+ Onde assistir ao jogo de Real Sociedad e Athletic; veja o horário O jogo entre Real Sociedad x Athletic Bilbao terá transmissão ao vivo pela ESPN 3 e pela Disney+, às 17h. Onde assistir ao jogo de Brighton e Arsenal; veja o horário O jogo entre Brighton x Arsenal terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 17h15. Onde assistir ao jogo de América e Tirol; veja o horário O jogo entre América-MG x Tirol terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, às 21h30. Onde assistir ao jogo de Lazio e Atalanta; veja o horário O jogo entre Lazio x Atalanta terá transmissão ao vivo pela SportyNet, às 17h. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta quarta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quarta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta quarta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta quarta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta quarta-feira. TNT Nenhum jogo vai passar na TNT nesta quarta-feira. ESPN 17h - Real Sociedad x Athletic Bilbao - Copa del Rey 19h - Carabobo x Sporting Cristal - Libertadores 21h30 - Atlético Nacional x Millonarios - Copa Sulamericana SporTV 21h30 - América-MG x Tirol - Copa do Brasil Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? HBO Max Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta quarta-feira. Disney+ 15h - Rayo Vallecano x Real Oviedo - La Liga 16h30 - Manchester City x Nottingham Forest - Premier League 16h30 - Brighton x Arsenal - Premier League 16h30 - Aston Villa x Chelsea - Premier League 16h30 - Fulham x West Ham - Premier League 17h - Real Sociedad x Athletic Bilbao - Copa del Rey 17h15 - Newcastle x Manchester United - Premier League 19h - Blooming x San Antonio Bulo Bulo - Copa Sudamericana 19h - Carabobo x Sporting Cristal - Libertadores 21h30 - Atlético Nacional x Millonarios - Copa Sulamericana 23h - Deportivo Cuenca x Libertad EQU - Copa Sul-Americana Premiere 21h30 - América-MG x Tirol - Copa do Brasil DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quarta-feira. OneFootball 16h30 - Hamburg x Bayer Leverkusen - Bundesliga Paramount+ 19h - Caracas x Metropolitanos - Copa Sulamericana 21h30 - Sportivo Trinidense x Olimpia - Copa Sudamericana 21h30 - Universidad de Chile x Palestino - Copa Sul-Americana 21h30 - O'Higgins x Tolima - Libertadores SportyNet 17h - Lazio x Atalanta - Coppa Italia Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave jogos de hoje Onde assistir quais jogos vão passar ao vivo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (04/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Brasil, Bundesliga, Copa Sulamericana e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira 04.03.26 7h00 COPA DO BRASIL Tuna enfrenta o Tocantinópolis na Copa do Brasil buscando recuperação Após a eliminação nas quartas de final do Campeonato Paraense, justamente diante do Paysandu, e na Copa Grão-Pará, para o Capitão Poço, a Águia aposta no torneio nacional para se salvar 04.03.26 7h00 Copa Sul-Americana Alianza Atlético x Deportivo Garcilaso: onde assistir o jogo de hoje (03/03) pela Copa Sulamericana Alianza Atlético e Deportivo Garcilaso jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 03.03.26 22h00 Copa Sul-Americana Cobresal x Audax Italiano: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (03) pela Copa Sulamerica Cobresal e Audax Italiano jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 03.03.26 20h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES RENDIMENTO Se o jogo acabasse no intervalo, o Remo estaria no G4 do Brasileirão Queda de rendimento no segundo tempo tem custado pontos ao Leão, que faz bons 45 minutos iniciais, mas perde força após a volta do vestiário 04.03.26 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (04/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Brasil, Bundesliga, Copa Sulamericana e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira 04.03.26 7h00 COPA DO BRASIL Tuna enfrenta o Tocantinópolis na Copa do Brasil buscando recuperação Após a eliminação nas quartas de final do Campeonato Paraense, justamente diante do Paysandu, e na Copa Grão-Pará, para o Capitão Poço, a Águia aposta no torneio nacional para se salvar 04.03.26 7h00 FALOU O ÍDOLO Agnaldo critica postura do Remo no Parazão e cobra atitude antes do jogo decisivo: 'Tem que honrar' O contraste com o Brasileirão, na visão do ídolo, é evidente 03.03.26 20h28