O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (04/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Copa do Brasil, Bundesliga, Copa Sulamericana e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira

Thalles Leal
fonte

Às 21h30, o América Mineiro jogará contra o Tirol pela Copa do Brasil (Pedro Souza/ Atlético-MG)

Os jogos de hoje, nesta quarta-feira (04/03), incluem partidas pelo Copa do Brasil, Premier League, Libertadores e outras competições internacionais.

Às 17h, o Real Sociedad jogará contra o Athletic Bilbao pela Copa do Rei da Espanha. No mesmo horário, o Lazio enfrentará a Atalanta pela Copa da Itália.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão - Bundesliga

  1. Hamburg x Leverkusen - 16h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball

Campeonato Espanhol - La Liga

  1. Rayo Vallecano x Real Oviedo - 15h - Disney+

Campeonato Inglês - Premier League

  1. Manchester City x Nottingham Forest - 16h30 - XSports e Disney+
  2. Brighton x Arsenal - 16h30 - Disney+
  3. Aston Villa x Chelsea - 16h30 - Disney+
  4. Fulham x West Ham - 16h30 - Disney+
  5. Newcastle x Manchester United - 17h15 - Disney+

Copa do Brasil

  1. Velo Clube x Vila Nova - 19h - Sem informações
  2. Tuna Luso x Tocantinópolis - 19h - Sem informações
  3. Nova Iguaçu x Lagarto - 19h - Sem informações
  4. Capital-TO x Manaus - 19h30 - Sem informações
  5. Betim x Operário-PR - 19h30 - Sem informações
  6. Avaí x Porto Vitória - 19h30 - Amazon Prime Video
  7. Santa Catarina x Cuiabá - 20h - Sem informações
  8. Rio Branco-ES x Athletic Club - 20h - Sem informações
  9. Ivinhema x Volta Redonda - 20h30 - Sem informações
  10. Manauara x Itabaiana - 21h - Sem informações
  11. América-MG x Tirol - 21h30 - SporTV e Premiere

Copa Itália

  1. Lazio x Atalanta - 17h - SportyNet

Copa Libertadores da América

  1. Carabobo x Sporting Cristal - 19h - ESPN 3 e Disney+
  2. O'Higgins x Tolima - 21h30 - GeTV e Paramount+

Copa del Rey

  1. Real Sociedad x Athletic Bilbao - 17h - ESPN 3 e Disney+

Copa Sul-Americana

  1. Blooming x San Antonio Bulo Bulo - 19h - Disney+
  2. Caracas x Metropolitanos - 19h - Paramount+
  3. Sportivo Trinidense x Olimpia - 21h30 - Paramount+
  4. Universidad de Chile x Palestino - 21h30 - Paramount+
  5. Atlético Nacional x Millonarios - 21h30 - ESPN e Disney+
  6. Deportivo Cuenca x Libertad-EQU - 23h - Disney+

Onde assistir ao jogo de Real Sociedad e Athletic; veja o horário

O jogo entre Real Sociedad x Athletic Bilbao terá transmissão ao vivo pela ESPN 3 e pela Disney+, às 17h.

Onde assistir ao jogo de Brighton e Arsenal; veja o horário

O jogo entre Brighton x Arsenal terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 17h15.

Onde assistir ao jogo de América e Tirol; veja o horário

O jogo entre América-MG x Tirol terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, às 21h30.

Onde assistir ao jogo de Lazio e Atalanta; veja o horário

O jogo entre Lazio x Atalanta terá transmissão ao vivo pela SportyNet, às 17h.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta quarta-feira.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta quarta-feira.

ESPN

  1. 17h - Real Sociedad x Athletic Bilbao - Copa del Rey
  2. 19h - Carabobo x Sporting Cristal - Libertadores
  3. 21h30 - Atlético Nacional x Millonarios - Copa Sulamericana

SporTV

  1. 21h30 - América-MG x Tirol - Copa do Brasil

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta quarta-feira.

Disney+

  1. 15h - Rayo Vallecano x Real Oviedo - La Liga
  2. 16h30 - Manchester City x Nottingham Forest - Premier League
  3. 16h30 - Brighton x Arsenal - Premier League
  4. 16h30 - Aston Villa x Chelsea - Premier League
  5. 16h30 - Fulham x West Ham - Premier League
  6. 17h - Real Sociedad x Athletic Bilbao - Copa del Rey
  7. 17h15 - Newcastle x Manchester United - Premier League
  8. 19h - Blooming x San Antonio Bulo Bulo - Copa Sudamericana
  9. 19h - Carabobo x Sporting Cristal - Libertadores
  10. 21h30 - Atlético Nacional x Millonarios - Copa Sulamericana
  11. 23h - Deportivo Cuenca x Libertad EQU - Copa Sul-Americana

Premiere

  1. 21h30 - América-MG x Tirol - Copa do Brasil

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quarta-feira.

OneFootball

  1. 16h30 - Hamburg x Bayer Leverkusen - Bundesliga

Paramount+

  1. 19h - Caracas x Metropolitanos - Copa Sulamericana
  2. 21h30 - Sportivo Trinidense x Olimpia - Copa Sudamericana
  3. 21h30 - Universidad de Chile x Palestino - Copa Sul-Americana
  4. 21h30 - O'Higgins x Tolima - Libertadores

SportyNet

  1. 17h - Lazio x Atalanta​ - Coppa Italia
