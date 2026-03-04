Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (04/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, nesta quarta-feira (04/03), incluem partidas pelo Copa do Brasil, Premier League, Libertadores e outras competições internacionais.

Às 17h, o Real Sociedad jogará contra o Athletic Bilbao pela Copa do Rei da Espanha. No mesmo horário, o Lazio enfrentará a Atalanta pela Copa da Itália.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão - Bundesliga

Hamburg x Leverkusen - 16h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball

Campeonato Espanhol - La Liga

Rayo Vallecano x Real Oviedo - 15h - Disney+

Campeonato Inglês - Premier League

Manchester City x Nottingham Forest - 16h30 - XSports e Disney+ Brighton x Arsenal - 16h30 - Disney+ Aston Villa x Chelsea - 16h30 - Disney+ Fulham x West Ham - 16h30 - Disney+ Newcastle x Manchester United - 17h15 - Disney+

Copa do Brasil

Velo Clube x Vila Nova - 19h - Sem informações Tuna Luso x Tocantinópolis - 19h - Sem informações Nova Iguaçu x Lagarto - 19h - Sem informações Capital-TO x Manaus - 19h30 - Sem informações Betim x Operário-PR - 19h30 - Sem informações Avaí x Porto Vitória - 19h30 - Amazon Prime Video Santa Catarina x Cuiabá - 20h - Sem informações Rio Branco-ES x Athletic Club - 20h - Sem informações Ivinhema x Volta Redonda - 20h30 - Sem informações Manauara x Itabaiana - 21h - Sem informações América-MG x Tirol - 21h30 - SporTV e Premiere

Copa Itália

Lazio x Atalanta - 17h - SportyNet

Copa Libertadores da América

Carabobo x Sporting Cristal - 19h - ESPN 3 e Disney+ O'Higgins x Tolima - 21h30 - GeTV e Paramount+

Copa del Rey

Real Sociedad x Athletic Bilbao - 17h - ESPN 3 e Disney+

Copa Sul-Americana

Blooming x San Antonio Bulo Bulo - 19h - Disney+ Caracas x Metropolitanos - 19h - Paramount+ Sportivo Trinidense x Olimpia - 21h30 - Paramount+ Universidad de Chile x Palestino - 21h30 - Paramount+ Atlético Nacional x Millonarios - 21h30 - ESPN e Disney+ Deportivo Cuenca x Libertad-EQU - 23h - Disney+

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta quarta-feira.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta quarta-feira.

ESPN

17h - Real Sociedad x Athletic Bilbao - Copa del Rey 19h - Carabobo x Sporting Cristal - Libertadores 21h30 - Atlético Nacional x Millonarios - Copa Sulamericana

SporTV

21h30 - América-MG x Tirol - Copa do Brasil

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta quarta-feira.

Disney+

15h - Rayo Vallecano x Real Oviedo - La Liga 16h30 - Manchester City x Nottingham Forest - Premier League 16h30 - Brighton x Arsenal - Premier League 16h30 - Aston Villa x Chelsea - Premier League 16h30 - Fulham x West Ham - Premier League 17h - Real Sociedad x Athletic Bilbao - Copa del Rey 17h15 - Newcastle x Manchester United - Premier League 19h - Blooming x San Antonio Bulo Bulo - Copa Sudamericana 19h - Carabobo x Sporting Cristal - Libertadores 21h30 - Atlético Nacional x Millonarios - Copa Sulamericana 23h - Deportivo Cuenca x Libertad EQU - Copa Sul-Americana

Premiere

21h30 - América-MG x Tirol - Copa do Brasil

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quarta-feira.

OneFootball

16h30 - Hamburg x Bayer Leverkusen - Bundesliga

Paramount+

19h - Caracas x Metropolitanos - Copa Sulamericana 21h30 - Sportivo Trinidense x Olimpia - Copa Sudamericana 21h30 - Universidad de Chile x Palestino - Copa Sul-Americana 21h30 - O'Higgins x Tolima - Libertadores

SportyNet

17h - Lazio x Atalanta​ - Coppa Italia