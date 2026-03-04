Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Tuna enfrenta o Tocantinópolis na Copa do Brasil buscando recuperação

Após a eliminação nas quartas de final do Campeonato Paraense, justamente diante do Paysandu, e na Copa Grão-Pará, para o Capitão Poço, a Águia aposta no torneio nacional para se salvar

O Liberal

A Tuna volta a campo nesta quarta-feira (4) com um objetivo claro: transformar a Copa do Brasil em ponto de virada na temporada. Às 19h, no Estádio da Curuzu, a equipe paraense recebe o Tocantinópolis em confronto único válido pela segunda fase da Copa do Brasil, que vale vaga na terceira etapa do torneio e uma premiação significativa para o vencedor.

VEJA MAIS

image Castanhal e Capitão Poço decidem a Copa Grão-Pará 2026
Equipes avançaram para a decisão após disputas de pênaltis no último sábado (28)

Para a Tuna, o duelo representa a chance de faturar uma grana e se recuperar após período em baixa. Após a eliminação nas quartas de final do Campeonato Paraense, justamente diante do Paysandu, e na Copa Grão-Pará, para o Capitão Poço, a Águia aposta no torneio nacional como alternativa para reorganizar o planejamento esportivo e fortalecer o caixa visando a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro.

O regulamento adiciona um ingrediente extra de tensão ao confronto. Não há vantagem para nenhum dos lados: se o placar terminar empatado no tempo normal, a classificação será definida nas cobranças de pênaltis. Um cenário que exige atenção máxima desde o apito inicial e premia quem for mais eficiente.

O reencontro entre Tuna e Tocantinópolis acontece após quatro anos e traz um retrospecto equilibrado. Em quatro partidas oficiais, os clubes somam resultados divididos, com leve vantagem para o time tocantinense. Em Belém, no entanto, a equipe paraense aposta no mando de campo e no apoio das arquibancadas para buscar a classificação.

De olho na sequência da temporada, a diretoria cruzmaltina promoveu uma reformulação considerável no elenco após o fim do estadual. O técnico Robson Melo, que retornou ao comando da Tuna depois de quase cinco anos, terá à disposição um grupo remodelado, com saídas importantes e a chegada de reforços para os setores defensivo e de meio-campo. Vinícius, no gol, e Paulo Rangel, no ataque, são os destaques.

Do outro lado, o Tocantinópolis chega embalado pelo bom momento no Campeonato Tocantinense, onde ocupa a liderança, e tenta repetir campanhas marcantes em edições anteriores do torneio nacional. A equipe aposta na organização tática e em peças experientes para encarar o desafio fora de casa, além de contar com novas opções ofensivas recém-integradas ao elenco.

Em um confronto eliminatório, com clima de decisão e objetivos distintos, a Tuna tenta fazer da Curuzu um trunfo para seguir viva na Copa do Brasil e dar novo fôlego à temporada. O Tocantinópolis, por sua vez, busca confirmar a boa fase e avançar mais uma etapa em um dos torneios mais imprevisíveis do calendário nacional.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Tuna Luso

copa do brasil
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (04/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Copa do Brasil, Bundesliga, Copa Sulamericana e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira

04.03.26 7h00

COPA DO BRASIL

Tuna enfrenta o Tocantinópolis na Copa do Brasil buscando recuperação

Após a eliminação nas quartas de final do Campeonato Paraense, justamente diante do Paysandu, e na Copa Grão-Pará, para o Capitão Poço, a Águia aposta no torneio nacional para se salvar

04.03.26 7h00

Copa Sul-Americana

Alianza Atlético x Deportivo Garcilaso: onde assistir o jogo de hoje (03/03) pela Copa Sulamericana

Alianza Atlético e Deportivo Garcilaso jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

03.03.26 22h00

Copa Sul-Americana

Cobresal x Audax Italiano: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (03) pela Copa Sulamerica

Cobresal e Audax Italiano jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

03.03.26 20h30

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (04/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Copa do Brasil, Bundesliga, Copa Sulamericana e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira

04.03.26 7h00

COPA DO BRASIL

Tuna enfrenta o Tocantinópolis na Copa do Brasil buscando recuperação

Após a eliminação nas quartas de final do Campeonato Paraense, justamente diante do Paysandu, e na Copa Grão-Pará, para o Capitão Poço, a Águia aposta no torneio nacional para se salvar

04.03.26 7h00

FALOU O ÍDOLO

Agnaldo critica postura do Remo no Parazão e cobra atitude antes do jogo decisivo: 'Tem que honrar'

O contraste com o Brasileirão, na visão do ídolo, é evidente

03.03.26 20h28

Futebol

Saída de Osório abre caminho para possível retorno de Sávio ao Remo

Lateral-esquerdo foi afastado por indisciplina após desavença com o treinador e pode ser reintegrado com a chegada de um novo comandante

03.03.26 15h51

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda