Tuna enfrenta o Tocantinópolis na Copa do Brasil buscando recuperação Após a eliminação nas quartas de final do Campeonato Paraense, justamente diante do Paysandu, e na Copa Grão-Pará, para o Capitão Poço, a Águia aposta no torneio nacional para se salvar O Liberal 04.03.26 7h00 A Tuna volta a campo nesta quarta-feira (4) com um objetivo claro: transformar a Copa do Brasil em ponto de virada na temporada. Às 19h, no Estádio da Curuzu, a equipe paraense recebe o Tocantinópolis em confronto único válido pela segunda fase da Copa do Brasil, que vale vaga na terceira etapa do torneio e uma premiação significativa para o vencedor. VEJA MAIS Castanhal e Capitão Poço decidem a Copa Grão-Pará 2026 Equipes avançaram para a decisão após disputas de pênaltis no último sábado (28) Para a Tuna, o duelo representa a chance de faturar uma grana e se recuperar após período em baixa. Após a eliminação nas quartas de final do Campeonato Paraense, justamente diante do Paysandu, e na Copa Grão-Pará, para o Capitão Poço, a Águia aposta no torneio nacional como alternativa para reorganizar o planejamento esportivo e fortalecer o caixa visando a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. O regulamento adiciona um ingrediente extra de tensão ao confronto. Não há vantagem para nenhum dos lados: se o placar terminar empatado no tempo normal, a classificação será definida nas cobranças de pênaltis. Um cenário que exige atenção máxima desde o apito inicial e premia quem for mais eficiente. O reencontro entre Tuna e Tocantinópolis acontece após quatro anos e traz um retrospecto equilibrado. Em quatro partidas oficiais, os clubes somam resultados divididos, com leve vantagem para o time tocantinense. Em Belém, no entanto, a equipe paraense aposta no mando de campo e no apoio das arquibancadas para buscar a classificação. De olho na sequência da temporada, a diretoria cruzmaltina promoveu uma reformulação considerável no elenco após o fim do estadual. O técnico Robson Melo, que retornou ao comando da Tuna depois de quase cinco anos, terá à disposição um grupo remodelado, com saídas importantes e a chegada de reforços para os setores defensivo e de meio-campo. Vinícius, no gol, e Paulo Rangel, no ataque, são os destaques. Do outro lado, o Tocantinópolis chega embalado pelo bom momento no Campeonato Tocantinense, onde ocupa a liderança, e tenta repetir campanhas marcantes em edições anteriores do torneio nacional. A equipe aposta na organização tática e em peças experientes para encarar o desafio fora de casa, além de contar com novas opções ofensivas recém-integradas ao elenco. Em um confronto eliminatório, com clima de decisão e objetivos distintos, a Tuna tenta fazer da Curuzu um trunfo para seguir viva na Copa do Brasil e dar novo fôlego à temporada. O Tocantinópolis, por sua vez, busca confirmar a boa fase e avançar mais uma etapa em um dos torneios mais imprevisíveis do calendário nacional. 