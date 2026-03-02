Castanhal e Capitão Poço decidem a Copa Grão-Pará 2026 Equipes avançaram para a decisão após disputas de pênaltis no último sábado (28) O Liberal 02.03.26 10h43 Duelos da semifinal foram definidos nos pênaltis (GENILSON GOMES / ASCOM CASTANHAL) Castanhal e Capitão Poço estão classificados para a grande decisão da Copa Grão-Pará 2026. Esta é a primeira vez que as equipes avançam para a final da competição, que terá um campeão inédito. Os times, além do título, disputam uma vaga na Copa do Brasil de 2027. A definição ocorreu no último sábado (28). O Capitão Poço encarou o Cametá no Parque do Bacurau. A disputa foi entre os melhores colocados da primeira fase do Paraense. O Mapará Elétrico saiu na frente, com um gol na reta final do primeiro tempo, marcado por Sampaio. O CAP conseguiu um empate heroico nos acréscimos do segundo tempo. Inácio aproveitou a sobra de bola após defesa do goleiro do Cametá para mandar para o fundo da rede. Com isso, a disputa foi para os pênaltis. VEJA MAIS Guto Ferreira e outros: confira a lista de favoritos para assumir o Remo Clube azulino demitiu o treinador Juan Carlos Osorio após a derrota para o Paysandu no jogo de ida da final do Parazão Remo demite Juan Carlos Osorio O treinador colombiano deixa o clube após 13 jogos, com quatro vitórias, sete empates e duas derrotas Jogador do Paysandu recebe alta após sofrer concussão cerebral durante o Re-Pa Kleiton Pego deixou o jogo contra o Remo de ambulância após choque com Marllon Nas penalidades, houve muito desperdício dos dois lados, mas o Capitão Poço levou vantagem e fez 2 a 1 para garantir a vaga na final. Na segunda semifinal, Castanhal e Águia de Marabá entraram em campo em busca de mais um ano na Copa do Brasil. As equipes disputam a edição de 2026 do torneio e estão classificadas para a terceira fase. Em campo, no estádio Modelão, em Castanhal, os clubes não saíram do 0 a 0 no tempo regulamentar. Tom, goleiro do Japiim, foi o grande destaque da partida, com defesas importantes que evitaram gols do Azulão. Com o placar igualado, o confronto foi para os pênaltis e, mais uma vez, o arqueiro do Castanhal brilhou, com duas defesas. No final, o Japiim se classificou com o placar de 4 a 1 nas penalidades. Decisão Castanhal e Capitão Poço vão fazer uma final inédita da Copa Grão-Pará. Nas últimas duas edições, os campeões foram Tuna Luso e Águia de Marabá. Enquanto o Japiim busca mais uma participação na Copa do Brasil, o CAP vai tentar uma vaga histórica no torneio. Conforme divulgou a Federação Paraense de Futebol (FPF), a final será no próximo sábado (7), às 19h, no estádio Maximino Porpino, o Modelão, em Castanhal. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes copa grão-pará COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Parazão . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PARAZÃO FUTEBOL Paysandu inicia vendas de ingressos para a final do Parazão contra o Remo; veja valores Sócios-torcedores do Paysandu possuem 40% de desconto na compra dos bilhetes. Torcedor comum pagará o valor cheio 02.03.26 15h27 futebol Guto Ferreira e outros: confira a lista de favoritos para assumir o Remo Clube azulino demitiu o treinador Juan Carlos Osorio após a derrota para o Paysandu no jogo de ida da final do Parazão 02.03.26 10h02 Futebol Júnior Rocha fala em maturidade do Paysandu após vitória: 'Passo importante, mas nada decidido' O treinador falou em disciplina tática, entrega do elenco e pés no chão após o resultado que coloca o Papão muito perto do título estadual 01.03.26 20h25 CAIU! Remo demite Juan Carlos Osorio O treinador colombiano deixa o clube após 13 jogos, com quatro vitórias, sete empates e duas derrotas 01.03.26 20h05 MAIS LIDAS EM PARAZÃO 1 na bronca Após derrota no Re-Pa, presidente do Remo diz que Osorio 'não foi digno' de vestir a camisa do time Leão Azul perdeu para o Paysandu no último domingo (1º) e demitiu o treinador colombiano 2 Galvão Bueno realiza 'sonho de auditório' e mira o entretenimento em novo programa do SBT 3 CAIU! Remo demite Juan Carlos Osorio O treinador colombiano deixa o clube após 13 jogos, com quatro vitórias, sete empates e duas derrotas 4 De lavada! Flamengo goleia Madureira por 8 a 0 e avança à final do Carioca Time rubro-negro assegura vaga na sétima decisão consecutiva e enfrentará o Fluminense em busca do tricampeonato