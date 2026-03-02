Castanhal e Capitão Poço decidem a Copa Grão-Pará 2026

Castanhal e Capitão Poço estão classificados para a grande decisão da Copa Grão-Pará 2026. Esta é a primeira vez que as equipes avançam para a final da competição, que terá um campeão inédito. Os times, além do título, disputam uma vaga na Copa do Brasil de 2027.

A definição ocorreu no último sábado (28). O Capitão Poço encarou o Cametá no Parque do Bacurau. A disputa foi entre os melhores colocados da primeira fase do Paraense. O Mapará Elétrico saiu na frente, com um gol na reta final do primeiro tempo, marcado por Sampaio.

O CAP conseguiu um empate heroico nos acréscimos do segundo tempo. Inácio aproveitou a sobra de bola após defesa do goleiro do Cametá para mandar para o fundo da rede. Com isso, a disputa foi para os pênaltis.

Nas penalidades, houve muito desperdício dos dois lados, mas o Capitão Poço levou vantagem e fez 2 a 1 para garantir a vaga na final.

Na segunda semifinal, Castanhal e Águia de Marabá entraram em campo em busca de mais um ano na Copa do Brasil. As equipes disputam a edição de 2026 do torneio e estão classificadas para a terceira fase.

Em campo, no estádio Modelão, em Castanhal, os clubes não saíram do 0 a 0 no tempo regulamentar. Tom, goleiro do Japiim, foi o grande destaque da partida, com defesas importantes que evitaram gols do Azulão.

Com o placar igualado, o confronto foi para os pênaltis e, mais uma vez, o arqueiro do Castanhal brilhou, com duas defesas. No final, o Japiim se classificou com o placar de 4 a 1 nas penalidades.

Decisão

Castanhal e Capitão Poço vão fazer uma final inédita da Copa Grão-Pará. Nas últimas duas edições, os campeões foram Tuna Luso e Águia de Marabá. Enquanto o Japiim busca mais uma participação na Copa do Brasil, o CAP vai tentar uma vaga histórica no torneio.

Conforme divulgou a Federação Paraense de Futebol (FPF), a final será no próximo sábado (7), às 19h, no estádio Maximino Porpino, o Modelão, em Castanhal.