Agnaldo critica postura do Remo no Parazão e cobra atitude antes do jogo decisivo: 'Tem que honrar' O contraste com o Brasileirão, na visão do ídolo, é evidente Igor Wilson 03.03.26 20h28 Agnaldo também já foi treinador do Leão (Tarso Sarraf / Arquivo O Liberal) Se de um lado há confiança no Paysandu, do outro o clima é de preocupação. Ídolo do Clube do Remo, Agnaldo, conhecido eternamente como “Seu Boneco”, foi direto ao avaliar o desempenho azulino no Campeonato Paraense. Para ele, a atuação em todo o Parazão, mas principalmente no primeiro jogo da final, escancarou uma diferença de postura em relação ao que o time vem apresentando no Brasileirão. Agnaldo não poupou críticas ao comportamento da equipe no estadual. Segundo o ex-atacante, falta compromisso e entendimento do peso da competição. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo “O time não está me agradando, está omisso, sem compromisso com o Remo. Parece que alguns jogadores ainda não entenderam o que é jogar o Campeonato Paraense”, afirmou, citando fatores como campo pesado, pressão da torcida e a importância histórica do torneio. VEJA MAIS Remo anuncia empréstimo de Marrony para o futebol goiano Após não conseguir se firmar no time A do Leão, clube optou pelo empréstimo Remo anuncia zagueiro camaronês que estava no futebol português Tchamba vinha atuando no Casa Pia, onde permaneceu pelas últimas três temporadas e conseguiu se consolidar na elite lusa O contraste com o Brasileirão, na visão do ídolo, é evidente. Agnaldo lembrou das boas atuações do Remo contra adversários de peso, como Mirassol, Atlético-MG e Internacional, jogos em que o time competiu em alto nível, mas acabou sofrendo gols nos minutos finais. Para ele, a postura nesses confrontos precisa ser reproduzida no Parazão. “Eles estão deixando nítido e claro que a postura no Brasileirão é uma e no Paraense é outra. Tanto é pelo desempenho, olha o nível: postura imponente contra o Atlético-MG, campeão de Libertadores, aí tu vai jogar contra o Cametá e Paysandu, com todo respeito, o time deixa a desejar, é atropelado pelo Paysandu, não tem uma postura digna, a gente se pergunta porque essa desigualdade”, afirmou. VEJA MAIS Saída de Osório abre caminho para possível retorno de Sávio ao Remo Lateral-esquerdo foi afastado por indisciplina após desavença com o treinador e pode ser reintegrado com a chegada de um novo comandante Remo tem pior início de temporada em 20 anos e registra menor aproveitamento desde 2006 Com 47% de rendimento em 2026, equipe azulina acumula mais empates do que vitórias e fica abaixo de todas as campanhas desde 2007 O ex-jogador destacou ainda que a diferença de rendimento fica clara quando se observa o nível de organização do time. Contra o Paysandu, segundo Agnaldo, o Remo foi dominado e não apresentou reação compatível com a importância da final. "Essa postura da Série A tem que vim pro Paraense também, porque os jogadores têm que honrar a camisa do Clube do Remo, não a competição." Pensando no jogo da volta, Agnaldo alertou para o pouco tempo de trabalho do novo treinador e acredita que o desafio passa mais pela atitude do elenco do que por ajustes táticos. "Organizar o time em poucos dias é difícil. Vai precisar muito do comprometimento dos jogadores e do apoio do staff", concluiu o ex-atacante, cobrando uma resposta dentro de campo no clássico decisivo de domingo. 