Remo anuncia empréstimo de Marrony para o futebol goiano Após não conseguir se firmar no time A do Leão, clube optou pelo empréstimo Igor Wilson 03.03.26 19h17 O Clube do Remo confirmou o empréstimo do atacante Marrony ao Atlético Goianiense até o fim da temporada 2026. Em nota oficial, o clube azulino desejou sucesso ao jogador na nova etapa da carreira. A saída acontece em meio ao processo de reformulação do elenco após o acesso à Série A e a recente mudança no comando técnico. Marrony chegou ao Remo no ano passado com expectativa elevada, respaldada por passagens por clubes de maior expressão do futebol brasileiro, como Fluminense, Vasco da Gama e Atlético Mineiro. Contratado inicialmente para disputar o Campeonato Paraense e a Série B, o atacante não conseguiu se firmar como titular, embora tenha apresentado bom rendimento em algumas oportunidades, especialmente entrando no decorrer de alguns jogos na campanha do acesso. VEJA MAIS Remo anuncia zagueiro camaronês que estava no futebol português Tchamba vinha atuando no Casa Pia, onde permaneceu pelas últimas três temporadas e conseguiu se consolidar na elite lusa Saída de Osório abre caminho para possível retorno de Sávio ao Remo Lateral-esquerdo foi afastado por indisciplina após desavença com o treinador e pode ser reintegrado com a chegada de um novo comandante Internamente, a avaliação é de que as recorrentes lesões no joelho, enfrentadas pelo jogador ao longo da carreira, dificultaram uma sequência maior de jogos em alto nível físico. Mesmo assim, Marrony foi utilizado em diferentes momentos da temporada passada, quase sempre saindo do banco de reservas, e contribuiu em partidas importantes do Brasileiro. Com a subida do Remo à elite nacional e a chegada do então técnico Juan Carlos Osorio, o atacante perdeu ainda mais espaço. Passou a integrar o chamado time alternativo, que disputou o Parazão, e nem mesmo nesse contexto conseguiu se consolidar como titular absoluto. O cenário acabou pesando para a decisão de liberá-lo por empréstimo, buscando maior minutagem em outro clube. Ao todo, Marrony se despede do Leão Azul com 21 partidas disputadas, dois gols marcados e nenhuma assistência. No Atlético-GO, o atacante terá a chance de retomar protagonismo e sequência de jogos até o fim de 2026, enquanto o Remo segue ajustando o elenco para a sequência da temporada.