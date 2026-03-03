Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Saída de Osório abre caminho para possível retorno de Sávio ao Remo

Lateral-esquerdo foi afastado por indisciplina após desavença com o treinador e pode ser reintegrado com a chegada de um novo comandante

O Liberal
fonte

Sávio aguarda decisão sobre o seu retorno ao elenco azulino. (Thiago Gomes / O Liberal)

A saída de Juan Carlos Osório do comando do Clube do Remo pode mudar o cenário do lateral-esquerdo Sávio no Baenão. Afastado do elenco após um desentendimento com o treinador colombiano, o jogador volta a ter chances de reintegração com a troca no comando técnico.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

O rompimento ocorreu após o empate com o Atlético Mineiro, pela Série A. Desde então, Sávio ficou fora dos planos da comissão técnica e foi alvo de críticas públicas por parte de Osório, que justificou o corte por indisciplina.

Em 2026, o lateral atuou apenas duas vezes: na final da Supercopa Grão-Pará, contra o Águia de Marabá, e na partida diante do Atlético-MG, jogo que antecedeu o seu afastamento. Ao todo, Sávio soma 44 partidas pelo Remo, com dois gols marcados e seis assistências ao longo de três temporadas no clube.

Após a decisão do então treinador, o jogador rebateu as declarações e afirmou que houve falta de respeito na condução do episódio.

“Têm certos treinadores que vêm para o Remo e respeitam qualquer tipo de atleta. Chega um treinador que acha que porque já rodou em vários clubes pode agir com falta de respeito. Eu estou aqui há três anos no Remo, nem Rodrigo Santa, nem Guto e nem o professor português fizeram falta de respeito com nenhum jogador. Então, esse cara achou que eu era moleque. Eu tenho uma história no clube e não vou apagar minha história no clube por causa de uma coisa que não vai valer a pena. Já, já muda”, declarou Sávio.

VEJA MAIS

image Após declaração de Osorio, Sávio se pronuncia e nega falta de comprometimento no Remo
Em coletiva após o jogo contra o Internacional, o treinador azulino disse que o jogador era 'indisciplinado'

image Osorio decreta saída de Sávio do Remo e expõe ruptura por indisciplina
Lateral, remanescente do acesso e titular na última temporada, perde espaço com o técnico colombiano, que afirma querer apenas jogadores comprometidos com o Leão

image Lateral do Remo faz duras críticas a Osorio: 'Achou que eu era moleque'
Em uma live realizada no canal do jornalista Abner Luiz, Sávio afirmou ter sido desrespeitado pelo atual treinador azulino, Juan Carlos Osorio

No jogo seguinte, contra o Internacional, Osório foi instigado a falar sobre o lateral-esquerdo e acabou soltando o verbo pra cima do atleta. “Sávio, muito bom jogador, muito bom, mas indisciplinado. E hoje, no meu time, não quero jogadores indisciplinados, eu quero um time de atletas comprometidos com o Remo. Boa sorte, seguramente vai encontrar outro time, porque joga muito bem, mas eu não concordo com jogadores que não estão comprometidos 100% com o time”, afirmou Juan Carlos Osório.

As declarações, no entanto, perderam força com o andamento da campanha azulina e a consequente demissão do treinador. A partir disso, a diretoria azulina passa a reavaliar situações internas do elenco, e o nome de Sávio surge como possibilidade de retorno ao grupo principal. Além disso, há rumores de sondagem do Juventude, o que indica que o atleta segue valorizado no mercado.

A definição deve ocorrer nos próximos dias, já sob a orientação do novo treinador, que terá a palavra final sobre a permanência ou não do lateral no elenco para o restante da temporada.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

remo

sávio

jornal amazônia
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

Futebol

Saída de Osório abre caminho para possível retorno de Sávio ao Remo

Lateral-esquerdo foi afastado por indisciplina após desavença com o treinador e pode ser reintegrado com a chegada de um novo comandante

03.03.26 15h51

Futebol

Remo tem pior início de temporada em 20 anos e registra menor aproveitamento desde 2006

Com 47% de rendimento em 2026, equipe azulina acumula mais empates do que vitórias e fica abaixo de todas as campanhas desde 2007

03.03.26 14h36

Futebol

Remo deve anunciar Léo Condé como novo treinador nas próximas horas, afirma jornalista

De acordo com Abner Luiz, técnico chega a Belém nos próximos dias e já treina a equipe no jogo de volta da final do Parazão, diante do Paysandu.

03.03.26 12h05

futebol

Sem espaço no Remo, atacante acerta com time da Série B

Marrony deixa o Leão Azul após quatro partidas nesta temporada

03.03.26 10h35

MAIS LIDAS EM ESPORTES

DEMISSÃO

Por que Filipe Luís foi demitido do Flamengo? Entenda o motivo por trás da decisão

Entenda os bastidores da decisão após goleada no Carioca e o desgaste entre técnico e diretoria

03.03.26 9h10

futebol

Sem espaço no Remo, atacante acerta com time da Série B

Marrony deixa o Leão Azul após quatro partidas nesta temporada

03.03.26 10h35

na bronca

Após derrota no Re-Pa, presidente do Remo diz que Osorio 'não foi digno' de vestir a camisa do time

Leão Azul perdeu para o Paysandu no último domingo (1º) e demitiu o treinador colombiano

02.03.26 12h01

Futebol

Remo deve anunciar Léo Condé como novo treinador nas próximas horas, afirma jornalista

De acordo com Abner Luiz, técnico chega a Belém nos próximos dias e já treina a equipe no jogo de volta da final do Parazão, diante do Paysandu.

03.03.26 12h05

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda