Saída de Osório abre caminho para possível retorno de Sávio ao Remo Lateral-esquerdo foi afastado por indisciplina após desavença com o treinador e pode ser reintegrado com a chegada de um novo comandante O Liberal 03.03.26 15h51 Sávio aguarda decisão sobre o seu retorno ao elenco azulino. (Thiago Gomes / O Liberal) A saída de Juan Carlos Osório do comando do Clube do Remo pode mudar o cenário do lateral-esquerdo Sávio no Baenão. Afastado do elenco após um desentendimento com o treinador colombiano, o jogador volta a ter chances de reintegração com a troca no comando técnico. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo O rompimento ocorreu após o empate com o Atlético Mineiro, pela Série A. Desde então, Sávio ficou fora dos planos da comissão técnica e foi alvo de críticas públicas por parte de Osório, que justificou o corte por indisciplina. Em 2026, o lateral atuou apenas duas vezes: na final da Supercopa Grão-Pará, contra o Águia de Marabá, e na partida diante do Atlético-MG, jogo que antecedeu o seu afastamento. Ao todo, Sávio soma 44 partidas pelo Remo, com dois gols marcados e seis assistências ao longo de três temporadas no clube. Após a decisão do então treinador, o jogador rebateu as declarações e afirmou que houve falta de respeito na condução do episódio. “Têm certos treinadores que vêm para o Remo e respeitam qualquer tipo de atleta. Chega um treinador que acha que porque já rodou em vários clubes pode agir com falta de respeito. Eu estou aqui há três anos no Remo, nem Rodrigo Santa, nem Guto e nem o professor português fizeram falta de respeito com nenhum jogador. Então, esse cara achou que eu era moleque. Eu tenho uma história no clube e não vou apagar minha história no clube por causa de uma coisa que não vai valer a pena. Já, já muda”, declarou Sávio. VEJA MAIS Após declaração de Osorio, Sávio se pronuncia e nega falta de comprometimento no Remo Em coletiva após o jogo contra o Internacional, o treinador azulino disse que o jogador era 'indisciplinado' Osorio decreta saída de Sávio do Remo e expõe ruptura por indisciplina Lateral, remanescente do acesso e titular na última temporada, perde espaço com o técnico colombiano, que afirma querer apenas jogadores comprometidos com o Leão Lateral do Remo faz duras críticas a Osorio: 'Achou que eu era moleque' Em uma live realizada no canal do jornalista Abner Luiz, Sávio afirmou ter sido desrespeitado pelo atual treinador azulino, Juan Carlos Osorio No jogo seguinte, contra o Internacional, Osório foi instigado a falar sobre o lateral-esquerdo e acabou soltando o verbo pra cima do atleta. “Sávio, muito bom jogador, muito bom, mas indisciplinado. E hoje, no meu time, não quero jogadores indisciplinados, eu quero um time de atletas comprometidos com o Remo. Boa sorte, seguramente vai encontrar outro time, porque joga muito bem, mas eu não concordo com jogadores que não estão comprometidos 100% com o time”, afirmou Juan Carlos Osório. As declarações, no entanto, perderam força com o andamento da campanha azulina e a consequente demissão do treinador. A partir disso, a diretoria azulina passa a reavaliar situações internas do elenco, e o nome de Sávio surge como possibilidade de retorno ao grupo principal. Além disso, há rumores de sondagem do Juventude, o que indica que o atleta segue valorizado no mercado. A definição deve ocorrer nos próximos dias, já sob a orientação do novo treinador, que terá a palavra final sobre a permanência ou não do lateral no elenco para o restante da temporada. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol remo sávio jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. 