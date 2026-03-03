Remo tem pior início de temporada em 20 anos e registra menor aproveitamento desde 2006

O início de temporada de 2026 do Clube do Remo já entra para a história como o pior dos últimos 20 anos. Após 14 partidas disputadas, o time soma quatro vitórias, oito empates e duas derrotas, com aproveitamento de 47%, o mais baixo desde 2006.

O número coloca a campanha atual abaixo de todos os desempenhos registrados entre 2007 e 2025 no mesmo recorte de jogos. A marca também interrompe uma sequência histórica em que o clube, mesmo com oscilações, manteve rendimento superior a 50% nas primeiras 14 partidas da temporada.

Em 2025, por exemplo, o Remo havia conquistado oito vitórias, quatro empates e duas derrotas, alcançando 66,6% de aproveitamento. Em 2024, foram oito vitórias, três empates e três derrotas (56,2%). Já em 2023, a equipe teve um dos melhores inícios do período analisado, com 12 vitórias e apenas duas derrotas, atingindo expressivos 85,7%.

A comparação com anos recentes evidencia a queda. Em 2021 e 2020, o clube iniciou as temporadas com 76,1% de aproveitamento. Em 2013, outro ano de destaque, foram 78,5% nas primeiras 14 partidas. Mesmo em temporadas consideradas irregulares, como 2018 (61,9%) e 2019 (54,7%), o desempenho foi superior ao atual.

Até mesmo 2008, que registrou 50% de aproveitamento, apresenta números melhores do que os de 2026. A última vez que o Remo teve rendimento inferior ao atual foi em 2006, quando, apesar de nove vitórias e cinco empates nas 14 primeiras partidas, o recorte estatístico anterior não aponta índice inferior ao registrado agora dentro do período analisado.

O dado que mais chama atenção na campanha de 2026 é o alto número de empates: oito em 14 jogos. O total supera o número de vitórias e reduz o impacto da baixa quantidade de derrotas, apenas duas até aqui. Vale lembrar, no entanto que, diferente dos anos anteriores, o Leão Azul começa o ano disputando a Série A, a primeira em 32 anos.