Remo tem pior início de temporada em 20 anos e registra menor aproveitamento desde 2006 Com 47% de rendimento em 2026, equipe azulina acumula mais empates do que vitórias e fica abaixo de todas as campanhas desde 2007 O Liberal 03.03.26 14h36 No último domingo, o Remo perdeu a segunda partida em 2026. (Wagner Santana / O Liberal) O início de temporada de 2026 do Clube do Remo já entra para a história como o pior dos últimos 20 anos. Após 14 partidas disputadas, o time soma quatro vitórias, oito empates e duas derrotas, com aproveitamento de 47%, o mais baixo desde 2006. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo O número coloca a campanha atual abaixo de todos os desempenhos registrados entre 2007 e 2025 no mesmo recorte de jogos. A marca também interrompe uma sequência histórica em que o clube, mesmo com oscilações, manteve rendimento superior a 50% nas primeiras 14 partidas da temporada. Em 2025, por exemplo, o Remo havia conquistado oito vitórias, quatro empates e duas derrotas, alcançando 66,6% de aproveitamento. Em 2024, foram oito vitórias, três empates e três derrotas (56,2%). Já em 2023, a equipe teve um dos melhores inícios do período analisado, com 12 vitórias e apenas duas derrotas, atingindo expressivos 85,7%. VEJA MAIS Passagem pelo Paysandu e histórico na Série B: conheça Léo Condé, possível novo técnico do Remo Treinador mineiro assume o Leão após saída de Juan Carlos Osorio e deve comandar a equipe na final do Parazão Sem espaço no Remo, atacante acerta com time da Série B Marrony deixa o Leão Azul após quatro partidas nesta temporada Remo só venceu três clássicos contra o Paysandu nos últimos três anos; veja números Leão perdeu o primeiro jogo da final do Parazão 2026 e precisa vencer o Paysandu para sair como título A comparação com anos recentes evidencia a queda. Em 2021 e 2020, o clube iniciou as temporadas com 76,1% de aproveitamento. Em 2013, outro ano de destaque, foram 78,5% nas primeiras 14 partidas. Mesmo em temporadas consideradas irregulares, como 2018 (61,9%) e 2019 (54,7%), o desempenho foi superior ao atual. Até mesmo 2008, que registrou 50% de aproveitamento, apresenta números melhores do que os de 2026. A última vez que o Remo teve rendimento inferior ao atual foi em 2006, quando, apesar de nove vitórias e cinco empates nas 14 primeiras partidas, o recorte estatístico anterior não aponta índice inferior ao registrado agora dentro do período analisado. O dado que mais chama atenção na campanha de 2026 é o alto número de empates: oito em 14 jogos. O total supera o número de vitórias e reduz o impacto da baixa quantidade de derrotas, apenas duas até aqui. Vale lembrar, no entanto que, diferente dos anos anteriores, o Leão Azul começa o ano disputando a Série A, a primeira em 32 anos. 