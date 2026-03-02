Após derrota no Re-Pa, presidente do Remo diz que Osorio 'não foi digno' de vestir a camisa do time

O Remo iniciou o mês de março bem diferente do que imaginava. Diante do Paysandu, o clube azulino jogou abaixo do esperado e perdeu por 2 a 1. O resultado culminou na demissão do treinador colombiano Juan Carlos Osorio. Após a partida, na zona mista, o presidente do time azulino, Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, falou sobre a performance da equipe e a saída do técnico.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Tonhão disse que a apresentação do Remo diante do maior rival foi "vergonhosa". Além disso, o presidente azulino afirmou que Osorio não foi "digno" de vestir a camisa do Remo.

"O Remo não jogou", declarou o dirigente do Leão Azul. "Foi triste, foi vergonhoso. Por isso, teríamos que tomar uma providência. E tomamos a providência pela saída do técnico. Eu falei para o plantel: foi vergonhoso, ele não foi digno de vestir a camisa do Remo... o que nós vimos hoje não é digno de um time de Série A", completou o presidente.

VEJA MAIS

O Leão Azul perdeu para o Paysandu com dois gols no primeiro tempo, marcados por Caio Mello e Marcinho. Na segunda etapa, a equipe conseguiu uma leve reação, melhorou em campo e diminuiu com um gol de pênalti de João Pedro.

Com passagens por grandes clubes como São Paulo, Athletico-PR e pela seleção do México, Osorio não correspondeu às expectativas. O técnico colombiano comandou o Remo em 13 partidas, venceu quatro, empatou sete e perdeu duas, tendo pouco mais de 48% de aproveitamento no time azulino.

Assim, às vésperas do duelo de volta da final do Parazão, o Remo volta ao mercado em busca de um substituto. Tonhão disse que o clube está avaliando nomes. Segundo ele, Léo Condé é uma possibilidade, mas o treinador não demonstrou muito interesse em vir para Belém em outro momento, quando foi procurado pela equipe.

"O Remo está no mercado em busca de um novo treinador. Logicamente, não se resume a uma decisão de campeonato, nós temos também o campeonato da Série A. Então, nós temos que ver os nomes que estão disponíveis, se eles querem vir trabalhar no Remo", afirmou.

"O Léo Condé é um bom nome, mas nós já tivemos um contato com ele em outro momento, e ele não demonstrou muita convicção de vir trabalhar no clube do Remo. Todos os treinadores [incluindo o Guto Ferreira] que estão disponíveis têm chance, [mas] nós temos que avaliar o que é melhor para o clube do Remo no momento", concluiu Tonhão.

O Remo volta a jogar no próximo domingo (8), contra o Paysandu, pelo jogo de volta da final do Parazão. Depois, o time azulino encara o Fluminense, pela quinta rodada da Série A, em casa.