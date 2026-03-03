Cobresal x Audax Italiano: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (03) pela Copa Sulamerica

Cobresal x Audax Italiano disputam hoje, terça-feira (03/03), a primeira pré-eliminatória da Copa Sudamericana 2026. O jogo acontecerá às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Zorros del Desierto, em Calama, Chile. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Cobresal x Audax Italiano ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, o Cobresal registrou uma vitória de 1 a 0 sobre o Huachipato, uma derrota de 3 a 1 para a Unión La Calera, uma vitória de 3 a 2 sobre a Universidad Católica (CHI), um empate de 1 a 1 com o Concepción e uma derrota de 1 a 0 para La Serena.

Já o Audax passou por um empate sem gols com a Universidad de Chile, uma vitória de 3 a 0 sobre Universidad Concepción, uma derrota de 1 a 0 para o Ñublense, uma vitória desse mesmo placar sobre o Everton-CHI e uma derrota de 3 a 0 para Unión La Calera.

Cobresal x Audax Italiano: prováveis escalações

Cobresal: Sem informações.

Audax: Sem informações.

FICHA TÉCNICA

Cobresal x Audax Italiano

Copa Sulamericana

Local: Estádio Zorros del Desierto, em Calama, Chile

Data/Horário: 03 de março de 2026, 21h30