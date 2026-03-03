Ind Petrolero x Guabirá: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (03) pela Copa Sulamericana

Independiente Petrolero x Guabirá disputam hoje, terça-feira (03/03), a primeira pré-eliminatória da Copa Sudamericana 2026. O jogo tem início às 19h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico Patria, em Sucre, Bolívia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Independiente Petrolero x CD Guabirá ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN 3 e pela Disney+, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, o Ind Petrolero perdeu para Nacional Potosí por 2 a 1, venceu o CD Guabirá por 3 a 1, perdeu para o Bolívar por 2 a 1, venceu o Universitario (BOL) por 3 a 2 e venceu o Always Ready por 5 a 2.

Além de sua derrota de 3 a 1 para o Ind Petrolero, o CD Guabirá registrou em seus últimos jogos uma vitória de 2 a 1 sobre San José (BOL), outra de 6 a 3 contra Jorge Wilstermann, uma derrota de 6 a 0 para Always Ready e uma vitória de 1 a 0 sobre o Blooming.

Ind Petrolero x CD Guabirá: prováveis escalações

Independiente Petrolero: Elder Araúz, Daniel Eid, Rodrigo Ávila, Diego Navarro, Cristian Lopez, Yesit Martínez, Gustavo Cristaldo, Ademar Rivera, Alexi Medina, Damián Villalba, Willie

Guabirá: Jairo Cuéllar, David Robles, Joaquín Barro, Milciades Portillo, Sergio Gil, Rafinha, Dener Da Silva, Andrés Moreno, Thiago, Neto Acará, Gustavo Peredo

FICHA TÉCNICA

Independiente Petrolero x Club Deportivo Guabirá

Copa Sulamericana

Local: Estádio Olímpico Patria, em Sucre, Bolívia

Data/Horário: 03 de março de 2026, 19h