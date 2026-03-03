Ind Petrolero x Guabirá: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (03) pela Copa Sulamericana Independiente Petrolero e Guabirá jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 03.03.26 18h00 No dia 02 de dezembro de 2025, o Ind Petrolero goleou o Guabirá por 3 a 1 (Facebook/ @ClubIndependienteSucreOficial) Independiente Petrolero x Guabirá disputam hoje, terça-feira (03/03), a primeira pré-eliminatória da Copa Sudamericana 2026. O jogo tem início às 19h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico Patria, em Sucre, Bolívia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Independiente Petrolero x CD Guabirá ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN 3 e pela Disney+, a partir das 19h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em seus últimos jogos, o Ind Petrolero perdeu para Nacional Potosí por 2 a 1, venceu o CD Guabirá por 3 a 1, perdeu para o Bolívar por 2 a 1, venceu o Universitario (BOL) por 3 a 2 e venceu o Always Ready por 5 a 2. Além de sua derrota de 3 a 1 para o Ind Petrolero, o CD Guabirá registrou em seus últimos jogos uma vitória de 2 a 1 sobre San José (BOL), outra de 6 a 3 contra Jorge Wilstermann, uma derrota de 6 a 0 para Always Ready e uma vitória de 1 a 0 sobre o Blooming. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (03/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Brasil, Copa do Rei da Espanha, Copa Sulamericana e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira Barcelona SC x Botafogo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (03/03) pela Libertadores Barcelona de Guayaquil e Botafogo jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Ind Petrolero x CD Guabirá: prováveis escalações Independiente Petrolero: Elder Araúz, Daniel Eid, Rodrigo Ávila, Diego Navarro, Cristian Lopez, Yesit Martínez, Gustavo Cristaldo, Ademar Rivera, Alexi Medina, Damián Villalba, Willie Guabirá: Jairo Cuéllar, David Robles, Joaquín Barro, Milciades Portillo, Sergio Gil, Rafinha, Dener Da Silva, Andrés Moreno, Thiago, Neto Acará, Gustavo Peredo FICHA TÉCNICA Independiente Petrolero x Club Deportivo Guabirá Copa Sulamericana Local: Estádio Olímpico Patria, em Sucre, Bolívia Data/Horário: 03 de março de 2026, 19h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Independiente Petrolero Guabirá Copa Sul-Americana 2026 jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Copa Sul-Americana Alianza Atlético x Deportivo Garcilaso: onde assistir o jogo de hoje (03/03) pela Copa Sulamericana Alianza Atlético e Deportivo Garcilaso jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 03.03.26 22h00 Copa Sul-Americana Cobresal x Audax Italiano: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (03) pela Copa Sulamerica Cobresal e Audax Italiano jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 03.03.26 20h30 Copa Sul-Americana Puerto Cabello x Monagas: onde assistir e escalações do jogo hoje (03) pela Copa Sulamericana Puerto Cabello e Monagas jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 03.03.26 20h30 Copa Libertadores da América Barcelona SC x Botafogo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (03/03) pela Libertadores Barcelona de Guayaquil e Botafogo jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 03.03.26 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES FALOU O ÍDOLO Agnaldo critica postura do Remo no Parazão e cobra atitude antes do jogo decisivo: 'Tem que honrar' O contraste com o Brasileirão, na visão do ídolo, é evidente 03.03.26 20h28 Botafogo busca empate contra Barcelona-EQU e traz decisão para o Nilton Santos 03.03.26 23h42 Copa Sul-Americana Alianza Atlético x Deportivo Garcilaso: onde assistir o jogo de hoje (03/03) pela Copa Sulamericana Alianza Atlético e Deportivo Garcilaso jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 03.03.26 22h00 Futebol CBF sorteia grupos da Copa Norte 2026; saiba os adversários de Remo, Paysandu e Águia Primeira rodada está prevista para os dias 25 ou 26 de março, com a fase de grupos se estendendo até 29 ou 30 de abril. 03.03.26 15h12