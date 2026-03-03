Barcelona SC x Botafogo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (03/03) pela Libertadores

Barcelona de Guayaquil x Botafogo disputam hoje, terça-feira (03/03), a ida da terceira pré-eliminatória da Copa Libertadores da América 2026. O jogo ocorrerá às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil, Equador. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Barcelona (EQU) x Botafogo ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na segunda pré-eliminatória, o Botafogo eliminou o Nacional Potosí após uma derrota de 1 a 0 e uma vitória de 2 a 0.

Já o Barcelona de Guayaquil eliminou o Argentinos Juniors nos pênaltis, após uma vitória e uma derrota de 1 a 0.

Barcelona x Botafogo: prováveis escalações

Barcelona EQU: Contreras; Carabalí, Javier Báez, Álex Rangel, Vallecilla; Céliz, Quiñónez, Byron Castillo, Joao Rojas, Jonnathan Mina; Benedetto. Técnico: César Farías.

Botafogo: Léo Linck; Vitinho, Mateo Ponte, Bastos, Barboza e Alex Telles; Newton e Danilo, Barrera, Montoro e Matheus Martins. Técnico: Martín Anselmi.

FICHA TÉCNICA

Barcelona-EQU x Botafogo

Copa Libertadores da América

Local: Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil, Equador

Data/Horário: 03 de março de 2026, 21h30