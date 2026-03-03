Barcelona SC x Botafogo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (03/03) pela Libertadores Barcelona de Guayaquil e Botafogo jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 03.03.26 18h00 Na segunda pré-eliminatória, o Botafogo eliminou o Nacional Potosí e o Barcelona SC superou o Argentinos Juniors (Arthur Barreto/ Botafogo) Barcelona de Guayaquil x Botafogo disputam hoje, terça-feira (03/03), a ida da terceira pré-eliminatória da Copa Libertadores da América 2026. O jogo ocorrerá às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil, Equador. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Barcelona (EQU) x Botafogo ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Na segunda pré-eliminatória, o Botafogo eliminou o Nacional Potosí após uma derrota de 1 a 0 e uma vitória de 2 a 0. Já o Barcelona de Guayaquil eliminou o Argentinos Juniors nos pênaltis, após uma vitória e uma derrota de 1 a 0. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (03/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Brasil, Copa do Rei da Espanha, Copa Sulamericana e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira Barcelona x Botafogo: prováveis escalações Barcelona EQU: Contreras; Carabalí, Javier Báez, Álex Rangel, Vallecilla; Céliz, Quiñónez, Byron Castillo, Joao Rojas, Jonnathan Mina; Benedetto. Técnico: César Farías. Botafogo: Léo Linck; Vitinho, Mateo Ponte, Bastos, Barboza e Alex Telles; Newton e Danilo, Barrera, Montoro e Matheus Martins. Técnico: Martín Anselmi. FICHA TÉCNICA Barcelona-EQU x Botafogo Copa Libertadores da América Local: Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil, Equador Data/Horário: 03 de março de 2026, 21h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Botafogo Barcelona de Guayaquil Barcelona SC jogos de hoje Copa Libertadores da América COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Copa Sul-Americana Alianza Atlético x Deportivo Garcilaso: onde assistir o jogo de hoje (03/03) pela Copa Sulamericana Alianza Atlético e Deportivo Garcilaso jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 03.03.26 22h00 Copa Sul-Americana Cobresal x Audax Italiano: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (03) pela Copa Sulamerica Cobresal e Audax Italiano jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 03.03.26 20h30 Copa Sul-Americana Puerto Cabello x Monagas: onde assistir e escalações do jogo hoje (03) pela Copa Sulamericana Puerto Cabello e Monagas jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 03.03.26 20h30 Copa Libertadores da América Barcelona SC x Botafogo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (03/03) pela Libertadores Barcelona de Guayaquil e Botafogo jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 03.03.26 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES FALOU O ÍDOLO Agnaldo critica postura do Remo no Parazão e cobra atitude antes do jogo decisivo: 'Tem que honrar' O contraste com o Brasileirão, na visão do ídolo, é evidente 03.03.26 20h28 Botafogo busca empate contra Barcelona-EQU e traz decisão para o Nilton Santos 03.03.26 23h42 Copa Sul-Americana Alianza Atlético x Deportivo Garcilaso: onde assistir o jogo de hoje (03/03) pela Copa Sulamericana Alianza Atlético e Deportivo Garcilaso jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 03.03.26 22h00 Futebol CBF sorteia grupos da Copa Norte 2026; saiba os adversários de Remo, Paysandu e Águia Primeira rodada está prevista para os dias 25 ou 26 de março, com a fase de grupos se estendendo até 29 ou 30 de abril. 03.03.26 15h12