Wolves x Liverpool: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (03/03) pela Premier League Wolverhampton e Liverpool jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 03.03.26 16h15 O Liverpool soma 35 pontos a mais que o Wolves na Premier League (X/ @LFC) Wolverhampton x Liverpool disputam hoje, terça-feira (03/03), a 29° rodada da Premier League. O jogo está programado para as 17h15 (horário de Brasília), no Estádio Molineux, em Wolverhampton, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Wolves x Liverpool ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 17h15 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Liverpool está em 5° lugar da Premier League e acumula 14 vitórias, 6 empates, 8 derrotas, 47 gols marcados e 37 gols sofridos. O time passou por 4 vitórias e 1 derrota nas últimas rodadas. Já o Wolves tá na lanterna com 2 vitórias, 7 empates, 20 derrotas, 20 gols marcados e 51 gols sofridos. A equipe registrou 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nas últimas rodadas do campeonato. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (03/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Brasil, Copa do Rei da Espanha, Copa Sulamericana e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira Bournemouth x Brentford: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (03/03) pela Premier League Bournemouth e Brentford jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Wolves x Liverpool: prováveis escalações Wolves: José Sá; Yerson Mosquera, Santiago Bueno, Toti Gomes e Jackson Tchatchoua; André, João Gomes e Hugo Bueno; Jean-Ricner Bellegarde, Adam Armstrong e Mateus Mané. Técnico: Rob Edwards. Liverpool: Robert Sánchez; Reece James, Adarabioyo, Chalobah e Gusto; Caicedo, Andrey Santos, Enzo Fernández e Cole Palmer; Pedro Neto e João Pedro. Técnico: Arne Slot. FICHA TÉCNICA Wolverhampton x Liverpool Campeonato Inglês - Premier League Local: Estádio Molineux, em Wolverhampton, Inglaterra Data/Horário: 03 de março de 2026, 16h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Liverpool Wolverhampton Premier League jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Inglês Wolves x Liverpool: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (03/03) pela Premier League Wolverhampton e Liverpool jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 03.03.26 16h15 Copa do Rei da Espanha Barcelona x Atlético Madrid: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (03) pela Copa del Rey Barcelona e Atlético de Madrid jogam pela Copa do Rei da Espanha hoje; veja as formações e onde assistir o jogo de hoje 03.03.26 16h00 Copa da Itália Como x Inter: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (03/03) pela Coppa Italia Como e Inter de Milão jogam a semifinal da Copa da Itália hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 03.03.26 16h00 Campeonato Inglês Bournemouth x Brentford: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (03/03) pela Premier League Bournemouth e Brentford jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 03.03.26 15h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES DEMISSÃO Por que Filipe Luís foi demitido do Flamengo? Entenda o motivo por trás da decisão Entenda os bastidores da decisão após goleada no Carioca e o desgaste entre técnico e diretoria 03.03.26 9h10 futebol Sem espaço no Remo, atacante acerta com time da Série B Marrony deixa o Leão Azul após quatro partidas nesta temporada 03.03.26 10h35 na bronca Após derrota no Re-Pa, presidente do Remo diz que Osorio 'não foi digno' de vestir a camisa do time Leão Azul perdeu para o Paysandu no último domingo (1º) e demitiu o treinador colombiano 02.03.26 12h01 Futebol Remo deve anunciar Léo Condé como novo treinador nas próximas horas, afirma jornalista De acordo com Abner Luiz, técnico chega a Belém nos próximos dias e já treina a equipe no jogo de volta da final do Parazão, diante do Paysandu. 03.03.26 12h05