Edição do Dia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Bournemouth x Brentford: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (03/03) pela Premier League

Bournemouth e Brentford jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

Thalles Leal
fonte

O Brentford soma 4 pontos a mais que o Bournemouth na Premier League (X/ @BrentfordFC)

Bournemouth x Brentford disputam hoje, terça-feira (03/03), a 28° rodada da Premier League. O jogo inicia às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Vitality, em Bournemouth, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Bournemouth x Brentford ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela XSports e pela Disney+, a partir das 16h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Bournemouth é o 10° colocado da Premier League e acumula 9 vitórias, 12 empates, 7 derrotas, 44 gols marcados e 46 gols sofridos. O time está invicto há 8 rodadas do Campeonato Inglês.

Já o Brentford está em 7° lugar com 13 vitórias, 4 empates, 11 derrotas, 44 gols marcados e 40 gols sofridos. A equipe passou por 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nas últimas rodads.

Bournemouth x Brentford: prováveis escalações

Bournemouth: Petrovic; Jiménez, Hill, Senesi e Truffert; Adams, Scott, Rayan, Tavernier e Brooks; Junior Kroupi. Técnico: Andoni Iraola.

Brentford: Valdimarsson; Kayode, Ajer, Van den Berg e Henry; Yarmoliuk, Jensen, Ouattara, Schade e Damsgaard; Igor Thiago. Técnico: Keith Andrews.

FICHA TÉCNICA
Bournemouth x Brentford
Campeonato Inglês - Premier League
Local: Estádio Vitality, em Bournemouth, Inglaterra
Data/Horário: 03 de março de 2026, 16h30

