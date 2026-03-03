Bournemouth x Brentford: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (03/03) pela Premier League Bournemouth e Brentford jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 03.03.26 15h30 O Brentford soma 4 pontos a mais que o Bournemouth na Premier League (X/ @BrentfordFC) Bournemouth x Brentford disputam hoje, terça-feira (03/03), a 28° rodada da Premier League. O jogo inicia às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Vitality, em Bournemouth, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Bournemouth x Brentford ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela XSports e pela Disney+, a partir das 16h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Bournemouth é o 10° colocado da Premier League e acumula 9 vitórias, 12 empates, 7 derrotas, 44 gols marcados e 46 gols sofridos. O time está invicto há 8 rodadas do Campeonato Inglês. Já o Brentford está em 7° lugar com 13 vitórias, 4 empates, 11 derrotas, 44 gols marcados e 40 gols sofridos. A equipe passou por 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nas últimas rodads. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (03/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Brasil, Copa do Rei da Espanha, Copa Sulamericana e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira Bournemouth x Brentford: prováveis escalações Bournemouth: Petrovic; Jiménez, Hill, Senesi e Truffert; Adams, Scott, Rayan, Tavernier e Brooks; Junior Kroupi. Técnico: Andoni Iraola. Brentford: Valdimarsson; Kayode, Ajer, Van den Berg e Henry; Yarmoliuk, Jensen, Ouattara, Schade e Damsgaard; Igor Thiago. Técnico: Keith Andrews. FICHA TÉCNICA Bournemouth x Brentford Campeonato Inglês - Premier League Local: Estádio Vitality, em Bournemouth, Inglaterra Data/Horário: 03 de março de 2026, 16h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Brentford Bournemouth Premier League jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Inglês Wolves x Liverpool: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (03/03) pela Premier League Wolverhampton e Liverpool jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 03.03.26 16h15 Copa do Rei da Espanha Barcelona x Atlético Madrid: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (03) pela Copa del Rey Barcelona e Atlético de Madrid jogam pela Copa do Rei da Espanha hoje; veja as formações e onde assistir o jogo de hoje 03.03.26 16h00 Copa da Itália Como x Inter: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (03/03) pela Coppa Italia Como e Inter de Milão jogam a semifinal da Copa da Itália hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 03.03.26 16h00 Campeonato Inglês Bournemouth x Brentford: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (03/03) pela Premier League Bournemouth e Brentford jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 03.03.26 15h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES DEMISSÃO Por que Filipe Luís foi demitido do Flamengo? Entenda o motivo por trás da decisão Entenda os bastidores da decisão após goleada no Carioca e o desgaste entre técnico e diretoria 03.03.26 9h10 futebol Sem espaço no Remo, atacante acerta com time da Série B Marrony deixa o Leão Azul após quatro partidas nesta temporada 03.03.26 10h35 na bronca Após derrota no Re-Pa, presidente do Remo diz que Osorio 'não foi digno' de vestir a camisa do time Leão Azul perdeu para o Paysandu no último domingo (1º) e demitiu o treinador colombiano 02.03.26 12h01 Futebol Remo deve anunciar Léo Condé como novo treinador nas próximas horas, afirma jornalista De acordo com Abner Luiz, técnico chega a Belém nos próximos dias e já treina a equipe no jogo de volta da final do Parazão, diante do Paysandu. 03.03.26 12h05