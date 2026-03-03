Como x Inter: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (03/03) pela Coppa Italia

Como x Inter de Milão disputam hoje, terça-feira (03/03), as semifinais da Copa Itália. O jogo será realizado às 17h (horário de Brasília), no Estádio Arechi, em Salerno, Itália. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Como x Internazionale ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela SportyNet, incluindo pelo Youtube, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na Série A italiana, o Inter de Milão lidera e acumula 22 vitórias, 1 empate, 4 derrotas, 64 gols marcados e 21 gols sofridos. O time está em uma sequência de 8 vitórias pelo Campeonato Italiano.

Já o Como está em 5° lugar na competição com 13 vitórias, 9 empates, 5 derrotas, 44 gols marcados e 20 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

Como x Inter: prováveis escalações

Como: Jean Butez; Alberto Moreno, Diego Carlos, Jacobo Ramón e Ignace Van Der Brempt; Máximo Perrone e Maxence Caqueret; Jesús Rodríguez, Lucas Da Cunha e Mergim Vojvoda; Anastasios Douvikas. Técnico: Cesc Fabregas

Inter: Yann Sommer; Carlos Augusto, Stefan de Vrij e Manuel Akanji; Federico Dimarco, Henrik Mkhitaryan, Piotr Zielinski, Nicolo Barella e Luis Enrique; Pio Espósito e Marcus Thuram. Técnico: Cristian Chivu.

FICHA TÉCNICA

Como x Inter de Milão

Coppa Italia

Local: Estádio Arechi, em Salerno, Itália

Data/Horário: 03 de março de 2026, 17h