Como x Inter: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (03/03) pela Coppa Italia Como e Inter de Milão jogam a semifinal da Copa da Itália hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 03.03.26 16h00 O Inter vem de uma vitória de 2 a 0 sobre o Genoa (X/ @Inter) Como x Inter de Milão disputam hoje, terça-feira (03/03), as semifinais da Copa Itália. O jogo será realizado às 17h (horário de Brasília), no Estádio Arechi, em Salerno, Itália. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Como x Internazionale ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela SportyNet, incluindo pelo Youtube, a partir das 17h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Na Série A italiana, o Inter de Milão lidera e acumula 22 vitórias, 1 empate, 4 derrotas, 64 gols marcados e 21 gols sofridos. O time está em uma sequência de 8 vitórias pelo Campeonato Italiano. Já o Como está em 5° lugar na competição com 13 vitórias, 9 empates, 5 derrotas, 44 gols marcados e 20 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (03/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Brasil, Copa do Rei da Espanha, Copa Sulamericana e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira Como x Inter: prováveis escalações Como: Jean Butez; Alberto Moreno, Diego Carlos, Jacobo Ramón e Ignace Van Der Brempt; Máximo Perrone e Maxence Caqueret; Jesús Rodríguez, Lucas Da Cunha e Mergim Vojvoda; Anastasios Douvikas. Técnico: Cesc Fabregas Inter: Yann Sommer; Carlos Augusto, Stefan de Vrij e Manuel Akanji; Federico Dimarco, Henrik Mkhitaryan, Piotr Zielinski, Nicolo Barella e Luis Enrique; Pio Espósito e Marcus Thuram. Técnico: Cristian Chivu. FICHA TÉCNICA Como x Inter de Milão Coppa Italia Local: Estádio Arechi, em Salerno, Itália Data/Horário: 03 de março de 2026, 17h