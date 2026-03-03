Capa Jornal Amazônia
Barcelona x Atlético Madrid: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (03) pela Copa del Rey

Barcelona e Atlético de Madrid jogam pela Copa do Rei da Espanha hoje; veja as formações e onde assistir o jogo de hoje

Thalles Leal
A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória do Atlético Madrid por 4 a 0 (X/ @Atleti)

Barcelona x Atlético de Madrid disputam hoje, terça-feira (03/03), a volta semifinal da Copa del Rey. O jogo acontece às 17h (horário de Brasília), no Camp Nou, Barcelona, Espanha. Confira onde assistir ao vivo e escalações:

Onde assistir Barcelona x Atlético Madrid ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Barcelona lidera o Campeonato Espanhol e acumula 21 vitórias, 1 empate, 4 derrotas, 71 gols marcados e 26 gols sofridos. O time passou por 3 vitórias e 2 derrotas em suas últimas partidas.

Já o Atlético Madrid está em 3° lugar em La Liga com 15 vitórias, 6 empates, 5 derrotas, 43 gols marcados e 23 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota.

O Atlético Madrid goleou o Barcelona por 4 a 0 durante a partida de ida da semifinal da Copa del Rey.

Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (03/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Copa do Brasil, Copa do Rei da Espanha, Copa Sulamericana e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira

Barcelona x Atlético de Madrid: prováveis escalações

Barcelona: Joan García; Kounde, Cubarsí, Martín (Araújo), Balde; Pedri, Olmo; Yamal, López, Raphinha; Ferran Torres.

Atlético Madrid: Musso; Ruggeri, Hancko, Pubill, Molina; Simeone, Koke, Llorente, Lookman; Álvarez, Sorloth.

FICHA TÉCNICA
Barcelona x Atlético Madrid
Copa del Rey
Local: Camp Nou, Barcelona, Espanha
Data/Horário: 03 de março de 2026, 17h

