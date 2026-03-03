Torque x Defensor: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (03) pela Copa Sulamericana

Torque x Defensor disputam hoje, terça-feira (03/03), a primeira pré-eliminatória da Copa Sudamericana 2026. O jogo começará às 19h (horário de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéu, Uruguai. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Torque x Defensor ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na última quinta-feira (26/02), o Torque venceu o Defensor por 1 a 0, em partida pela apertura do Campeonato Uruguaio.

Antes dessa partida, o Torque registrou uma vitória de 2 a 0 sobre o Concepción, uma derrota de 3 a 1 para o Peñarol, um empate de 2 a 2 com o Juventud e uma vitória de 4 a 0 sobre o Montevideo Wanderers.

Já o Defensor passou por um empate de 1 a 1 com o Unión de Santa Fe, outro desse mesmo placar com o Montevideo Wanderers, uma vitória de 2 a 1 sobre o Liverpool-URU e outra de 1 a 0 contra o Cerro Largo.

Torque x Defensor: prováveis escalações

Torque: Sem informações.

Defensor: Sem informações.

FICHA TÉCNICA

Montevideo City Torque x Defensor

Copa Sulamericana

Local: Estádio Centenário, em Montevidéu, Uruguai

Data/Horário: 03 de março de 2026, 19h