Puerto Cabello x Monagas: onde assistir e escalações do jogo hoje (03) pela Copa Sulamericana Puerto Cabello e Monagas jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 03.03.26 20h30 Em seus últimos jogos, o Puerto Cabello perdeu para o Estudiantes (VEN) e o Monagas foi goleado pela Portuguesa (VEN) (X/ @Monagas_SC) Puerto Cabello x Monagas disputam hoje, terça-feira (03/03), a primeira pré-eliminatória da Copa Sudamericana 2026. O jogo iniciará às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Misael Delgado, em Valencia, Venezuela. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Puerto Cabello x Monagas ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela Paramount+, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em suas últimas partidas, o Monagas acumulou derrotas de 2 a 0 para La Guaira, de 3 a 0 para a Universidad Central, de 1 a 0 para o Carabobo, de 3 a 2 para o Deportivo Táchira e de 4 a 0 para a Portuguesa (VEN). Já Puerto Cabello empatou com o Metropolitanos por 1 a 1, empatou com o Caracas por esse mesmo placar, venceu o Zamora por 2 a 0, perdeu para o Deportivo Rayo Zuliano por 2 a 1 e foi superado pelo Estudiantes por esse mesmo placar. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (03/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Brasil, Copa do Rei da Espanha, Copa Sulamericana e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira Barcelona SC x Botafogo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (03/03) pela Libertadores Barcelona de Guayaquil e Botafogo jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Ind Petrolero x Guabirá: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (03) pela Copa Sulamericana Independiente Petrolero e Guabirá jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Puerto Cabello x Monagas: prováveis escalações Puerto Cabello: Sem informações. Monagas: Sem informações. FICHA TÉCNICA Academia Puerto Cabello x Monagas Copa Sulamericana Local: Estádio Misael Delgado, em Valencia, Venezuela Data/Horário: 03 de março de 2026, 21h30