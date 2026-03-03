Puerto Cabello x Monagas: onde assistir e escalações do jogo hoje (03) pela Copa Sulamericana

Puerto Cabello x Monagas disputam hoje, terça-feira (03/03), a primeira pré-eliminatória da Copa Sudamericana 2026. O jogo iniciará às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Misael Delgado, em Valencia, Venezuela. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Puerto Cabello x Monagas ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Paramount+, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas últimas partidas, o Monagas acumulou derrotas de 2 a 0 para La Guaira, de 3 a 0 para a Universidad Central, de 1 a 0 para o Carabobo, de 3 a 2 para o Deportivo Táchira e de 4 a 0 para a Portuguesa (VEN).

Já Puerto Cabello empatou com o Metropolitanos por 1 a 1, empatou com o Caracas por esse mesmo placar, venceu o Zamora por 2 a 0, perdeu para o Deportivo Rayo Zuliano por 2 a 1 e foi superado pelo Estudiantes por esse mesmo placar.

Puerto Cabello x Monagas: prováveis escalações

Puerto Cabello: Sem informações.

Monagas: Sem informações.

FICHA TÉCNICA

Academia Puerto Cabello x Monagas

Copa Sulamericana

Local: Estádio Misael Delgado, em Valencia, Venezuela

Data/Horário: 03 de março de 2026, 21h30