Alianza Atlético x Deportivo Garcilaso: onde assistir o jogo de hoje (03/03) pela Copa Sulamericana Alianza Atlético e Deportivo Garcilaso jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 03.03.26 22h00 Em seus últimos jogos, a Alianza Atlético empatou com Tarma e o Garcilaso perdeu para o Cienciano (X/ @CD_Garcilaso) Alianza Atlético x Deportivo Garcilaso disputam hoje, terça-feira (03/03), a primeira pré-eliminatória da Copa Sudamericana 2026. O jogo será realizado às 23h (horário de Brasília), no Estádio Mansiche, em Trujillo, Peru. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Alianza Atlético x Deportivo Garcilaso ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela Paramount+, a partir das 23h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em seus últimos jogos, a Alianza Atlético registrou uma vitória de 1 a 0 sobre o Cusco, uma derrota desse mesmo placar com Los Chankas, um empate sem gols com a Alianza Lima, outro de 1 a 1 com o Cienciano e um terceiro sem gols com a Tarma. Já o Deportivo Garcilaso passou por um empate de 1 a 1 com Sporting Cristal, outro desse mesmo placar com Cajamarca, uma vitória de 1 a 0 sobre Tarma, uma derrota desse mesmo placar para Moquegua e uma derrota de 3 a 2 para o Cienciano. Alianza Atlético x Deportivo Garcilaso: prováveis escalações Alianza Atlético: Sem informações. Deportivo Garcilaso: Sem informações. FICHA TÉCNICA Alianza Atlético x Deportivo Garcilaso Copa Sulamericana Local: Estádio Mansiche, em Trujillo, Peru Data/Horário: 03 de março de 2026, 23h