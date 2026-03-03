Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Alianza Atlético x Deportivo Garcilaso: onde assistir o jogo de hoje (03/03) pela Copa Sulamericana

Alianza Atlético e Deportivo Garcilaso jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

Thalles Leal
fonte

Em seus últimos jogos, a Alianza Atlético empatou com Tarma e o Garcilaso perdeu para o Cienciano (X/ @CD_Garcilaso)

Alianza Atlético x Deportivo Garcilaso disputam hoje, terça-feira (03/03), a primeira pré-eliminatória da Copa Sudamericana 2026. O jogo será realizado às 23h (horário de Brasília), no Estádio Mansiche, em Trujillo, Peru. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Alianza Atlético x Deportivo Garcilaso ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Paramount+, a partir das 23h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, a Alianza Atlético registrou uma vitória de 1 a 0 sobre o Cusco, uma derrota desse mesmo placar com Los Chankas, um empate sem gols com a Alianza Lima, outro de 1 a 1 com o Cienciano e um terceiro sem gols com a Tarma.

Já o Deportivo Garcilaso passou por um empate de 1 a 1 com Sporting Cristal, outro desse mesmo placar com Cajamarca, uma vitória de 1 a 0 sobre Tarma, uma derrota desse mesmo placar para Moquegua e uma derrota de 3 a 2 para o Cienciano.

Alianza Atlético x Deportivo Garcilaso: prováveis escalações

Alianza Atlético: Sem informações.

Deportivo Garcilaso: Sem informações.

FICHA TÉCNICA
Alianza Atlético x Deportivo Garcilaso
Copa Sulamericana
Local: Estádio Mansiche, em Trujillo, Peru
Data/Horário: 03 de março de 2026, 23h

Palavras-chave

Alianza Atlético

Deportivo Garcilaso

Copa Sulamericana 2026

jogos de hoje
Futebol
