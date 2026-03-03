Botafogo busca empate contra Barcelona-EQU e traz decisão para o Nilton Santos Estadão Conteúdo 03.03.26 23h42 O Botafogo cumpriu sua missão em Guayaquil, no Equador, no jogo de ida da 3ª fase preliminar. Com a estratégia de sair vivo, buscou o empate por 1 a 1 diante do Barcelona no estádio Monumental, nesta terça-feira, e trouxe a decisão para o Nilton Santos, para garantir o passaporte para a fase de grupos da Libertadores. O Barcelona foi quem saiu na frente, após dominar boa parte do primeiro tempo. Anselmi manteve a tática de colocar o contestado Matheus Martins de centroavante e ela surtiu efeito na etapa complementar. Foi dele o gol da igualdade, ao aproveitar o cruzamento e bater rasteiro, no segundo tempo. Agora o Botafogo joga por uma vitória simples na próxima terça-feira, às 21h30, no estádio Nilton Santos. Em caso de um novo empate, a vaga para a fase de grupos será decidida nas penalidades. O Botafogo não conseguiu se encontrar no primeiro tempo. Com a estratégia de ter a posse de bola, deixou Matheus Martins, acostumado a jogar pelos lados, isolado entre os zagueiros. A estratégia de ter a posse de bola não funcionou e o time sofria com a pressão equatoriana, que chegava com facilidade. De tanto costurar as jogadas pelos lados ou pelo meio, o Barcelona abriu o placar. Após cruzamento na área, Villalba cabeceou livre, acertou o travessão e na sobra o mesmo pegou para marcar, aos 22 minutos. Depois do gol, o time da casa passou a esperar por uma iniciativa carioca, que não tinha criatividade para criar. Enquanto isso, na espreita pelo contragolpe, obrigou boa defesa de Linck. Na reta foi que o Botafogo se soltou mais, chegou a ensaiar uma pressão principalmente quando Matheus Martins saiu da área e deu opção de jogadas. Ele serviu Danilo e Montoro, mas os chutes saíram para fora. O Botafogo voltou do intervalo mais agressivo. Conseguindo manter a posse de bola, trocava passes, mas o Barcelona não se expunha, dificultando as infiltrações. O jogo começou a fluir pelo lado direito, principalmente com Vitinho, que vencia os duelos individuais e cruzava na área. Aos 20, o Barrera passou pela marcação e cruzou rasteiro, a defesa do Barcelona furou e Matheus Martins, de falso nove, aproveitou para igualar o marcador. O Barcelona sentiu o golpe e nas tentativas de acelerar as jogadas, desperdiçava chances promissoras, facilitando a vida botafoguense, que passou a ditar o ritmo do duelo. Mesmo cauteloso defensivamente, aproveitava bem as poucas subidas ao ataque. Arthur Cabral tentou de cabeça, mas Contreras defendeu. Na reta final, o Barcelona tentou uma última inspiração, mas para alívio botafoguense, os chutes de Wila passaram sob o gol. O Botafogo agora vira a chave para a Taça Rio, onde encara o Bangu, no sábado, às 18h, no estádio Nilton Santos, em jogo único valendo o título. FICHA TÉCNICA BARCELONA GUAYAQUIL-EQU 1 X 1 BOTAFOGO BARCELONA GUAYAQUIL - Contreras; Carabalí, Javier Báez, Alex Rangel e Vallecilla; Céliz (Montaño), Quiñónez, Joao Rojas (Wila) e Tomás Martínez (Jonnathan Mina); Benedetto (Sergio Núñez) e Villalba (Jandry Gómez). Técnico: César Farias. BOTAFOGO - Leo Link; Vitinho, Mateo Ponte (Lucas Villalba), Bastos, Barboza e Alex Telles; Barrera (Correa), Danilo, Newton e Montoro; Matheus Martins (Arthur Cabral). Técnico: Martín Anselmi. GOLS - Villalba, aos 22 minutos do primeiro tempo. Matheus Martins, aos 20 minutos do segundo tempo. ÁRBITRO - Wilmar Roldán (COL). CARTÕES AMARELOS - Quiñónez, Joao Rojas e Montoro. CARTÃO VERMELHO - César Farias. RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis. LOCAL - Estádio Monumental de Guayaquil, em Guayaquil (EQU). 