CBF sorteia grupos da Copa Norte 2026; saiba os adversários de Remo, Paysandu e Águia Primeira rodada está prevista para os dias 25 ou 26 de março, com a fase de grupos se estendendo até 29 ou 30 de abril. Caio Maia 03.03.26 15h12 Copa Norte fará parte da primeira fase da Copa Verde. (Joilson Marconne/CBF) A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu nesta terça-feira (3) os grupos da Copa Norte de 2026, competição que retorna ao calendário nacional após 24 anos. No sorteio realizado, Remo, Paysandu e Águia de Marabá - equipes paraenses participantes - conheceram seus adversários na primeira fase do torneio, que reúne 12 equipes divididas em duas chaves de seis. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu O Paysandu caiu no Grupo A, ao lado de Nacional-AM, Independência-AC, Guaporé-RO, Trem-AP e GAS-RR. A equipe bicolor terá cinco partidas em turno único, todas dentro da própria chave, e precisará terminar entre os dois primeiros colocados para avançar ao mata-mata. Em tese, o Papão evita confrontos diretos com Remo e Águia na fase inicial, mas terá deslocamentos longos e adversários tradicionais da região Norte. VEJA MAIS Com Remo e Paysandu na disputa, CBF confirma datas e detalhes da Copa Verde; confira Torneio será dividido em duas competições, Copa Norte e Centro-Oeste, e terá 24 equipes Mesmo com Remo na Série A, Paysandu lidera o Norte em Ranking Nacional da CBF Flamengo e Corinthians, campeões da Série A e da Copa do Brasil, ocupam as primeiras posições Copa Verde: CBF deve fazer mudanças na competição e recriar a Copa Norte em 2026; saiba detalhes Reforma do torneio prevê cotas de premiação milionárias e mais clubes participantes Já o Remo integra o Grupo B, que conta ainda com Amazonas-AM, Galvez-AC, Porto Velho-RO, Águia de Marabá e Monte Roraima-RR. A chave chama atenção pela presença de dois paraenses: o Leão Azul e o Azulão Marabaense. O regulamento prevê turno único dentro dos grupos, totalizando cinco rodadas. Ao fim dessa etapa, os dois primeiros colocados de cada chave avançam ao mata-mata. As semifinais da Copa Norte serão disputadas em jogo único, no dia 6 de maio. A decisão da competição regional ocorrerá em partidas de ida e volta, nos dias 20 e 27 de maio. O campeão da Copa Norte enfrentará o vencedor da Copa Centro-Oeste na final da Copa Verde, marcada para 3 e 7 de junho. Além do título, há um prêmio esportivo relevante: os campeões da Copa Norte e da Copa Centro-Oeste asseguram vaga direta na terceira fase da Copa do Brasil, o que representa ganho financeiro e calendário mais robusto para 2026. A primeira rodada está prevista para os dias 25 ou 26 de março, com a fase de grupos se estendendo até 29 ou 30 de abril. Veja os grupos Grupo A Nacional-AM Paysandu Independência-AC Guaporé-RO Trem GAS-RR Grupo B Amazonas Remo Galvez Porto Velho Águia de Marabá Monte Roraima Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia remo paysandu copa norte COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Inglês Wolves x Liverpool: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (03/03) pela Premier League Wolverhampton e Liverpool jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 03.03.26 16h15 Copa do Rei da Espanha Barcelona x Atlético Madrid: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (03) pela Copa del Rey Barcelona e Atlético de Madrid jogam pela Copa do Rei da Espanha hoje; veja as formações e onde assistir o jogo de hoje 03.03.26 16h00 Copa da Itália Como x Inter: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (03/03) pela Coppa Italia Como e Inter de Milão jogam a semifinal da Copa da Itália hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 03.03.26 16h00 Campeonato Inglês Bournemouth x Brentford: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (03/03) pela Premier League Bournemouth e Brentford jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 03.03.26 15h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES DEMISSÃO Por que Filipe Luís foi demitido do Flamengo? Entenda o motivo por trás da decisão Entenda os bastidores da decisão após goleada no Carioca e o desgaste entre técnico e diretoria 03.03.26 9h10 futebol Sem espaço no Remo, atacante acerta com time da Série B Marrony deixa o Leão Azul após quatro partidas nesta temporada 03.03.26 10h35 na bronca Após derrota no Re-Pa, presidente do Remo diz que Osorio 'não foi digno' de vestir a camisa do time Leão Azul perdeu para o Paysandu no último domingo (1º) e demitiu o treinador colombiano 02.03.26 12h01 Futebol Remo deve anunciar Léo Condé como novo treinador nas próximas horas, afirma jornalista De acordo com Abner Luiz, técnico chega a Belém nos próximos dias e já treina a equipe no jogo de volta da final do Parazão, diante do Paysandu. 03.03.26 12h05