CBF sorteia grupos da Copa Norte 2026; saiba os adversários de Remo, Paysandu e Águia

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu nesta terça-feira (3) os grupos da Copa Norte de 2026, competição que retorna ao calendário nacional após 24 anos. No sorteio realizado, Remo, Paysandu e Águia de Marabá - equipes paraenses participantes - conheceram seus adversários na primeira fase do torneio, que reúne 12 equipes divididas em duas chaves de seis.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

O Paysandu caiu no Grupo A, ao lado de Nacional-AM, Independência-AC, Guaporé-RO, Trem-AP e GAS-RR. A equipe bicolor terá cinco partidas em turno único, todas dentro da própria chave, e precisará terminar entre os dois primeiros colocados para avançar ao mata-mata. Em tese, o Papão evita confrontos diretos com Remo e Águia na fase inicial, mas terá deslocamentos longos e adversários tradicionais da região Norte.

VEJA MAIS

Já o Remo integra o Grupo B, que conta ainda com Amazonas-AM, Galvez-AC, Porto Velho-RO, Águia de Marabá e Monte Roraima-RR. A chave chama atenção pela presença de dois paraenses: o Leão Azul e o Azulão Marabaense.

O regulamento prevê turno único dentro dos grupos, totalizando cinco rodadas. Ao fim dessa etapa, os dois primeiros colocados de cada chave avançam ao mata-mata. As semifinais da Copa Norte serão disputadas em jogo único, no dia 6 de maio. A decisão da competição regional ocorrerá em partidas de ida e volta, nos dias 20 e 27 de maio.

O campeão da Copa Norte enfrentará o vencedor da Copa Centro-Oeste na final da Copa Verde, marcada para 3 e 7 de junho. Além do título, há um prêmio esportivo relevante: os campeões da Copa Norte e da Copa Centro-Oeste asseguram vaga direta na terceira fase da Copa do Brasil, o que representa ganho financeiro e calendário mais robusto para 2026.

A primeira rodada está prevista para os dias 25 ou 26 de março, com a fase de grupos se estendendo até 29 ou 30 de abril.

Veja os grupos

Grupo A

Nacional-AM

Paysandu

Independência-AC

Guaporé-RO

Trem

GAS-RR

Grupo B

Amazonas

Remo

Galvez

Porto Velho

Águia de Marabá

Monte Roraima